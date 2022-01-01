промокод утконос 

Информация о магазине Утконос

Утконос — онлайн-магазин, который работает с 2000 года и специализируется на доставке продуктов питания и сопутствующих товаров. Каталог ритейлера содержит свыше 40 000 предложений: от свежих овощей и фруктов до различной бытовой химии. Оформление заказа возможно на официальном сайте ритейлера или в его фирменном приложении для мобильных устройств.

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