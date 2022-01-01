промокод утконос 

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Промокоды онлайн-гипермаркета Utkonos

Умеренные цены, постоянные акции, бесплатная доставка, программа лояльности и промокоды от Утконоса позволят заказать на дом более 40 тысяч продовольственных и других популярных товаров по умеренным ценам. Интернет-гипермаркет доставляет только свежие готовые блюда, выпечку и продук ... ты питания с запасом срока годности в день оформления заказа. Кроме продовольствия, здесь можно заказать предметы гигиены, БАДы, зоотовары, игрушки, текстиль и многое другое.


Посетить Утконос
Контакты Утконос

Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1

Телефон:
+7 495 777 5 444, 8 800 737 77 75

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Специальные предложения от Утконос

Информация о магазине Утконос

Утконос — онлайн-магазин, который работает с 2000 года и специализируется на доставке продуктов питания и сопутствующих товаров. Каталог ритейлера содержит свыше 40 000 предложений: от свежих овощей и фруктов до различной бытовой химии. Оформление заказа возможно на официальном сайте ритейлера или в его фирменном приложении для мобильных устройств.

Сэкономить на покупках можно, активировав бесплатный купон или бонусный промокод сети Utkonos. Это позволит получить выгодную дополнительную скидку и существенно снизить сумму заказа. Все акционные предложения ритейлера собраны тут. Все представленные здесь данные регулярно обновляются, поэтому информация об акциях онлайн-магазина исключительно актуальная.

Ассортимент и преимущества магазина Утконос

В %year% году Утконос предлагает покупателям большой ассортимент товаров, среди которых продукты питания, бытовая химия, цветы, зоотовары и многое другое. Все это удобно рассортировано по категориям, что позволяет легко находить вещи в каталоге официального сайта компании. Также там предусмотрен поиск по названию товара.

В качестве преимуществ онлайн-магазина можно назвать следующие:

  • Выгодная доставка. При покупке от ₽2000 товары доставляются бесплатно. При заказе на меньшую сумму их привезут за небольшую плату (₽49–299).

  • Удобная оплата. Покупку можно оплатить банковской картой, наличными курьеру или с помощью Samsung Pay.

  • Возможность возврата. Все товары можно вернуть (в том числе продукты питания).

Еще одно достоинство онлайн-магазина в том, что в Утконосе скидочный промокод можно активировать при оформлении покупки любого товара из каталога компании. Это дает возможность получить хорошую скидку и значительно уменьшить сумму покупки.

Специальные предложения и скидки магазина Утконос

Есть несколько способов сэкономить при оформлении покупки в популярном онлайн-магазине. Самый простой — приобрести товары со скидкой. Компания регулярно снижает цены на отдельные позиции своего каталога. Экономия может составлять до 45% от первоначальной стоимости.

Второй способ сэкономить — покупка товаров из раздела «Все за 1 рубль». Как правило, это разные мелочи. Но в обычных магазинах эти вещи за ₽1 точно не купишь — они стоят в несколько раз дороже.

Также можно сэкономить путем участия в акциях компании. Обычно они действуют ограниченное время и только в отношении отдельной категории товаров. Для получения выгодной скидки необходимо оформить заказ и соблюсти при этом условия акционного предложения.

Другой способ сэкономить — участие в бонусной программе онлайн-магазина. К ней автоматически подключают всех пользователей после регистрации или после того, как они оформят первый заказ. По условиям программы, клиенты Utkonos получают кэшбэк 1% с каждого заказа. В дальнейшем его можно обменивать на хорошие скидки из расчета 1 бонус = 1 рубль. Также участники могут использовать специальный промокод Utkonos — первый, второй и третий заказ будут более выгодными (сумма покупки снизится на 15%). В рамках бонусной программы доступны специальные предложения онлайн-магазина — это различные увеличенные скидки (до 40–50%), подарки на день рождения покупателя и другие привилегии.

Один из самых выгодных способов сэкономить в Utkonos на покупках — использование промокодов и бонусных купонов популярного онлайн-магазина. Во-первых, они предусматривают действительно хорошие скидки, которые порой достигают 30–40% от суммы заказа. Во-вторых, они не требуют соблюдения дополнительных условий — покупатель Utkonos может активировать промокод на любой заказ в онлайн-магазине. В-третьих, коды и купоны есть всегда — если заканчивается срок действия одних, сразу выпускаются другие. С акциями все сложнее — они актуальны в течение ограниченного времени.

Как использовать промокод на скидку на сайте Утконос

Чтобы активировать код Утконоса на скидку, необходимо:

  1. Внимательно изучить выгодные акционные предложения компании отсюда.

  2. Выбрать подходящий по условиям промокод и скопировать его.

  3. Открыть ресурс продавца, выбрать товар и добавить его в корзину.

  4. На странице оформления заказа ввести код в специальное поле.

  5. Закончить покупку.

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После этого покупатель получит скидку по активированному промокоду сети Утконос. Ее величина определяется ценностью использованного клиентом кода. Последняя может быть разной, поскольку зависит от условий акционного предложения.

Процесс активации кода в приложении Утконос немного отличается. Он также происходит в корзине. Однако для того, чтобы скидка применилась к сумме заказа, после ввода промокода необходимо также нажать кнопку «Применить».

 купоны утконос

 

Промокод на первый заказ активируется точно так же, как и любой другой код для получения скидки. Его необходимо ввести в специальное поле при оформлении покупки.

Иногда в Утконос купон приходится активировать немного иначе. Необходимо выбрать подходящее выгодное акционное предложение отсюда, а затем кликнуть на него. Произойдет переход на сайт онлайн-магазина компании, где надо оформить покупку. Вводить при этом код не требуется — скидка применится к заказу пользователя автоматически.

Как заказать товары на сайте Утконос

Чтобы оформить заказ, необходимо кликнуть по подходящему товару из каталога компании, нажать «В корзину», а затем щелкнуть по значку с тележкой. Далее надо подтвердить телефон с помощью SMS-кода, выбрать адрес доставки и способ оплаты. На этой же стадии можно ввести промокод, если клиент не успел сделать это ранее (специальное поле для него дублируется). Затем нужно оплатить товар картой или Samsung Pay. Также можно рассчитаться наличными с курьером Утконос непосредственно при получении заказа.

Часто задаваемые вопросы про Утконос

★ Как быстро зарегистрироваться на сайте магазина Utkonos?

Пройти моментальную авторизацию можно через аккаунты социальных сетей Facebook, VK или Одноклассники.

★ Где отображаются свободные интервалы доставки?

Посмотреть свободные интервалы можно в карточке заказа при оформлении покупки.

★ Какой чек предоставляет магазин?

Торговая компания Utkonos не выдает бумажные чеки. Отгрузочные документы по факту доставки высылаются клиенту в электронном виде на указанный при регистрации email.

★ Где можно оставить отзыв о работе онлайн-гипермаркета Utkonos?

Чтобы оставить отзыв, нужно воспользоваться формой обратной связи на сайте магазина.

★ Возможна ли бесконтактная доставка из магазина Утконос?

Да. Для этого нужно отметить при оформлении заказа пункт «Оставить у двери» и оплатить заказ онлайн. Курьер привезет заказ в нужный интервал времени, оставит у порога и известит о факте доставки по телефону.

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