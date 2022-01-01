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Промокоды Foodband на Август

Акции и купоны Foodband на Август 2022

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На день рождения мы дарим Вам на выбор одно из 7 блюд нашего меню: Пицца Вегетарианская 30 см; Пицца Пепперони 30 см; Пицца Ассорти острая 30 см; Пицца Аппетитная Курочка 30 см; Пицца Классика 30 см; Ролл Миядзаки (6 шт.); Ролл Шинпачи (6 шт.). Условия акции: Акция действует за семь дней до, в сам день рождения и семь дней после него; Укажите Ваш день рождения в Личном кабинете или назовите Оператору; Минимальная сумма заказа 650 рублей; Внимание! Дату рождения можно указать только один раз, изменить ее будет нельзя.

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Получай дисконт до 30% на специальные предложения
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Подарок на выбор в День Рождения по промокоду Foodband

На день рождения мы дарим Вам на выбор одно из 7 блюд нашего меню: Пицца Вегетарианская 30 см; Пицца Пепперони 30 см; Пицца Ассорти острая 30 см; Пицца Аппетитная Курочка 30 см; Пицца Классика 30 см; Ролл Миядзаки (6 шт.); Ролл Шинпачи (6 шт.). Условия акции: Акция действует за семь дней до, в сам день рождения и семь дней после него; Укажите Ваш день рождения в Личном кабинете или назовите Оператору; Минимальная сумма заказа 650 рублей; Внимание! Дату рождения можно указать только один раз, изменить ее будет нельзя.

Истекает через 122 дня Открыть Промокод

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Получай дисконт до 30% на специальные предложения
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Вкусные закуски от Foodband с дисконтом до 30%
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30%
купон

Скидка
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Истекает через 15 дней Открыть Акцию

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Скидка
Экономия 25% на банановый спринг ролл со сливочным соусом по промокоду Foodband
Истекает сегодня Открыть Акцию

22%
купон

Скидка
Мега-сет «Корпорат» на 30 человек со скидкой 22% от Foodband
Истекает сегодня Открыть Акцию

22%
купон

Скидка
Скидка 22% на сет «Олигарх» из 10 пицц - по 10 штук каждого вида + напитки
Истекает сегодня Открыть Акцию

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Скидка
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купон

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Истекает сегодня Открыть Акцию

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купон

Скидка
Выгода 20% на «Домашний» сет по купону Foodband
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Скидка
Аппетитнейший сет «На выходные» со скидкой 18% по купону Foodband
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16%
купон

Скидка
Скидка 16% на салат «Цезарь с курицей» по промокоду Foodband
Истекает сегодня Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Закажите игральные карты с дисконтом 15% для приятного времяпрепровождения в кругу друзей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Скидка 15% на захватывающую настольную игру «Вечеринка Элиас» от Foodband
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Экономия 10% на аппетитную пиццу «Том Ям» по купону Foodband
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

10%
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Скидка
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Истекает через 15 дней Открыть Акцию

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купон

Скидка
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Купоны Foodband — доставка пиццы с дисконтом

Пиццерия Foodband — это большой выбор свежей пиццы и других готовых блюд с бесплатной доставкой. В меню компании представлен выбор вкусной еды по классическим и оригинальным фирменным рецептам. Заказать доставку можно в любой район Москвы, вызвав курьера или забрав самостоятельно из ... пункта выдачи. Акции, которые проходят в пиццерии регулярно, позволяют тратить меньше, а также получать подарки и бонусы. Сэкономить, не теряя в качестве, помогут промокоды Foodband, представленные на этой странице. Здесь собраны все актуальные акции пиццерии, для участия в которых достаточно скопировать код или просто перейти по ссылке.


Посетить Foodband
Контакты Foodband

Юридический адрес:
125438, Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 4

Телефон:
+7 (495) 290-3944

Соц. сети:

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Специальные предложения от Foodband

Как получить скидку на заказ пиццы в Foodband, используя промокод

Скидки в пиццерии предоставляются как на общедоступной основе, так и по промокоду. Он представляет собой цифро-буквенную комбинацию, ввод которой активирует начисление дисконта. Найти актуальные коды компании можно на этой странице, а также в новостной рассылке Foodband. Чтобы использовать промокод, нужно:

  1. Выбрать в каталоге интересующую акцию и скопировать код купона из ее описания.

  2. Перейти на сайт пиццерии, выбрать в меню и добавить в корзину блюда для заказа.

  3. Открыть меню корзины и внизу кликнуть кнопку «У меня есть промокод».

  4. В открывшееся поле вставить код, скопированный в описании акции, и применить его для перерасчета суммы.

  5. Завершить оформление заявки, указав способ оплаты и адрес доставки или подходящий пункт самовывоза.

 

Сочетаемость скидок по промокодам с другими дисконтными предложениями зависит от правил конкретной акции. Ознакомиться с ними можно в ее полном описании на сайте пиццерии. Если комбинировать две скидки нельзя, то придется выбрать одну из них, более выгодную.

Подробнее о доставке еды Foodband

Компания Foodband предлагает пиццу и большой выбор других блюд с доставкой по Москве. В онлайн-меню представлен большой выбор готовой еды из европейской и азиатской кухни. Здесь можно заказать десятки видов пиццы, суши и роллов, супов, салатов, закусок, десертов и напитков. Прием заявок осуществляется круглосуточно, а доставка производится в короткие сроки.

Компания регулярно проводит акции, устанавливает скидки на популярные блюда, а также публикует промокоды для новых покупателей. Найти спецпредложения Фудбэнд всегда можно в каталоге на этой странице. Здесь собраны только действующие акции и купоны для получения дисконта на заказ пиццы и других блюд онлайн.

Большой выбор вкусных и свежих блюд со скидками

Акции в Foodband проводятся почти постоянно, в них принимают участие избранные блюда. Компания часто дарит подарки, такие как третья пицца при покупке двух или напиток при заказе нескольких видов роллов. Выбор блюд, участвующих в акциях, весьма широкий. Здесь можно купить со скидкой пиццу, приготовленную как по классическим рецептам, так и по фирменной технологии, с необычными вкусами и сочетаниями ингредиентов. То же самое касается и блюд восточной кухни, поке, салатов, десертов и закусок. Так как акции проводятся регулярно, нужно лишь не упустить момент, когда интересующие позиции будут доступны с дисконтом. 

Для большей экономии ресторан предлагает готовые сеты и комбо, стоимость которых существенно ниже, чем при заказе их компонентов по-отдельности. Следить за акциями пиццерии можно, подписавшись на рассылку уведомлений или проверяя обновления этой страницы.

Программа лояльности для постоянных клиентов

Для постоянных клиентов пиццерии разработана программа лояльности, в рамках которой можно получать кэшбэк со всех заказов. Foodband возвращает 5% потраченных средств в виде «фудбаксов» — специальных бонусов, в дальнейшем используемых для оплаты новых покупок. Ими можно погашать до 100% от суммы в чеке, таким образом получая свежую пиццу или другие блюда совершенно бесплатно.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ, оформленный онлайн, можно сразу или при получении. Для внесения предоплаты используются банковские карты как непосредственно, так и через мобильные платежные системы Google Pay и Apple Pay. Оплату при получении можно выполнить наличными деньгами либо картой. Способ расчета выбирается при оформлении заказа, так как для приема безналичных платежей у курьера должен быть при себе мобильный терминал.

Условия и территория доставки

Доставка пиццы и других готовых блюд возможна по всей территории Москвы, в том числе в районы, расположенные за МКАДом. Актуальная карта территорий, в которых работают курьеры Foodband, опубликована на сайте. Также возможен самовывоз заказа из ближайшего пункта выдачи. Список точек, осуществляющих передачу покупок клиентам, отображается при подаче заявки, и нужно просто выбрать самую удобную из них.

Стоимость доставки зависит от суммы в чеке и рассчитывается в момент оформления заказа. Покупки, общая цена которых превышает установленный минимальный порог, перевозятся курьером бесплатно.

Возврат заказов

Согласно действующим законам РФ возврат продовольственных товаров надлежащего качества не предусмотрен. В случае, если заказ был поврежден или имеет производственные недостатки, они должны быть выявлены в момент получения. В таком случае возможен полный отказ от покупки с последующим возвратом средств, частичный отказ с заменой несоответствующих или некондиционных позиций, а также частичный отказ с возмещением их стоимости. Если оплата вносилась наперед, деньги будут возвращены на карту покупателя в течение 10 рабочих дней.

Часто задаваемые вопросы про Foodband

★ Какие акции есть в пиццерии Foodband?

В пиццерии постоянно проходят акции, в числе которых — пицца и другие блюда в подарок к крупным заказам, дисконт на избранные позиции и сеты, скидка на первую покупку и другие промо.

★ Где найти действующие акции Фудбэнд?

Актуальные акции пиццерии, в которых можно принять участие сегодня, скидочные купоны, а также рабочие промокоды для получения дисконта публикуются в этом разделе. Также узнавать о них можно, оформив подписку на новостную рассылку компании.

★ Есть ли бесплатная доставка в Foodband?

Если стоимость заказа превышает минимальный порог, установленный пиццерией, он доставляется бесплатно. Актуальный лимит можно узнать на сайте компании.

★ Можно ли отказаться от заказа в Фудбэнд?

Отказаться от заказа можно до момента, когда он будет передан к исполнению, для этого нужно связаться с менеджером. Также возможен отказ от получения в случае несоответствия доставленных позиций заказанным или при наличии дефектов.

★ В каких городах работает доставка пиццы Foodband?

Сервис доставки пиццы и других готовых блюд работает только в Москве. Компания охватывает почти всю территорию города. Актуальный список районов, в которых осуществляется доставка, можно посмотреть на сайте.

Лучшие промокоды Foodband

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