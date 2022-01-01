Подробнее о доставке еды Foodband

Компания Foodband предлагает пиццу и большой выбор других блюд с доставкой по Москве. В онлайн-меню представлен большой выбор готовой еды из европейской и азиатской кухни. Здесь можно заказать десятки видов пиццы, суши и роллов, супов, салатов, закусок, десертов и напитков. Прием заявок осуществляется круглосуточно, а доставка производится в короткие сроки.

Компания регулярно проводит акции, устанавливает скидки на популярные блюда, а также публикует промокоды для новых покупателей. Найти спецпредложения Фудбэнд всегда можно в каталоге на этой странице. Здесь собраны только действующие акции и купоны для получения дисконта на заказ пиццы и других блюд онлайн.

Большой выбор вкусных и свежих блюд со скидками

Акции в Foodband проводятся почти постоянно, в них принимают участие избранные блюда. Компания часто дарит подарки, такие как третья пицца при покупке двух или напиток при заказе нескольких видов роллов. Выбор блюд, участвующих в акциях, весьма широкий. Здесь можно купить со скидкой пиццу, приготовленную как по классическим рецептам, так и по фирменной технологии, с необычными вкусами и сочетаниями ингредиентов. То же самое касается и блюд восточной кухни, поке, салатов, десертов и закусок. Так как акции проводятся регулярно, нужно лишь не упустить момент, когда интересующие позиции будут доступны с дисконтом.

Для большей экономии ресторан предлагает готовые сеты и комбо, стоимость которых существенно ниже, чем при заказе их компонентов по-отдельности. Следить за акциями пиццерии можно, подписавшись на рассылку уведомлений или проверяя обновления этой страницы.

Программа лояльности для постоянных клиентов

Для постоянных клиентов пиццерии разработана программа лояльности, в рамках которой можно получать кэшбэк со всех заказов. Foodband возвращает 5% потраченных средств в виде «фудбаксов» — специальных бонусов, в дальнейшем используемых для оплаты новых покупок. Ими можно погашать до 100% от суммы в чеке, таким образом получая свежую пиццу или другие блюда совершенно бесплатно.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ, оформленный онлайн, можно сразу или при получении. Для внесения предоплаты используются банковские карты как непосредственно, так и через мобильные платежные системы Google Pay и Apple Pay. Оплату при получении можно выполнить наличными деньгами либо картой. Способ расчета выбирается при оформлении заказа, так как для приема безналичных платежей у курьера должен быть при себе мобильный терминал.

Условия и территория доставки

Доставка пиццы и других готовых блюд возможна по всей территории Москвы, в том числе в районы, расположенные за МКАДом. Актуальная карта территорий, в которых работают курьеры Foodband, опубликована на сайте. Также возможен самовывоз заказа из ближайшего пункта выдачи. Список точек, осуществляющих передачу покупок клиентам, отображается при подаче заявки, и нужно просто выбрать самую удобную из них.

Стоимость доставки зависит от суммы в чеке и рассчитывается в момент оформления заказа. Покупки, общая цена которых превышает установленный минимальный порог, перевозятся курьером бесплатно.

Возврат заказов

Согласно действующим законам РФ возврат продовольственных товаров надлежащего качества не предусмотрен. В случае, если заказ был поврежден или имеет производственные недостатки, они должны быть выявлены в момент получения. В таком случае возможен полный отказ от покупки с последующим возвратом средств, частичный отказ с заменой несоответствующих или некондиционных позиций, а также частичный отказ с возмещением их стоимости. Если оплата вносилась наперед, деньги будут возвращены на карту покупателя в течение 10 рабочих дней.