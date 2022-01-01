Подробнее о пиццерии Papa John's

Сервис доставки пиццы Papa John`s — официальное российское представительство одноименной американской сети, предлагающее вкусную пиццу и другие блюда с доставкой. Она основана в 1984 году, а на российском рынке работает с 2003 года. В РФ сеть объединяет более 200 ресторанов, кухонь и большую курьерскую службу, которые работают круглосуточно для выполнения заказов.

На сайте пиццерии Папа Джонс представлено богатое меню, в котором собраны сотни предложений. Большой ассортимент позволяет каждому выбрать продукты по вкусу. Представленные в меню пиццерий Papa John`s виды пиццы включают как классические рецепты, известные во всем мире, так и оригинальные композиции, в том числе вегетарианские. Все блюда готовятся из свежих ингредиентов от проверенных поставщиков. Заказать любую пиццу можно круглосуточно с доставкой. Также клиентам доступен большой выбор других блюд, холодных и горячих, закусок и напитков.

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