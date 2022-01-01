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ГЕО: Санкт-Петербург
10 оценок поставлено средняя 4.7
Сеть ресторанов Papa John's — это большой выбор пиццы, закусок, а также других блюд и напитков, которые можно заказать онлайн с доставкой курьером в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Помимо готовых блюд по фирменным рецептам, в пиццерии каждый может собрать собственн ... ый набор ингредиентов. Компания регулярно проводит акции, поддерживает программу лояльности и дарит персональные скидки клиентам. Найти промокоды Papa John's, доступные новым покупателям, можно на этой странице. В разделе собраны все актуальные акции пиццерии.
Юридический адрес:
ООО «4 ПАПАС» Кравченко 8, стр 6 г. Москва Россия
Электронная почта:
info@papajohns.ru
Телефон:
+7 (495) 995-10-72
Соц. сети:
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Сервис доставки пиццы Papa John`s — официальное российское представительство одноименной американской сети, предлагающее вкусную пиццу и другие блюда с доставкой. Она основана в 1984 году, а на российском рынке работает с 2003 года. В РФ сеть объединяет более 200 ресторанов, кухонь и большую курьерскую службу, которые работают круглосуточно для выполнения заказов.
На сайте пиццерии Папа Джонс представлено богатое меню, в котором собраны сотни предложений. Большой ассортимент позволяет каждому выбрать продукты по вкусу. Представленные в меню пиццерий Papa John`s виды пиццы включают как классические рецепты, известные во всем мире, так и оригинальные композиции, в том числе вегетарианские. Все блюда готовятся из свежих ингредиентов от проверенных поставщиков. Заказать любую пиццу можно круглосуточно с доставкой. Также клиентам доступен большой выбор других блюд, холодных и горячих, закусок и напитков.
Чтобы сделать вкусную пищу доступнее и порадовать покупателей, компания Папа Джонс регулярно дарит приятные скидки. Благодаря обилию специальных предложений экономить может каждый. В числе промомероприятий — бесплатная доставка, дисконт на первую покупку, сниженные цены на избранные блюда и другие акции. Некоторые из них доступны всем без ограничений, а другие требуют использовать промокод. Активируйте купоны Папа Джонс, чтобы получать максимальный дисконт.
Актуальный список акций и информация об эксклюзивных промокодах собраны на этой странице. Здесь публикуются действующие предложения специальных акций и рабочие промокоды для бесплатных купонов, доступные в %month% %year%. Воспользуйтесь актуальным промокодом сети Папа Джонс по инструкции, изложенной ниже, и активируйте купоны при оформлении заказа, чтобы сделать шаг навстречу выгодным покупкам.
Меню ресторанов включает в себя сотни вкусных блюд, приготовленных из лучших ингредиентов. В Папа Джонс доступна пицца на классическом и тонком тесте с мясной, овощной начинкой, морепродуктами и другими компонентами. В сетях пиццерии можно заказать пиццу пепперони, мексикан, цыпленок барбекю, маргарита, гавайская, мясная и другие традиционные блюда, а также оригинальные и необычные фирменные решения: суперпапа, бонанза, папа микс, вегетарианские и др.
Кроме пиццы, рестораны сети Папа Джонс предлагают выбор других блюд и закусок: картофеля, сырных палочек, роллов, сэндвичей, снэков. На сайте компании можно заказать закуски, напитки, десерты, соусы. Есть также возможность заказать готовое меню, составленное поварами заведения, например, сет из нескольких видов пиццы и напитка.
Сеть ресторанов Папа Джонс регулярно проводит специальные акции, в рамках которых клиенты получают бесплатную доставку любых блюд, скидки на выбранные позиции, бесплатную пиццу и другие поощрения. Если подарок предоставляется всем, получить его можно автоматически, выполнив условия, указанные в разделе акции. Некоторые скидки предоставляются только по купонам, и для них требуется ввод промокода пиццерии Папа Джонс. Некоторые предложения действуют постоянно, а другие ограничены сроком действия промо-акции. Находите актуальные предложения и активируйте действующие промокоды компании Папа Джонс, чтобы экономить на доставке пиццы.
Для постоянных клиентов заведения действует программа «Папа бонус», в рамках которой происходит начисление бонусных баллов за заказы. Программа лояльности доступна всем клиентам сервиса доставки пиццы, а чтобы получать бонусные баллы в ней, нужно пройти регистрацию. В рамках программы покупатели получают кэшбэк 10% от суммы заказа. Их можно использовать для погашения до 30% от цены будущих покупок или обменивать на блюда, чтобы получить бесплатно пиццу, снэки, соус, закуску или напиток. Сочетая промокод и другие виды дисконта, можно добиться еще большей экономии.
Чтобы найти актуальные предложения или свежие промокоды сети Папа Джонс, воспользуйтесь нашим сервисом. В этом разделе публикуются актуальные акции и бонусы пиццерии, купоны и другие виды поощрений. Можно также подписаться на рассылку новостей нашим сайтом, чтобы получать на email уведомления о свежих предложениях и новых промокодах компании Папа Джонс.
Если условиями выбранной акции предусмотрено применение промокода пиццерии Папа Джонс для активации скидки, то необходимо ввести комбинацию символов в специальное поле на сайте магазина, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Для этого необходимо оформить заказ, следуя инструкции:
Выберите подходящий промокод в каталоге и скопируйте код.
Перейдите на официальный сайт Papa John`s и выберите в меню блюда, на заказ которых распространяется действие промокода, добавив их в корзину.
Перейдите к меню корзины, где нужно ввести промокод, вставьте его и выполните активацию. Поле для промокода пиццерии Папа Джонс расположено под списком товаров.
Применив ранее скопированный промокод в корзине Папы Джонса, нажмите «Оформить», чтобы указать адрес доставки и оплатить заказ.
После оформления заказа с использованием дисконтного промокода и его подтверждения курьер прибудет в указанное место к назначенному времени.
Перед использованием промокодов в пиццерии Папа Джонс необходимо ознакомиться с условиями акции и правилами его применения. Так, часть акций действует для новых покупателей, а часть распространяется на каждую покупку. Некоторые купоны Папа Джонс доступны только при выборе представленных блюд из списка, в то время как другие действуют на весь ассортимент. Поэтому перед тем как использовать специальный купон или промокод, убедитесь, что вы можете воспользоваться данным предложением и получить скидку по промокоду пиццерии Папа Джонс.
Сеть ресторанов часто проводит акции и предлагает много скидок, среди которых — дисконт на первый заказ, за самовывоз, за покупки через приложение, а также бонусы в рамках программы лояльности и другие промо.
Актуальные купоны пиццерии, которыми можно воспользоваться для получения скидки сегодня, постоянно доступны в этом разделе.
Доставка заказов, стоимость которых ниже установленного лимита, осуществляется за дополнительную плату. Если этот лимит превышен, услуги курьера оплачивать не нужно.
Актуальный список населенных пунктов и их районов, в которых возможна доставка пиццы и других блюд, публикуется на сайте компании.
|Тип купона
|Описание
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|Papa Johns промокод: лови скидку 20% на ВСЁ при заказе с 21:00 до 23:00 (Раменское)
|TIM***
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|Поймай дисконт 15% на ВЕСЬ заказ при чеке от 999 рублей с промокодом Papa Johns
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|Промокод Papa John's дарит пиццу с цыпленком барбекю в подарок
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|Пицца на традиционном тесте бесплатно
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|Промокод Папа Джонс: пицца 23см в подарок к чеку от 999 рублей (Ростов-на Дону)
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|Забирай Пепперони 23см на традиционном тесте при заказе от 899 рублей (Ростов-на Дону)
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