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13 оценок поставлено средняя 4
Сервис доставки предлагает ВОКи, пиццу, роллы, сеты, закуски, блюда вегетарианского и детского меню. Компания закупает продукты у проверенных поставщиков и фермерских хозяйств, располагает собственным высокотехнологичным производством и тщательно следит за соблюдением условий хранен ... ия еды, что делает ее вкусной и полезной. Доставкой занимается собственная курьерская служба, специалисты которой привозят заказы горячими и свежими. А экономить на покупках помогают акции и промокоды в 2 Берега, публикующиеся на нашем сайте.
Юридический адрес:
ООО «Медиа Солюшн» ул. Калинина, д. 51, пом.70 Приозерский р-н, г. Приозерск, Ленинградская обл. 188760 Россия
Электронная почта:
supervizor@2-berega.ru
Телефон:
8 (800) 333-32-33
Соц. сети:
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Компания основана в 2006 году и представляет собой сеть доставки еды, работающую во многих регионах России: Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Клиентам предлагается быстрая круглосуточная доставка заказов и разнообразное меню. За годы своей работы компания научилась предлагать клиентам вкусные и полезные блюда по разумным ценам. Это стало возможным благодаря оптимизации собственных расходов и сотрудничества с проверенными поставщиками. Сегодня услугами сервиса доставки еды пользуются тысячи клиентов.
Рост числа заказов позволил оптимизировать цену для покупателей и еще больше укрепить положение компании на рынке. Это одна из первых российских служб доставки, работающая до сих пор. Цель службы 2 berega – помочь людям избавиться от необходимости постоянно готовить еду, проводя больше времени за любимыми занятиями и общением с близкими. Сервис постоянно проводит акции, раздает промокоды и предлагает постоянным клиентам присоединиться к программе лояльности. Благодаря этому можно дешевле покупать еду, накапливать бонусы, получать подарки, комплименты, а также некоторые блюда бесплатно.
Сервис постоянно расширяет ассортимент, добавляя в него новые и популярные блюда разных кухонь мира. В меню можно найти как варианты легкого перекуса, так и полноценные наборы для компании. Здесь есть пиццы, роллы, сеты, стритфуд, ВОКи, паста, салаты, закуски, супы, десерты, соусы и напитки. В каждой категории есть вегетарианские предложения. В отдельный раздел вынесено детское меню.
Несмотря на такое разнообразное, наибольшей популярностью пользуются роллы, ВОКи и пицца. Заведение готовит как классические варианты, так и их авторские интерпретации – сладкую пиццу, запеченные суши, ВОКи Ереван и Сахалин.
На сайте удобная навигация, позволяющая быстро отыскать подходящие позиции. Заказ можно оформить прямо на сайте в несколько кликов.
Участники дисконтной программы получают бонусные рубли за каждую покупку. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться на сайте, указав всю необходимую персональную и контактную информацию, затем оформить и забрать свой первый заказ. Сразу после этого на специальный счет клиента будут начислены бонусные баллы.
В программе лояльности предусмотрено несколько уровней – Серебро, Золото, Платина, Эксклюзив. Клиенты распределяются по сумме покупок за последние 3 месяца. В зависимости от уровня в программе лояльности, от каждой покупки на бонусный счет возвращается от 5 до 25%. Накопленными бонусами можно оплачивать 50–90% от суммы заказа. Никаких других ограничений на использование бонусных рублей нет, ими можно платить за любые блюда и напитки из общего меню. Программа лояльности не суммируется с другими акционными и дисконтными предложениями, а также промокодами, если это не указано в условиях.
Внести оплату можно прямо на сайте, на одном из этапов оформления заказа, с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay либо карт любых банков с подключенной интернет-оплатой. Рассчитаться за покупки можно и с курьером, отдав деньги наличными. При желании оплатить заказ картой при получении об этом нужно сообщить заранее.
У компании есть собственная курьерская служба, занимающаяся доставкой продуктов. Каждое блюдо надежно упаковывается, что позволяет исключить повреждение в дороге, а заказ помещается в термобокс. В результате клиент получает свежеприготовленную, горячую и вкусную еду. На доставку требуется в среднем около 2 часов, а ночью – гораздо меньше.
Покупатель может отказаться от своего заказа до того момента, пока он не будет передан в отдел доставки. При возврате средств с клиента может удерживаться комиссия.
Сервис постоянно раздает коды на отдельные категории меню или весь ассортимент. В рамках таких акций цена может снижаться на определенный процент от стоимости или фиксированную сумму. Некоторые промокоды применяются только на первую покупку, в то время как другими могут пользоваться новые и постоянные клиенты. Независимо от условий акции, код можно применить в корзине покупок по инструкции:
Скопировать комбинацию в буфер обмена, кликнув по предложению.
Дождаться переадресации на сайт службы доставки еды.
Выбрать блюда из общего каталога и переместить их в корзину, нажав кнопку «Беру».
Перейти к оформлению заказа, открыть весь список покупок.
Найти поле для ввода кода купона под списком блюд в заказе.
На нашем портале собраны все действующие дисконтные предложения сервиса по доставке еды. Список обновляется ежедневно, к нему добавляются новые акции, а утратившие актуальность перемещаются в архив. Участвуя в таких предложениях, покупатели смогут меньше платить за блюда, получать дополнительные подарки к заказам или увеличенный процент бонусов в виде кэшбэка. В карточке каждой акции есть описание основных условий участия и выгоды для клиента, а в перечне вариантов дисконта есть как общедоступные, так и спецпредложения. В последнем случае они активируются только при переходе на сайт сервиса доставки еды с этой старницы.
Да, заказы можно оформлять в телефонном режиме, на сайте или в приложении.
Сделать это можно, добавив покупаемые блюда в список покупок, перейдя к оформлению покупки и введя номер скидочного купона в соответствующее поле корзины товаров.
Наш портал собирает все предложения сервиса и публикует их на этой странице.
Создание личного кабинета клиента позволит участвовать в программе лояльности, получать дополнительные бонусы и поощрения.
Бонусные рубли можно использовать, оплачивая ими до 90% от стоимости следующих заказов.