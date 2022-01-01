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После совершения первого, второго и третьего заказов мы пришлем Вам уникальный промокод, дающий скидку 300 рублей на вашу следующую покупку, оформленную на сайте Водовоз или через мобильное приложение. Акция доступна при сумме заказа от 3000 рублей.
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В онлайн-магазине Vodovoz жители Москвы и Московской области могут недорого заказать питьевую воду разных брендов и любые продукты питания, а также сопутствующие товары для дома. Покупатели, которые берут от нескольких бутылей воды в месяц, бесплатно получают электрическую помпу или ... кулер, а также не платят за доставку. Кроме того, регулярно проводятся акции, воспользоваться которыми легко с помощью купонов Vodovoz, размещаемых на текущей странице. Выбирайте нужный и экономьте на онлайн-покупках.
Юридический адрес:
г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корпус 26
Электронная почта:
zakaz@vodovoz.ru
Телефон:
8 (495) 921-34-34
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Интернет-магазин продает питьевую воду, оборудование для ее розлива, продукты питания и другие сопутствующие товары, а также доставляет их по Москве и Московской области.
Компания, создавшая один из первых онлайн-маркетов чистой воды в столичном регионе, существует еще с 2001 года. Сегодня это фирма с большим штатом, включающим в себя call-центр для приема заказов, отдел продаж и службу доставки, а также со своим складом, на котором поддерживается постоянное наличие напитков и продуктов.
Магазин Водовоз на постоянной основе сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными производителями. Это позволяет компании устанавливать лояльные цены на товары, а также регулярно проводить акции и выпускать промокоды. Благодаря таким специальным предложениям покупатели могут со значительной экономией заказывать воду, напитки и что-то вкусное к чаю или пикнику с доставкой на дом или в офис.
В интернет-магазине продается более 5000 российских и импортных товаров. Здесь можно в несколько кликов купить:
дистиллированную, минеральную, структурированную и богатую природным кислородом воду более 40 брендов;
кулеры для воды, бутыли, помпы, подставки и другие аксессуары;
соки, морсы, чай, какао и кофе;
мясо, птицу, рыбу, яйца, молочное, овощи и фрукты, а также хлеб и кондитерские изделия;
актуальные фермерские продукты.
Также в каталоге онлайн-маркета есть косметические и гигиенические средства, мелкие товары для дома, дачи и сада, детские игрушки, канцелярия для офиса и школы, продукция для животных и обслуживания автомобиля.
Кроме того, на сайте можно заказать услуги: аренду, ремонт и санитарную обработку кулеров.
Самые популярные товары онлайн-маркета — вода, чай, кофе и кондитерские изделия, а также сезонные продукты и наборы для шашлыка. На них чаще всего действуют скидочные купоны.
Магазин предлагает клиентам, оформив заказ, опубликовать сообщение о своей покупке в соцсети. За такую публикацию на внутренний счет покупателя в онлайн-маркете начисляются бонусы. Ими можно пользоваться при следующих заказах, чтобы частично погашать стоимость покупок.
При оформлении заказа на сайте можно выбрать оплату наличными и рассчитаться с курьером рублями при получении воды, напитков, продуктов или оборудования из его рук.
Доступна оплата онлайн с помощью банковских карт Visa, MasterCard, МИР и JCB и карт рассрочки «Халва» и «Совесть». Также можно воспользоваться сервисом онлайн-кредитования «Все в кредит».
Кроме того, возможен безналичный расчет. В таком случае магазин Vodovoz выставляет счет, его нужно оплатить на протяжении 3 дней, и после зачисления на него денег будет выполнена доставка товара.
Все цены на сайте окончательные, но, если вода в бутылях заказывается первый раз, дополнительно вносится залог за оборотную тару. Компания возвращает его по требованию клиента.
Для доставки покупок магазин использует собственную курьерскую службу. На протяжении 15 минут после оформления заказа менеджер перезванивает покупателю, чтобы подтвердить заявку и уточнить удобный адрес и время получения товаров.
Компания доставляет заказы каждый день с 08:00 до 23:00. Можно договориться о подвозе воды и продуктов в тот же или на следующий день после оформления заказа в Vodovoz. Больше всего времени требует доставка скоропортящейся фермерской продукции: ее необходимо заказывать за несколько дней до желаемой даты получения.
Стоимость услуги зависит от ее скорости и количества товаров, но для заказов от нескольких бутылей чистой воды действует бесплатная доставка. В городах за МКАД она действует в определенные дни недели, расписание можно посмотреть на сайте магазина.
Если качественный товар оказался ненужным или не подошел по другим причинам, можно вернуть его на протяжении недели после получения. Это возможно при условии сохранения его товарного вида и потребительских свойств, а также чека, подтверждающего покупку.
На протяжении 5–30 дней магазин перечислит на банковский счет покупателя стоимость товара за минусом его доставки обратно от клиента в онлайн-маркет.
Наш сервис отслеживает лучшие скидочные предложения продавца воды и продуктов питания и регулярно обновляет их перечень. Используя размещаемые нами купоны, можно получить хорошую скидку уже на первую покупку на сайте ритейлера.
Чтобы сэкономить на заказе с помощью промокода, выполните несколько простых шагов:
Выберите купон и откройте его код. Ваше устройство автоматически его запомнит, и тут же произойдет переход на сайт супермаркета чистой воды.
Положите в корзину воду, оборудование для ее подачи, напитки, продукты или бытовые товары и откройте страницу оформления заказа.
В строке под списком покупок укажите промокод и проверьте, подействовала ли скидка по коду купона.
Введите все необходимые данные и отправьте заявку. Дождитесь созвона с менеджером для ее подтверждения и ожидайте доставку в оговоренное время.
Специальные предложения, в которых нет промокода, не требуют особых действий. Нажав на такой купон, покупатель попадает на страницу интернет-магазина, где цены на товары уже уменьшены на скидку. Нужно лишь ознакомиться с условиями акции, и можно заказывать воду и продукты с экономией.
Да, кроме самого оборудования, на сайте Vodovoz можно заказать мойку или озонацию аппарата. Чтобы пить максимально чистую воду, желательно проводить очистку кулера раз в 3 месяца, а полную профилактику — раз в 6 месяцев.
Да, покупателям, которые ежемесячно заказывают не меньше определенного количества бутылей, бесплатно предоставляется оборудование для подачи воды. Сама вода в этом случае также доставляется бесплатно, но берется возвратный залог за технику и бутыль.
Если заказ уже оформлен, изменить адрес доставки невозможно. Но можно скопировать его данные в новую заявку, указав другую точку получения товара, а предыдущую отменить.
В каталоге есть вода и напитки объемом от 0,3 литра до 19 литров. Большие объемы воды можно заказать как в оборотной, так и в одноразовой таре.
На текущей странице вы можете найти скидки на весь ассортимент магазина или воду, кофе и продукты отдельных брендов, а также на заказ воды вместе с оборудованием и на первый заказ или даже несколько первых покупок.