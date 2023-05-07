Промокоды Тануки (Tanuki) на Май 2023
Список рабочих купонов и акций Тануки. Актуальных промокодов на сегодня: 11
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|Скидка до 20% при оплате баллами
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|Купон на скидку 20% именинникам
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|Скидка
|Скидка 20% на первый заказ
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на повторный заказ доставки от 990 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на заказ с собой
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|Скидка
|300 бонусов в подарок за подписку
|не требуется
|Скидка
|Акция 3=2 на Апероль Спритц
|не требуется
|Скидка
|Салаты в ассортименте от 340 рублей
|не требуется
|Скидка
|Детское меню от 95 рублей
|не требуется
|Скидка
|Дим-самы по цене от 340 рублей
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