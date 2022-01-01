Как получить хорошую скидку к заказу в ресторане Нияма

Скидку ресторана Нияма на первый заказ можно получить, если купить еду через приложение компании. Это единственное условие снижения цены, ничего другого делать не надо. Стоимость блюда уменьшается на 25%. Само приложение доступно для бесплатной загрузки в Play Market и App Store.

Еще один вариант экономии — покупка еды по акции. Информация о них отображается в специальном разделе, а баннеры с самыми выгодными собраны на главной странице сайта сети ресторанов. Многие акционные предложения дают возможность получить в Нияма скидку на первый заказ.

В сети ресторанов есть выгодная бонусная программа. Чтобы присоединиться к ней, достаточно зарегистрироваться на сайте компании. Клиенту начисляется кэшбэк, который потом можно обменять на скидки (до 20% к любым заказам). Также он получает следующие привилегии:

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дополнительную скидку на блюда с собой (15%);

повышенный кэшбэк от Нияма на первый заказ еды.

Но самый выгодный способ сэкономить — активация скидочных кодов. Они способны уменьшить сумму покупки на 30–40%, не требуют соблюдения дополнительных условий и практически всегда доступны. Самые выгодные промокоды на первые заказы в японском ресторане — на этой странице.