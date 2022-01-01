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Срок действия сертификата 365 дней (1 год) с даты его продажи. При покупке сертификата скидки и списания бонусов не действуют, но бонусы на ваш счет зачисляются. При оплате заказов с использованием подарочного сертификата скидки и акции не действуют. Подарочным сертификатом можно оплатить только заказы в зале ресторана. Он не применяется на заказы с доставкой и самовывоз. Приобрести сертификаты можно у менеджеров в любом из наших ресторанов.
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Срок действия сертификата 365 дней (1 год) с даты его продажи. При покупке сертификата скидки и списания бонусов не действуют, но бонусы на ваш счет зачисляются. При оплате заказов с использованием подарочного сертификата скидки и акции не действуют. Подарочным сертификатом можно оплатить только заказы в зале ресторана. Он не применяется на заказы с доставкой и самовывоз. Приобрести сертификаты можно у менеджеров в любом из наших ресторанов.
3000Р
купон
Срок действия сертификата 365 дней (1 год) с даты его продажи. При покупке сертификата скидки и списания бонусов не действуют, но бонусы на ваш счет зачисляются. При оплате заказов с использованием подарочного сертификата скидки и акции не действуют. Подарочным сертификатом можно оплатить только заказы в зале ресторана. Он не применяется на заказы с доставкой и самовывоз. Приобрести сертификаты можно у менеджеров в любом из наших ресторанов.
870Р
купон
1000Р
купон
Скидка распространяется на заказы с доставкой от 2299 рублей. Не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
10%
на ВСЁ
Не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
20%
купон
199Р
купон
Акция действует на заказы с доставкой от 1599р., не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями.
беспл
подарок
беспл
подарок
30%
купон
20%
на всё
Лучшее
предложение
лучшее
предложение
1000Р
купон
Срок действия сертификата 365 дней (1 год) с даты его продажи. При покупке сертификата скидки и списания бонусов не действуют, но бонусы на ваш счет зачисляются. При оплате заказов с использованием подарочного сертификата скидки и акции не действуют. Подарочным сертификатом можно оплатить только заказы в зале ресторана. Он не применяется на заказы с доставкой и самовывоз. Приобрести сертификаты можно у менеджеров в любом из наших ресторанов.
2000Р
купон
Срок действия сертификата 365 дней (1 год) с даты его продажи. При покупке сертификата скидки и списания бонусов не действуют, но бонусы на ваш счет зачисляются. При оплате заказов с использованием подарочного сертификата скидки и акции не действуют. Подарочным сертификатом можно оплатить только заказы в зале ресторана. Он не применяется на заказы с доставкой и самовывоз. Приобрести сертификаты можно у менеджеров в любом из наших ресторанов.
3000Р
купон
Срок действия сертификата 365 дней (1 год) с даты его продажи. При покупке сертификата скидки и списания бонусов не действуют, но бонусы на ваш счет зачисляются. При оплате заказов с использованием подарочного сертификата скидки и акции не действуют. Подарочным сертификатом можно оплатить только заказы в зале ресторана. Он не применяется на заказы с доставкой и самовывоз. Приобрести сертификаты можно у менеджеров в любом из наших ресторанов.
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7 оценок поставлено средняя 4.8
Если хочется свежих роллов, пиццы, бургеров или оригинальных блюд японской и европейской кухни, необязательно идти в ресторан. Можно заказать доставку из сети заведений Нияма на дом. В онлайн-меню есть как традиционные «Филадельфия» и «4 сыра», так и собственные интерпретации мисо-с ... упа и тирамису, а еще необычные рецепты роллов с баклажанами, пиццы с грушей и десерта с чайным желе. Также в наличии вегетарианские блюда: супы, салаты, макидзуси и даже пицца с вегетарианской колбасой и бургер с котлетой из продуктов, заменяющих мясо. Доставка по Москве и пригородам бесплатная. Кроме того, можно экономить на заказах благодаря промокодам Нияма.
Электронная почта:
quality@niyama.ru
Телефон:
+7 (495) 132-04-44
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Нияма — сеть ресторанов японской кухни в Москве. Она предлагает блюда не только офлайн, но и онлайн — заказать еду можно на официальном сайте компании и в ее приложении. Оплатить покупку можно картой или наличными курьеру. Доставка осуществляется собственной курьерской службой сети ресторанов, она абсолютно бесплатная.
Получить хорошую скидку к любому заказу японской еды с доставкой можно по промокоду компании. Все выгодные акционные предложения сети японских ресторанов собраны тут. Информация постоянно обновляется, поэтому здесь исключительно актуальные сведения о том, как уменьшить сумму покупки и сэкономить на заказе японской еды.
Сеть ресторанов предлагает различные блюда японской кухни с доставкой: роллы, суши, соте, тофу ясай, торикацу и многое другое. Все это удобно рассортировано по каталогу сайта компании, поэтому клиент без труда найдет то, что ему нужно. На каждое блюдо из ассортимента ресторана можно получить хорошую скидку к заказу по действующему промокоду.
Скидку ресторана Нияма на первый заказ можно получить, если купить еду через приложение компании. Это единственное условие снижения цены, ничего другого делать не надо. Стоимость блюда уменьшается на 25%. Само приложение доступно для бесплатной загрузки в Play Market и App Store.
Еще один вариант экономии — покупка еды по акции. Информация о них отображается в специальном разделе, а баннеры с самыми выгодными собраны на главной странице сайта сети ресторанов. Многие акционные предложения дают возможность получить в Нияма скидку на первый заказ.
В сети ресторанов есть выгодная бонусная программа. Чтобы присоединиться к ней, достаточно зарегистрироваться на сайте компании. Клиенту начисляется кэшбэк, который потом можно обменять на скидки (до 20% к любым заказам). Также он получает следующие привилегии:
подарки на день рождения;
дополнительную скидку на блюда с собой (15%);
повышенный кэшбэк от Нияма на первый заказ еды.
Но самый выгодный способ сэкономить — активация скидочных кодов. Они способны уменьшить сумму покупки на 30–40%, не требуют соблюдения дополнительных условий и практически всегда доступны. Самые выгодные промокоды на первые заказы в японском ресторане — на этой странице.
Чтобы активировать в Нияма промокод и сэкономить на заказе блюд японской кухни с доставкой, необходимо:
Изучить акционные предложения сети ресторанов здесь.
Выбрать подходящий промокод и скопировать его.
Открыть сайт Niyama.
Найти интересующее блюдо.
Кликнуть по нему и нажать «В корзину».
Подтвердить телефон.
Заполнить анкету с основными данными о себе.
Указать адрес и способ оплаты, метод доставки.
Найти поле «Купон» и вставить туда скопированный скидочный код.
Нажать «Продолжить и рассчитать скидку».
Закончить оформление покупки японской еды.
После этого к заказу будет применена скидка, которая определяется ценностью активированного кода. Последняя зависит от условий акционного предложения. Промокоды на первую покупку активируются точно так же.
Получение скидки к заказу в приложении сети ресторанов немного отличается. Там специальное поле для ввода бонусного кода так и называется — «Промокод». Оно появляется сразу при переходе к оплате покупки. Для активации промокода необходимо также нажать на кнопку «Применить». Других отличий от процедуры на сайте ресторана нет.
Иногда в Нияма бонусные купоны применяются немного иначе. Чтобы получить хорошую скидку к заказу блюд японской кухни, нужно выбрать акционное предложение отсюда и кликнуть на него. Когда откроется сайт сети ресторанов, необходимо просто заказать еду. При этом к заказу автоматически применятся условия акции и сумма покупки уменьшится — вводить промокод не требуется.
В Нияма действует бесплатная доставка – оплачивается только стоимость блюд.
Списание бонусов не распространяется на акции и специальные предложения. Скидки не суммируются, но можно выбрать наиболее выгодную.
У нас бывают промокоды со скидками и макидзуси в подарок к заказам от установленной суммы и к покупкам определенного количества роллов или вида пиццы, а также скидки на все меню в часы ланча и другие выгодные предложения.
Да, если покупатель желает не контактировать с курьером Нияма, он может поставить галочку на эту опцию при оформлении заказа.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дисконт 870 рублей на сет "Маки" по промокоду Нияма при заказе от 2000 рублей
|SHO***
|Промокод
|Дисконт 1000 рублей на "Фурендзо сет" по Нияма промокоду
|GB0***
|Промокод
|Минус 10% по промокоду Нияма при заказе доставки от 2000 рублей
|DM0***
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|Все меджик сеты с дисконтом 20% с Нияма промокодом
|MAG***
|Промокод
|Пицца 28 см "4 сыра" за 199 рублей по промокоду Нияма
|FC3***
|Промокод
|За доставку заказов от 1799 рублей теплый ролл "Нью-Йорк" в подарок по купону Нияма
|AG3***
|Промокод
|Код Нияма на доставку заказов от 1799 рублей + ролл "Филадельфия Лайт" в подарок
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|Скидка именинникам в размере 20% на всё меню по купону Нияма
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|Вегетарианские блюда по цене от 149 рублей
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