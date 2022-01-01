промокод связной

Об интернет-магазине Связной

Компания Связной — российская розничная сеть, специализирующаяся на продаже мобильных телефонов, смартфонов, электроники и бытовой техники. В каталоге магазина представлены десятки тысяч товаров, доступных для заказа с доставкой. Купить смартфоны и другую электронику можно с самовывозом из более 4000 точек в 1200 городах России. Доступна также адресная доставка в краткие сроки. Сделать заказ можно на сайте компании или в приложении, доступном для смартфонов на Android и iOS.

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