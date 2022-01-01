промокод связной

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118 оценок поставлено средняя 4.4
В онлайн-магазине Связной — тысячи наименований электроники, техники и аксессуаров, включая популярные модели смартфонов, беспроводные наушники, моноблоки и умные устройства. В магазине действует программа лояльности, предлагается услуга трейд-ин, проводятся постоянные акции и генер ... ируются выгодные промокоды Связного. Благодаря спецпредложениям ритейлера можно сэкономить тысячи рублей с каждой покупки. А еще со Связным можно копить мили Аэрофлота и менять их на путешествия либо на скидки в интернет-магазине.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5
Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru
Телефон:
+7 (800) 700-43-43
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Компания Связной — российская розничная сеть, специализирующаяся на продаже мобильных телефонов, смартфонов, электроники и бытовой техники. В каталоге магазина представлены десятки тысяч товаров, доступных для заказа с доставкой. Купить смартфоны и другую электронику можно с самовывозом из более 4000 точек в 1200 городах России. Доступна также адресная доставка в краткие сроки. Сделать заказ можно на сайте компании или в приложении, доступном для смартфонов на Android и iOS.
Делать покупки в Связном со скидками позволяют акции, распродажи и купоны магазина. Найти актуальные дисконтные предложения можно на этой странице. Здесь собраны действующие промокоды Связного, которыми могут воспользоваться все читатели и получить скидку. Дополнительные скидки можно получать в рамках программы лояльности, действующей для постоянных клиентов. Чтобы не упустить свежий промокод, можно подписаться на новостную рассылку.
В каталоге магазина Связной представлены десятки тысяч товаров, которые в рамках акций можно купить со скидкой. Широкий ассортимент компании включает:
мобильные телефоны и смартфоны;
компьютеры и ноутбуки;
планшеты, электронные книги;
фотоаппараты и видеокамеры;
автомобильную электронику;
мультимедийное оборудование;
роутеры, модемы и другие сетевые устройства;
аксессуары для мобильной техники и электроники.
Интернет-магазин мобильной техники Связной является официальным дилером крупных производителей электроники, поэтому новинки в каталоге появляются вскоре после анонса. Здесь можно купить iPhone или Samsung новой модели сразу, как только он поступит в продажу. А участвуя в акциях и используя эксклюзивные купоны, заказывать смартфоны и другую электронику в Связном можно с большим дисконтом.
Для привлечения клиентов интернет-магазин Связной постоянно проводит акции, устанавливает скидки на некоторые товары из каталога или публикует купоны, которые предоставляют дисконт на весь ассортимент. В рамках акций покупателям доступны подарки к избранным продуктам, бесплатные услуги, а также скидки на аксессуары. Например, заказывая смартфон, можно получить дисконт 30% на чехол для него, наушники или зарядное устройство.
На постоянной основе в интернет-магазине действует услуга Trade-in. Воспользовавшись ею, можно обменять старую электронику на новую с доплатой. В акции принимают участие сотни продуктов, которые можно сдать в обмен на дисконт. В период действия специальных предложений выгода по Trade-in достигает максимальных размеров.
Тратить меньше и распределять расходы позволяет беспроцентная рассрочка, предоставляемая совместно с финансовыми партнерами. Доступно как традиционное кредитование, так и быстрое, с использованием карт банков, таких как Халва.
В интернет-магазине Связной действует клубная программа лояльности, для участия в которой нужно совершить любую покупку. После первого заказа клиент получает виртуальную карту, привязанную к номеру телефона, на которую начисляются бонусы. Кэшбэк составляет от 1% от суммы в чеке. Дополнительные баллы можно получать за покупку избранных товаров, заказ услуг, оставление отзывов, оплату покупок выбранными способами и другие действия.
Накопленные бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок по курсу 1 балл = 1 рубль. Поддерживается погашение баллами клубной программы до 99% от стоимости заказа. Помимо Связного, эти баллы можно тратить и в других магазинах-партнерах, актуальный список которых опубликован на сайте компании.
Дополнительные дисконтные предложения Связного, недоступные на общих основаниях, активируются путем использования промокодов компании, которые можно найти на этой странице. Чтобы применить купон Связного и получить дисконт в интернет-магазине, нужно:
Выбрать в списке интересующую акцию Связного с купоном и просмотреть ее описание.
Скопировать промокод в описании спецпредложения.
Перейти в интернет-магазин и найти интересующие товары, на которые распространяется действие промокода, в каталоге.
Добавить выбранные продукты в корзину, чтобы оформить заказ.
Перейти в корзину, чтобы применить промокод и оформить покупку.
Заполнить форму заказа, выбрав способ оплаты и указав тип бонуса «Промокод».
В поле внизу вставить код купона Связного, скопированный ранее, и применить его.
После пересчета суммы в чеке с учетом дисконта произвести оплату или подтвердить заявку и дождаться связи с менеджером магазина.
Так как в интернет-магазине Связной нельзя одновременно воспользоваться скидкой по промокоду и программой лояльности, необходимо выбирать предложение, которое в текущей ситуации оказалось выгоднее. Другие дисконтные предложения, такие как общедоступная распродажа, могут комбинироваться с промокодами Связного, если иное не сказано в условиях акции.
Интернет-магазин работает с несколькими кредитными организациями. Подать заявку на финансирование можно с сайта магазина онлайн.
Для использования накопленных бонусов при покупке в интернет-магазине нужно указать номер карты Связной Плюс. Если карта виртуальная, то ее номер состоит из цифр телефона пользователя. Бонусами можно оплатить до 99% от стоимости товара.
Для отмены и корректировки заказа следует позвонить по номеру 8 (800) 700-43-43 и назвать оператору код заказа или цифры телефона, указанного при оформлении покупки.
В интернет-магазине цены часто ниже, чем в физических торговых залах, поскольку в данном случае ритейлер экономит на аренде площади и оплате работы персонала.
Сведения о комплектации и характеристиках опубликованы в карточке товара на сайте магазина Связной. Здесь же можно узнать о наличии товара и найти отзывы реальных покупателей.
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