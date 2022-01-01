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73 оценки поставлены средняя 4.3
Ресурс Холодильник занимается продажей техники для дома и сада. Популярные товары — смартфоны от производителей Apple и Samsung, холодильники Side by Side, встраиваемые стиральные и компактные посудомоечные машины. А чтобы процесс покупки был приятнее, для клиентов действуют сезонны ... е скидки и снижения цен к разным праздникам. Найти актуальные промокоды и купоны для Холодильника можно здесь. Работники сайта постоянно ищут новые предложения и добавляют их на эту страницу.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 30, стр .2
Телефон:
+7 (495) 232-04-04
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Сайт сети магазинов бытовой техники Холодильник.ру предлагает товары ведущих зарубежных и российских брендов. Компания является официальным дистрибьютором Samsung, Bosch, Siemens, Tefal, Liebherr и других популярных торговых марок. Кроме широкого ассортимента и выгодных цен, клиентов интернет-магазина ожидают разнообразные бонусы по акциям, распродажам и программам лояльности. Регулярно выпускаются бесплатные купоны на скидки и подарки.
Официальный сайт открылся в 2003 году, а сегодня магазин Холодильник входит в топ-10 ведущих игроков российского рынка онлайн-продаж в категории бытовой техники. Ежедневно компания организует более 3500 поставок в разные регионы страны. Сделать заказ в интернете можно как на сайте, так и через бесплатное приложение для iOS и Android. Фирменные магазины сети работают в 15 городах РФ, львиная доля розничных продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург.
Ассортимент официального сайта насчитывает десятки тысяч оригинальных позиций. Магазин предлагает купить:
бытовую технику (в т. ч. для систем «умный дом»);
смартфоны и гаджеты;
компьютерную и телевизионную технику;
аудио- и видеопродукцию;
товары для строительства, ремонта, дома и сада;
средства ухода за собой;
товары для детей, занятий спортом и отдыха.
Почти всегда можно получить от Холодильника скидку по промокоду или другой акции. Есть возможность оформить покупку в кредит или рассрочку. На сайте продают электронные сертификаты и пластиковые карты для клиентов, затрудняющихся с выбором подарка. У магазина есть свой сервис, где можно заказать сборку, установку и ремонт техники. А присоединившиеся к программе «Комфорт+» получают дополнительную гарантию сроком до 4 лет.
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После каждого заказа участнику «Кстати» начисляется кэшбэк от 1 до 10% (зависит от статуса в программе). Этими средствами можно оплатить на сайте или в приложении до 50% от следующей покупки. Бонусные баллы также дарят за участие в различных мероприятиях магазина. Время от времени клиент получает от официального сайта Холодильник выгодный промокод.
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Для активации предоставленного компанией Холодильник бесплатного купона иногда достаточно перейти по ссылке на страницу акции. Но если внутри специального предложения сайта Холодильник есть промокод, для получения скидки нужно сообщить его на этапе оформления заказа. Порядок действий:
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Скопировать предоставленный Холодильником промокод.
Перейти в магазин.
Выбрать товары и приступить к оформлению покупки в корзине.
Ввести полученный от Холодильника промокод в соответствующее поле.
Удостовериться в предоставлении скидки и продолжить оформление заказа.
Активировать промокод на сайте Холодильник нужно не позднее срока, указанного в условиях акции. С другими специальными предложениями купоны обычно не сочетаются, хотя бывают исключения. Магазин часто ставит клиентов перед приятным выбором, заставляя задуматься, какая скидка или промокод Холодильник сегодня выгоднее.
Чтобы оформить заказ, пользователю требуется указать максимально подробные данные о себе. В форму нужно ввести ФИО, электронную почту, номер телефона, полный адрес проживания. В этом случае удобно использование личного кабинета. При заполнении формы на доставку ничего вводить не нужно, данные будут вставлены автоматически.
На данной странице показаны все действующие купоны и промокоды. Работники ресурса находятся в постоянном поиске действующих скидок и оперативно добавляют их на сайт.
Да, если для их применения нужно использовать промокод. В противном случае достаточно кликнуть на купон и перед пользователем появится список товаров со скидкой на сайте ритейлера.
Совершить покупки на общую сумму не ниже указанной по дисконтной программе. Например, чтобы получить скидку в 5%, клиенту требуется совершить покупки на сумму от 10 000 рублей.
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