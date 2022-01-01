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Скидки в интернет-магазине Холодильник

Ресурс Холодильник занимается продажей техники для дома и сада. Популярные товары — смартфоны от производителей Apple и Samsung, холодильники Side by Side, встраиваемые стиральные и компактные посудомоечные машины. А чтобы процесс покупки был приятнее, для клиентов действуют сезонны ... е скидки и снижения цен к разным праздникам. Найти актуальные промокоды и купоны для Холодильника можно здесь. Работники сайта постоянно ищут новые предложения и добавляют их на эту страницу.


Посетить Холодильник
Контакты Холодильник

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 30, стр .2

Телефон:
+7 (495) 232-04-04

Соц. сети:

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Специальные предложения от Холодильник

Бытовая техника и электроника на официальном сайте Холодильник ру

Сайт сети магазинов бытовой техники Холодильник.ру предлагает товары ведущих зарубежных и российских брендов. Компания является официальным дистрибьютором Samsung, Bosch, Siemens, Tefal, Liebherr и других популярных торговых марок. Кроме широкого ассортимента и выгодных цен, клиентов интернет-магазина ожидают разнообразные бонусы по акциям, распродажам и программам лояльности. Регулярно выпускаются бесплатные купоны на скидки и подарки.

Официальный сайт открылся в 2003 году, а сегодня магазин Холодильник входит в топ-10 ведущих игроков российского рынка онлайн-продаж в категории бытовой техники. Ежедневно компания организует более 3500 поставок в разные регионы страны. Сделать заказ в интернете можно как на сайте, так и через бесплатное приложение для iOS и Android. Фирменные магазины сети работают в 15 городах РФ, львиная доля розничных продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Какие товары и услуги предлагает магазин Холодильник

Ассортимент официального сайта насчитывает десятки тысяч оригинальных позиций. Магазин предлагает купить:

  • бытовую технику (в т. ч. для систем «умный дом»);

  • смартфоны и гаджеты;

  • компьютерную и телевизионную технику;

  • аудио- и видеопродукцию;

  • товары для строительства, ремонта, дома и сада;

  • средства ухода за собой;

  • товары для детей, занятий спортом и отдыха.

Почти всегда можно получить от Холодильника скидку по промокоду или другой акции. Есть возможность оформить покупку в кредит или рассрочку. На сайте продают электронные сертификаты и пластиковые карты для клиентов, затрудняющихся с выбором подарка. У магазина есть свой сервис, где можно заказать сборку, установку и ремонт техники. А присоединившиеся к программе «Комфорт+» получают дополнительную гарантию сроком до 4 лет.

Скидки от Холодильника: актуальные промокоды, программы лояльности, выгодные акции

Бесплатные купоны Холодильник распространяет через собственную рассылку и площадки партнеров (сайты, соцсети, форумы). Найти актуальный промокод компании Холодильник всегда можно на этой странице. Здесь собраны все действующие специальные предложения магазина. Чтобы активировать предоставленный Холодильником рабочий промокод, не нужно сообщать о себе никаких сведений или что-то платить.

Другие бонусные предложения официального сайта можно найти на странице «Акции». Купоны Холодильник, скидки и подарки от разных брендов доступны в одном месте. Кроме того, магазин постоянно проводит распродажи, предоставляя возможность купить товары по низким дисконтным ценам. Еще дешевле обойдется уцененная техника, находящаяся в исправном состоянии и с полной гарантией. Причина снижения ее стоимости — незначительные внешние дефекты. 

При покупке от 10 000 рублей клиент магазина получает дисконтную карту с постоянной скидкой 5%. По мере накопления суммы расходов процент увеличится до 10 и 15%. Скидка не сочетается со специальными предложениями сайта Холодильник по промокодам и другим акциям. Еще проще присоединиться к местному клубу привилегий «Кстати». Для этого достаточно подтвердить номер телефона и сообщить персональные данные на сайте. 

После каждого заказа участнику «Кстати» начисляется кэшбэк от 1 до 10% (зависит от статуса в программе). Этими средствами можно оплатить на сайте или в приложении до 50% от следующей покупки. Бонусные баллы также дарят за участие в различных мероприятиях магазина. Время от времени клиент получает от официального сайта Холодильник выгодный промокод. 

Дисконтная карта не сочетается с программой лояльности. Если покупатель хочет получать на сайте льготы в бонусах, ему придется отказаться от постоянной скидки. Кроме собственных программ, магазин Холодильник предлагает совместные проекты. Клиенты имеют возможность зарабатывать и тратить баллы, расплачиваясь картами «СберСпасибо», «Аэрофлот Бонус» и Много.ру. С условиями можно ознакомиться на страницах программ на сайте Холодильник.ру.

Как активировать на сайте подаренный Холодильником промокод

Для активации предоставленного компанией Холодильник бесплатного купона иногда достаточно перейти по ссылке на страницу акции. Но если внутри специального предложения сайта Холодильник есть промокод, для получения скидки нужно сообщить его на этапе оформления заказа. Порядок действий:

  1. Изучить актуальные купоны Холодильник на этой странице.

  2. Скопировать предоставленный Холодильником промокод.

  3. Перейти в магазин. 

  4. Выбрать товары и приступить к оформлению покупки в корзине.

  5. Ввести полученный от Холодильника промокод в соответствующее поле.

  6. Удостовериться в предоставлении скидки и продолжить оформление заказа.

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Активировать промокод на сайте Холодильник нужно не позднее срока, указанного в условиях акции. С другими специальными предложениями купоны обычно не сочетаются, хотя бывают исключения. Магазин часто ставит клиентов перед приятным выбором, заставляя задуматься, какая скидка или промокод Холодильник сегодня выгоднее.

Часто задаваемые вопросы про Холодильник

★ Какие данные нужно указать для оформления заказа?

Чтобы оформить заказ, пользователю требуется указать максимально подробные данные о себе. В форму нужно ввести ФИО, электронную почту, номер телефона, полный адрес проживания. В этом случае удобно использование личного кабинета. При заполнении формы на доставку ничего вводить не нужно, данные будут вставлены автоматически.

★ Как найти актуальные акции на этом сайте?

На данной странице показаны все действующие купоны и промокоды. Работники ресурса находятся в постоянном поиске действующих скидок и оперативно добавляют их на сайт.

★ Для купонов требуется дополнительная активация?

Да, если для их применения нужно использовать промокод. В противном случае достаточно кликнуть на купон и перед пользователем появится список товаров со скидкой на сайте ритейлера.

★ Как перейти на новый уровень по дисконтной программе?

Совершить покупки на общую сумму не ниже указанной по дисконтной программе. Например, чтобы получить скидку в 5%, клиенту требуется совершить покупки на сумму от 10 000 рублей.

★ Что делать, если ритейлер отказывает в применении скопированного промокода?

Проверить соединение с сетью или корректность применения скидки: возможно, добавлены товары, не участвующие в акции.

Лучшие промокоды Холодильник

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