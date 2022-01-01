Скидки от Холодильника: актуальные промокоды, программы лояльности, выгодные акции

Бесплатные купоны Холодильник распространяет через собственную рассылку и площадки партнеров (сайты, соцсети, форумы). Найти актуальный промокод компании Холодильник всегда можно на этой странице. Здесь собраны все действующие специальные предложения магазина. Чтобы активировать предоставленный Холодильником рабочий промокод, не нужно сообщать о себе никаких сведений или что-то платить.

Другие бонусные предложения официального сайта можно найти на странице «Акции». Купоны Холодильник, скидки и подарки от разных брендов доступны в одном месте. Кроме того, магазин постоянно проводит распродажи, предоставляя возможность купить товары по низким дисконтным ценам. Еще дешевле обойдется уцененная техника, находящаяся в исправном состоянии и с полной гарантией. Причина снижения ее стоимости — незначительные внешние дефекты.

При покупке от 10 000 рублей клиент магазина получает дисконтную карту с постоянной скидкой 5%. По мере накопления суммы расходов процент увеличится до 10 и 15%. Скидка не сочетается со специальными предложениями сайта Холодильник по промокодам и другим акциям. Еще проще присоединиться к местному клубу привилегий «Кстати». Для этого достаточно подтвердить номер телефона и сообщить персональные данные на сайте.

После каждого заказа участнику «Кстати» начисляется кэшбэк от 1 до 10% (зависит от статуса в программе). Этими средствами можно оплатить на сайте или в приложении до 50% от следующей покупки. Бонусные баллы также дарят за участие в различных мероприятиях магазина. Время от времени клиент получает от официального сайта Холодильник выгодный промокод.

Дисконтная карта не сочетается с программой лояльности. Если покупатель хочет получать на сайте льготы в бонусах, ему придется отказаться от постоянной скидки. Кроме собственных программ, магазин Холодильник предлагает совместные проекты. Клиенты имеют возможность зарабатывать и тратить баллы, расплачиваясь картами «СберСпасибо», «Аэрофлот Бонус» и Много.ру. С условиями можно ознакомиться на страницах программ на сайте Холодильник.ру.