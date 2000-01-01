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Промокоды Планета Спорт на Октябрь

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Популярные магазины

Промокоды интернет-магазина Planeta Sport

Онлайн-магазин предлагает качественные брендовые товары для туризма, экстремальных и классических спортивных дисциплин напрямую от производителей и дистрибьюторов. Товары магазина выбирают тысячи спортсменов, экстремалов, туристов и покупателей, ведущих активный образ жизни. Благода ... ря прямому сотрудничеству с брендами Планета Спорт устанавливает умеренные цены, проводит распродажи, поддерживает программу скидок и генерирует промокоды.


Посетить Планета Спорт
Контакты Планета Спорт

Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41

Электронная почта:
info@planeta-sport.ru

Телефон:
8 (800) 775 75 94

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды интернет-магазина Planeta Sport

Онлайн-магазин предлагает качественные брендовые товары для туризма, экстремальных и классических спортивных дисциплин напрямую от производителей и дистрибьюторов. Товары магазина выбирают тысячи спортсменов, экстремалов, туристов и покупателей, ведущих активный образ жизни. Благода ... ря прямому сотрудничеству с брендами Планета Спорт устанавливает умеренные цены, проводит распродажи, поддерживает программу скидок и генерирует промокоды.


Посетить Планета Спорт
Контакты Планета Спорт

Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41

Электронная почта:
info@planeta-sport.ru

Телефон:
8 (800) 775 75 94

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Планета Спорт

Об интернет-магазине Планета Спорт

Ритейлер Планета Спорт, специализирующийся на реализации outdoor-продукции, имеет физические торговые залы в 7 городах России, а также в США, Непале и Швейцарии. В ассортименте магазина представлено снаряжение и экипировка для экстремальных видов спорта, пешего туризма, кемпинга, легкой атлетики и активного образа жизни. Вся продукция Планета Спорт 100% подлинная и имеет сертификат качества.

Бренд Red Fox, ставший основой будущей торговой сети, создали экстремальные туристы из Санкт-Петербурга, когда осознали дефицит качественного снаряжения и экипировки для альпинизма на российском рынке. Так в 1989 году было основано производство спортивной одежды, которая к 2000-м стала популярна на всем постсоветском пространстве и за его пределами. 

Бренд является официальным представителем материала Gore-Tex, обладающего золотым стандартом водонепроницаемости и авторизованным сервисным центром компании Gore в России, осуществляющим ремонт изделий с различными мембранами Gore-Tex. Марке доверяет служба МЧС России и другие официальные ведомства. 

Большую часть товаров ритейлер Планета Спорт реализует напрямую от производителей и официальных дистрибьюторов, что позволяет формировать низкие цены. Торговая сеть и онлайн-магазин постоянно запускают распродажи, предлагают программу бонусов и публикуют купоны с акциями и промокодами, дающими право на индивидуальную скидку. 

Популярные товары магазина Планета Спорт

Высоким спросом среди клиентов магазина пользуются сезонные товары, палатки, топливное оборудование, рюкзаки и прочий инвентарь для туризма. Спортсмены найдут здесь инвентарь и экипировку для плавания, скейтборда, лонгборда, альпинизма, бега, фитнеса, слэклайна, скандинавской ходьбы и водного туризма. А еще здесь большой выбор одежды и обуви для спорта, походов и экстремальных развлечений.

Программа лояльности Планета Спорт

Участником программы лояльности может стать любой покупатель, оформивший карту. Уже на первую покупку клиент получит клубную скидку 3%, которая будет расти по мере совершения заказов. Так, при покупках на сумму от 5 тысяч рублей клубная скидка составит до 5%, от 10 — до 10%, от 20 — до 12%, от 40 — до 14%, от 60 — 16%, от 80 — 18%, от 100 — 20%. Указанная скидка действует на товары брендов Red-Fox И Vr. На позиции других марок размер дисконта по карте меньше.

При утере карты ее можно восстановить с сохранением накопленной скидки по фамилии и имени держателя. Участники клуба в числе первых оповещаются о новых акциях, новостях и интересных событиях магазина Планета Спорт.

Методы оплаты Planeta Sport

Оплатить товар, купленный в Планета Спорт, можно только безналичным способом: онлайн картой при оформлении заказа или банковским переводом. Оплата по счету может производиться в любом отделении российского банка. При этом важно учитывать, что кредитная организация может взимать комиссию, а срок зачисления средств в среднем составляет 2–3 рабочих дня.

Способы доставки

Интернет-магазин Planeta Sport доставляет товары по городам России, Казахстану и Беларуси курьерскими службами EMS, DPD и Boxberry. При заказе на определенную сумму доставка по России бесплатная. Кроме курьерских услуг, магазин предлагает самовывоз из пунктов выдачи Boxberry и магазинов торговой сети. Срок доставки составляет от 1 до 21 дня после предоплаты.

Возврат товара Planeta Sport

Согласно закону «О защите прав потребителей» покупатель может гарантированно вернуть товар в течение 15 дней после получения, независимо от причины возврата. Важно, чтобы у товара был сохранен первозданный товарный вид и потребительские свойства. Если в процессе эксплуатации вещь оказалась бракованной, в течение гарантийного срока покупатель может также вернуть или заменить дефектный товар.

Как воспользоваться промокодом магазина Planeta Sport

Перечень действующих купонов, содержащих акцию или промокод, регулярно обновляется на этом сайте. Чтобы активировать скидку, пользователю нужно: 

  1. Кликнуть на нужный промокод и перейти в интернет-магазин. Код купона скопируется для последующего применения автоматически. 

  2. Выбрать товары и перейти в корзину.

  3. Вставить символы в предназначенное поле и нажать «Применить».

Количество активаций одного промокода может быть ограничено. Поэтому при отказе от покупки товара повторное применение промокода с одного IP-адреса часто невозможно. 

Часто задаваемые вопросы про Планета Спорт

★ Магазин представлен в социальных сетях?

Да. Страницы магазина Планета Спорт есть во ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Телеграме. Здесь регулярно публикуется информация о новинках, акциях и полезные посты о спорте.

★ Куда можно обратиться за консультацией при возникновении спорных вопросов?

По всем вопросам, связанным с покупкой, эксплуатацией и возвратом товара, можно обратиться по бесплатному телефону, указанному на сайте. В магазине работают профессиональные консультанты, готовые предоставить исчерпывающую информацию по ассортименту и конкретным товарам. Сотрудники магазина помогут сделать выбор комплекта и расскажут о нюансах использования. Горячая линия принимает звонки покупателей ежедневно с 10:00 до 21:00.

★ Где найти актуальный промокод на скидку?

Промокоды магазина Планета Спорт публикуются на этой странице, в социальных сетях и рассылаются зарегистрированным клиентам на электронную почту.

★ Как скоро приходят деньги после возврата товара?

Деньги возвращаются на карту или счет, с которого производилась оплата товара, в течение 10 дней со дня получения заявления на возврат.

★ Как вернуть неподошедший или бракованный товар?

Для этого нужно скачать и заполнить бланк, ссылка на который есть в разделе «Возврат». В заявлении необходимо развернуто указать причину возврата/обмена. Далее нужно упаковать неподошедший товар и вместе с заявлением отправить с курьерской службой на адрес интернет-магазина. После этого необходимо отправить на почту info@planeta-sport.ru трек-номер посылки.

Лучшие промокоды Планета Спорт

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