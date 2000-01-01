Промокоды Планета Спорт на Октябрь

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50%
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Беспл
доставка
Стоимость доставки по России осуществляется бесплатно при заказе на сумму от 1200 рублей, при заказе на меньшую сумму доставка от 299 рублей.
5%
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60Р
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50%
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Онлайн-магазин предлагает качественные брендовые товары для туризма, экстремальных и классических спортивных дисциплин напрямую от производителей и дистрибьюторов. Товары магазина выбирают тысячи спортсменов, экстремалов, туристов и покупателей, ведущих активный образ жизни. Благода ... ря прямому сотрудничеству с брендами Планета Спорт устанавливает умеренные цены, проводит распродажи, поддерживает программу скидок и генерирует промокоды.
Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41
Электронная почта:
info@planeta-sport.ru
Телефон:
8 (800) 775 75 94
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Онлайн-магазин предлагает качественные брендовые товары для туризма, экстремальных и классических спортивных дисциплин напрямую от производителей и дистрибьюторов. Товары магазина выбирают тысячи спортсменов, экстремалов, туристов и покупателей, ведущих активный образ жизни. Благода ... ря прямому сотрудничеству с брендами Планета Спорт устанавливает умеренные цены, проводит распродажи, поддерживает программу скидок и генерирует промокоды.
Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41
Электронная почта:
info@planeta-sport.ru
Телефон:
8 (800) 775 75 94
Соц. сети:
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Ритейлер Планета Спорт, специализирующийся на реализации outdoor-продукции, имеет физические торговые залы в 7 городах России, а также в США, Непале и Швейцарии. В ассортименте магазина представлено снаряжение и экипировка для экстремальных видов спорта, пешего туризма, кемпинга, легкой атлетики и активного образа жизни. Вся продукция Планета Спорт 100% подлинная и имеет сертификат качества.
Бренд Red Fox, ставший основой будущей торговой сети, создали экстремальные туристы из Санкт-Петербурга, когда осознали дефицит качественного снаряжения и экипировки для альпинизма на российском рынке. Так в 1989 году было основано производство спортивной одежды, которая к 2000-м стала популярна на всем постсоветском пространстве и за его пределами.
Бренд является официальным представителем материала Gore-Tex, обладающего золотым стандартом водонепроницаемости и авторизованным сервисным центром компании Gore в России, осуществляющим ремонт изделий с различными мембранами Gore-Tex. Марке доверяет служба МЧС России и другие официальные ведомства.
Большую часть товаров ритейлер Планета Спорт реализует напрямую от производителей и официальных дистрибьюторов, что позволяет формировать низкие цены. Торговая сеть и онлайн-магазин постоянно запускают распродажи, предлагают программу бонусов и публикуют купоны с акциями и промокодами, дающими право на индивидуальную скидку.
Высоким спросом среди клиентов магазина пользуются сезонные товары, палатки, топливное оборудование, рюкзаки и прочий инвентарь для туризма. Спортсмены найдут здесь инвентарь и экипировку для плавания, скейтборда, лонгборда, альпинизма, бега, фитнеса, слэклайна, скандинавской ходьбы и водного туризма. А еще здесь большой выбор одежды и обуви для спорта, походов и экстремальных развлечений.
Участником программы лояльности может стать любой покупатель, оформивший карту. Уже на первую покупку клиент получит клубную скидку 3%, которая будет расти по мере совершения заказов. Так, при покупках на сумму от 5 тысяч рублей клубная скидка составит до 5%, от 10 — до 10%, от 20 — до 12%, от 40 — до 14%, от 60 — 16%, от 80 — 18%, от 100 — 20%. Указанная скидка действует на товары брендов Red-Fox И Vr. На позиции других марок размер дисконта по карте меньше.
При утере карты ее можно восстановить с сохранением накопленной скидки по фамилии и имени держателя. Участники клуба в числе первых оповещаются о новых акциях, новостях и интересных событиях магазина Планета Спорт.
Оплатить товар, купленный в Планета Спорт, можно только безналичным способом: онлайн картой при оформлении заказа или банковским переводом. Оплата по счету может производиться в любом отделении российского банка. При этом важно учитывать, что кредитная организация может взимать комиссию, а срок зачисления средств в среднем составляет 2–3 рабочих дня.
Интернет-магазин Planeta Sport доставляет товары по городам России, Казахстану и Беларуси курьерскими службами EMS, DPD и Boxberry. При заказе на определенную сумму доставка по России бесплатная. Кроме курьерских услуг, магазин предлагает самовывоз из пунктов выдачи Boxberry и магазинов торговой сети. Срок доставки составляет от 1 до 21 дня после предоплаты.
Согласно закону «О защите прав потребителей» покупатель может гарантированно вернуть товар в течение 15 дней после получения, независимо от причины возврата. Важно, чтобы у товара был сохранен первозданный товарный вид и потребительские свойства. Если в процессе эксплуатации вещь оказалась бракованной, в течение гарантийного срока покупатель может также вернуть или заменить дефектный товар.
Перечень действующих купонов, содержащих акцию или промокод, регулярно обновляется на этом сайте. Чтобы активировать скидку, пользователю нужно:
Кликнуть на нужный промокод и перейти в интернет-магазин. Код купона скопируется для последующего применения автоматически.
Выбрать товары и перейти в корзину.
Вставить символы в предназначенное поле и нажать «Применить».
Количество активаций одного промокода может быть ограничено. Поэтому при отказе от покупки товара повторное применение промокода с одного IP-адреса часто невозможно.
Да. Страницы магазина Планета Спорт есть во ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Телеграме. Здесь регулярно публикуется информация о новинках, акциях и полезные посты о спорте.
По всем вопросам, связанным с покупкой, эксплуатацией и возвратом товара, можно обратиться по бесплатному телефону, указанному на сайте. В магазине работают профессиональные консультанты, готовые предоставить исчерпывающую информацию по ассортименту и конкретным товарам. Сотрудники магазина помогут сделать выбор комплекта и расскажут о нюансах использования. Горячая линия принимает звонки покупателей ежедневно с 10:00 до 21:00.
Промокоды магазина Планета Спорт публикуются на этой странице, в социальных сетях и рассылаются зарегистрированным клиентам на электронную почту.
Деньги возвращаются на карту или счет, с которого производилась оплата товара, в течение 10 дней со дня получения заявления на возврат.
Для этого нужно скачать и заполнить бланк, ссылка на который есть в разделе «Возврат». В заявлении необходимо развернуто указать причину возврата/обмена. Далее нужно упаковать неподошедший товар и вместе с заявлением отправить с курьерской службой на адрес интернет-магазина. После этого необходимо отправить на почту info@planeta-sport.ru трек-номер посылки.
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