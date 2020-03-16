Хроники коронавируса: Число заболевших в России увеличилось до 63, вузы переводят на дистанционное обучение

В России коронавирусом заражены 63 человека. За воскресенье 15 марта диагноз впервые поставили четырем пациентам с симптомами простудного заболевания. Они посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию в последние две недели. Трое из числа впервые инфицированных – граждане Московской области, один – из Тюменской.

Все заболевшие находятся в отдельных боксах под наблюдением врачей. Трое зараженных близки к выписке – первый тест на вирус после лечения у них оказался отрицательным. Если повторная проверка покажет, что коронавируса в организме нет, то пациентов выпишут.

По поручению президента Владимира Путина создана рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса. Возглавит группу мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы не допустить распространение вируса в России, с 14 марта Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение.

15 марта такие рекомендации отправили уже в российские вузы – занятия для студентов в ведомстве советуют сделать дистанционными с 16 марта.

Из-за коронавируса все больше российских компаний отказываются от офисной работы. Причем переводить сотрудников на удаленку некоторые стали еще до того, как в ВОЗ признали COVID-19 пандемией. На запросы общества откликнулись крупнейшие IT-компании, и заявили о готовности бесплатно предоставить доступ к своим сервисам для видеоконференций. Но пока удаленная работа - не обязанность, а рекомендация для работодателей.

Но заразиться можно не только на работе, но и на улице. Особенно, если попасть в толпу людей. Поэтому до 10 апреля в Москве и Подмосковье все массовые мероприятия, численностью свыше 5 тысяч человек, под запретом. Отменены не только уличные фестивали и спортивные соревнования, но и концерты известных артистов. 15 марта концерты в Подмосковье "до лучших времен отложил" Валерий Леонтьев. Артист должен был выступать в залах, численностью меньше тех, что попадают под запрет. Но он переживает, что вирусом в зале смогут заразиться те, кто в группе риска - пожилые люди.

Закрываются по той же причине музеи, отменены фестивали, не работают кинотеатры, где залы для 5 тысяч зрителей и выше.

В Москве из-за коронавируса ограничили вход для посетителей к пациентам в больницах и отменили плановую диспансеризацию.

Ежедневно в столице проходят дезинфекцию более 8,5 тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

На фоне европейцев, которые сметают с прилавков торговых сетей продукты и товары первой необходимости, россияне выглядят более спокойно. Паники нет у представителей торговых сетей. А в Минпромторге гарантировали, что никакие магазины в России в связи с коронавирусом закрывать не будут.

На карантин в связи с коронавирусом «закрыт» самый западный город России Калининград. Он находится ближе всего к странам Европы, где за последние недели в разы увеличилось число инфицированных.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации ВОЗ по использованию наличных денег – поскольку банкноты могут быть источником инфицирования (коронавирус живет на предметах, может несколько суток выживать на бумаге или пластике), россиянам рекомендовано после использования наличных мыть руки и не прикасаться к лицу.

В воскресенье 16 марта число заболевших коронавирусом за пределами Китая стало больше, чем в КНР, откуда и началось распространение заболевания: 81 321 – вне Китая, 81 028 – в Китае.

Самый высокий показатель смертности – в Италии 7,31%, в целом в мире 3,95%.

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