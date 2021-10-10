Последние новости на утро 10 октября 2021: Следователи начали проверку после гибели актера на сцене Большого театра

«КП» – о последних новостях на утро 10 октября 2021 года. Фото: Большой театр

Последние новости на утро 10 октября 2021 года. Сотрудники Следственного комитета по Москве и столичной прокуратуры проводят проверку в связи с гибелью артиста Евгения Кулеша на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Следователям предстоит выяснить, кто отвечал за технику безопасности на спектакле, как именно она была нарушена и почему громадные тяжелые декорации опускались на сцену, когда там толпились десятки артистов.

Сайт kp.ru рассказывал, что погибший Евгений Кулеш был принят в труппу Большого театра почти 20 лет назад, в 2002 году, он работал в мимическом ансамбле. А незадолго до трагедии, по словам его знакомых, начал задумываться об уходе из театра. Между тем, Николай Цискаридзе в беседе с «КП» выразил опасение, что громкое дело замнут самым некрасивым способом, обвинив погибшего в нарушении техники безопасности. По словам анонимных очевидцев, Кулеш что-то напутал и пошёл не в ту сторону, прямо под несущуюся вниз двухтонную декорацию.