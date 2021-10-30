Что произошло в ночь на 30 октября

«КП» – о последних новостях на утро 30 октября 2021 года Фото: REUTERS

Мы собрали самые главные новости к утру 30 октября 2021 года. Накануне «Газпром» и Молдавия договорились продлить контракт о поставках газа на пять лет по ценам, которые будут ниже рыночных. Правда, по каким именно, никто пока не уточнил.

Поставки голубого топлива из России в республику начнутся с понедельника, 1 ноября. Как сообщила российская компания, контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что на вчерашних переговорах, наконец, удалось согласовать не только формулу расчета стоимости газа, но и погашения долга Кишинева.

Комментируя сообщения о том, что украинские военные захватили и удерживают в плену 37 граждан России, которые живут в так называемой «серой зоне» Донбасса, российское министерство иностранных дел призвало Германию, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие на востоке Украины. МИД также пообещал «делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе».