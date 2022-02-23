Что произошло в ночь на 23 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром 23 февраля власти ДНР заявили, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство. По словам исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова, он допускает, что это "могут быть последующие террористические акты, направленные против журналистов". Также в Луганске произошел теракт: взрыв прогремел у троллейбусного депо. Незадолго до этого сообщалось, что в Луганской народной республике два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Жертвам теракта стали двое мирных жителей.

Немецкий политолог Александр Рар оценил возможность введения санкций против российского газа и решение о приостановке сертификации "Северного потока - 2". По его мнению, для Европы это будет "самоубийством", поскольку европейским странам "судорожно" нужны дополнительные поставки голубого топлива.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в границах, указанных в конституциях данных территорий.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом. Он считает, что "это не тот случай".

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что издал указ о призыве резервистов в украинскую армию в особый для страны период. Отмечается, что речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты на всей территории Восточной Украины видят "зеленых человечков". Это люди, которые не носят форму, но ведут себя как российские военные, отметила она без предоставления каких-либо доказательств.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В честь этого праздника российский президент Владимир Путин поздравил россиян и заявил, что обеспечение обороноспособности РФ остается важнейшей государственной задачей.

Встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в планах больше не значится. Также не состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.

На Украине Верховная Рада зарегистрировала обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому о необходимости прекращения транспортного сообщения с Россией и Белоруссией. Также предлагается закрыть госграницу с данными государствами. В пояснительной записке к проекту говорится, что принятие данного документа обусловлено фактом "военной агрессии России". Автор инициативы - депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.