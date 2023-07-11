Все Магазины
Категории
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Lex

Промокоды Lex (Лекс) на Октябрь 2023

Список рабочих купонов и акций Lex. Актуальных промокодов на сегодня: 13

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
12%
12%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 12% на весь заказ
Активен до 10/31/2023
Открыть Промокод
10%
10%
Промокод
Эксклюзив
Купон на скидку 10%
Активен до 10/31/2023
Открыть Промокод
10%
10%
Промокод
Купон на скидку 10% на холодильники Cross Door
Активен до 10/31/2023
Открыть Промокод
10%
10%
Промокод
Купон на скидку 10% на различную технику
Активен до 10/31/2023
Открыть Промокод
25%
25%
Акция
До 25% на холодильники и морозильные камеры
Активен до 11/7/2023
Открыть Акцию
38%
38%
Акция
Мелкая бытовая техника со скидкой до 38%
Активен до 11/14/2023
Открыть Акцию
70%
70%
Акция
Скидка 70 % при покупке комплекта из 3 позиций
Активен до 10/31/2023
Открыть Акцию
20%
20%
Акция
Скидка 20 % при покупке комплекта из 2 позиций
Активен до 10/31/2023
Открыть Акцию
Акция
Бесплатная доставка по всей России от 5000 рублей
Активен до 1/22/2024
Открыть Акцию
37%
37%
Акция
Скидки до 37% на вытяжки
Активен до 11/13/2023
Открыть Акцию
Акция
+1 год бесплатного сервисного обслуживания
Активен до 11/30/2023
Открыть Акцию
30%
30%
Акция
До 30% на духовые шкафы
Активен до 11/20/2023
Открыть Акцию
Акция
Бесплатные кулинарные рецепты
Активен до 1/22/2024
Открыть Акцию

Похожие промокоды

%
Акция
HUAWEI MatePad 11 6+64 ГБ Wi-Fi со скидкой −50% в HUAWEI
Активен до 1/10/2024
Перейти к акции
%
Акция
Скидки до −15% на умные устройства в HUAWEI
Активен до 1/10/2024
Перейти к акции
Акция
Ликвидация стока с максимальными скидками!
Активен до 12/31/2023
Перейти к акции

Популярные магазины

СберМаркет
23 скидки
Foxford
10 скидок
М.Видео
47 скидок
Avito
39 скидок
AliExpress
67 скидок
Мегамаркет
24 скидки
Яндекс Маркет
30 скидок
Hoff
61 скидка

Лучшие промокоды Lex

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 12% на весь заказ 7DA***
Промокод Купон на скидку 10% 7DA***
Промокод Купон на скидку 10% на холодильники Cross Door LET***
Промокод Купон на скидку 10% на различную технику LEX***
Скидка До 25% на холодильники и морозильные камеры не требуется
Скидка Мелкая бытовая техника со скидкой до 38% не требуется
Скидка Скидка 70 % при покупке комплекта из 3 позиций не требуется
Скидка Скидка 20 % при покупке комплекта из 2 позиций не требуется
Скидка Бесплатная доставка по всей России от 5000 рублей не требуется
Скидка Скидки до 37% на вытяжки не требуется