Промокоды Алло Пицца Август 2022

О сервисе доставки Алло Пицца

Сеть пиццерий с быстрым сервисом доставки Алло Пицца открыла первое кафе в 2000 году в Москве, а сегодня ее пиццу также можно заказать в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания продолжает расширять географию присутствия, предлагая франшизу для открытия пиццерий в Москве, МО и СПб.

Ключевые преимущества Алло Пицца:

только свежие ингредиенты высокого качества;

уникальные рецепты;

вкусная пицца по умеренным ценам;

быстрая доставка.

Сервис постоянно запускает выгодные акции и генерирует актуальные промокоды Алло Пицца, благодаря которым можно получить скидку, подарок или другой бонус к заказу.