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Промокоды Алло Пицца Август 2022

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Скидки и акции на официальном сайте Алло Пицца

Портал Алло Пицца — это сеть российских пиццерий, берущих начало в Москве. Оформить заказ предлагается на самовывоз и доставку от 35 минут. Клиенты могут выбрать в меню классическую или нестандартную пиццу, салаты, супы, десерты, напитки и другое. Регулярно действуют предложения, ... в рамках которых пицца может достаться бесплатно или со скидкой до 20%. Также есть акции на первый заказ и день рождения. Некоторые суммируются друг с другом, поэтому покупку можно сделать еще выгоднее. Для их активации на сайте здесь представлены все активные промокоды и купоны.


Посетить Алло Пицца
Контакты Алло Пицца

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиаторов, д.14

Телефон:
+7 495 150-51-52

Соц. сети:

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Специальные предложения от Алло Пицца

О сервисе доставки Алло Пицца

Сеть пиццерий с быстрым сервисом доставки Алло Пицца открыла первое кафе в 2000 году в Москве, а сегодня ее пиццу также можно заказать в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания продолжает расширять географию присутствия, предлагая франшизу для открытия пиццерий в Москве, МО и СПб.

Ключевые преимущества Алло Пицца:

  • только свежие ингредиенты высокого качества;

  • уникальные рецепты;

  • вкусная пицца по умеренным ценам;

  • быстрая доставка.

Сервис постоянно запускает выгодные акции и генерирует актуальные промокоды Алло Пицца, благодаря которым можно получить скидку, подарок или другой бонус к заказу.

Ассортимент пиццерии

Ресторан предлагает заказать вкусные пиццы на традиционном и римском тесте, в составе которых бекон, ветчина, грибы, помидоры, сыры чеддер, моцарелла, дор-блю, брынза, пармезан, сырный соус и другие компоненты. Традиционно популярны Пепперони, Маргарита, Гавайская, 4 сыра, Деревенская, Европейская, Карбонара и другие известные рецепты. Также в меню есть пицца, собранная из двух разных вкусов, и комбо-варианты с напитками и закусками. А при заказе комбо из нескольких единиц ресторан предлагает существенную скидку.

Еще в меню заведения есть блины с разнообразными начинками, куриные крылья, наггетсы, стрипсы, грудка, филе, картофель фри и по-деревенски, гренки, твистеры, жюльен, сырные палочки, соусы и напитки. Также здесь предлагаются салаты, пасты, супы и десерты, а из напитков можно заказать вкусный морс, воду, газировку и соки. Все это можно заказать со скидкой, участвуя в акциях и применяя промокоды, опубликованные на этой странице.

Как сэкономить на заказе в Алло Пицца

Ресторан предлагает бесплатную доставку и еще несколько способов экономии на заказе. Во-первых, на сайте постоянно действуют специальные предложения, где при заказе нескольких пицц клиенту предлагается скидка. Еще можно участвовать в акциях для именинников и забирать заказы из ближайшего ресторана самостоятельно, получая дисконт на самовывоз. А если найти актуальный купон с промокодом и активировать его в корзине, то ресторан даст персональную скидку на весь заказ.

Как применить промокод на сайте Алло Пицца

На этой странице опубликованы скидочные купоны сервиса доставки с описанием действующих акций и промокодами. Чтобы активировать код купона, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать специальное предложение и кликнуть на купон.

  2. Перейти на сайт ресторана и добавить блюда в корзину.

  3. Указать способ доставки и адрес.

  4. Перейти в корзину и кликнуть «Оформить».

  5. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Применить».

После активации промокода сумма заказа снизится на номинал кода. Если этого не произошло, нужно проверить корзину на соответствие условиям применения купона.

Лучшие промокоды Алло Пицца

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПолучи 20% при самовывозе из ресторана с Алло Пицца промокодом на скидкуне требуется
СкидкаБесплатная пицца в подарокне требуется

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