Промокоды Алло Пицца Август 2022

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Портал Алло Пицца — это сеть российских пиццерий, берущих начало в Москве. Оформить заказ предлагается на самовывоз и доставку от 35 минут. Клиенты могут выбрать в меню классическую или нестандартную пиццу, салаты, супы, десерты, напитки и другое. Регулярно действуют предложения, ... в рамках которых пицца может достаться бесплатно или со скидкой до 20%. Также есть акции на первый заказ и день рождения. Некоторые суммируются друг с другом, поэтому покупку можно сделать еще выгоднее. Для их активации на сайте здесь представлены все активные промокоды и купоны.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиаторов, д.14
Телефон:
+7 495 150-51-52
Соц. сети:
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Сеть пиццерий с быстрым сервисом доставки Алло Пицца открыла первое кафе в 2000 году в Москве, а сегодня ее пиццу также можно заказать в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания продолжает расширять географию присутствия, предлагая франшизу для открытия пиццерий в Москве, МО и СПб.
Ключевые преимущества Алло Пицца:
только свежие ингредиенты высокого качества;
уникальные рецепты;
вкусная пицца по умеренным ценам;
быстрая доставка.
Сервис постоянно запускает выгодные акции и генерирует актуальные промокоды Алло Пицца, благодаря которым можно получить скидку, подарок или другой бонус к заказу.
Ресторан предлагает заказать вкусные пиццы на традиционном и римском тесте, в составе которых бекон, ветчина, грибы, помидоры, сыры чеддер, моцарелла, дор-блю, брынза, пармезан, сырный соус и другие компоненты. Традиционно популярны Пепперони, Маргарита, Гавайская, 4 сыра, Деревенская, Европейская, Карбонара и другие известные рецепты. Также в меню есть пицца, собранная из двух разных вкусов, и комбо-варианты с напитками и закусками. А при заказе комбо из нескольких единиц ресторан предлагает существенную скидку.
Еще в меню заведения есть блины с разнообразными начинками, куриные крылья, наггетсы, стрипсы, грудка, филе, картофель фри и по-деревенски, гренки, твистеры, жюльен, сырные палочки, соусы и напитки. Также здесь предлагаются салаты, пасты, супы и десерты, а из напитков можно заказать вкусный морс, воду, газировку и соки. Все это можно заказать со скидкой, участвуя в акциях и применяя промокоды, опубликованные на этой странице.
Ресторан предлагает бесплатную доставку и еще несколько способов экономии на заказе. Во-первых, на сайте постоянно действуют специальные предложения, где при заказе нескольких пицц клиенту предлагается скидка. Еще можно участвовать в акциях для именинников и забирать заказы из ближайшего ресторана самостоятельно, получая дисконт на самовывоз. А если найти актуальный купон с промокодом и активировать его в корзине, то ресторан даст персональную скидку на весь заказ.
На этой странице опубликованы скидочные купоны сервиса доставки с описанием действующих акций и промокодами. Чтобы активировать код купона, нужно сделать следующее:
Выбрать специальное предложение и кликнуть на купон.
Перейти на сайт ресторана и добавить блюда в корзину.
Указать способ доставки и адрес.
Перейти в корзину и кликнуть «Оформить».
Вставить промокод в специальное поле и нажать «Применить».
После активации промокода сумма заказа снизится на номинал кода. Если этого не произошло, нужно проверить корзину на соответствие условиям применения купона.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Получи 20% при самовывозе из ресторана с Алло Пицца промокодом на скидку
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная пицца в подарок
|не требуется