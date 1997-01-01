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8990Р
купон
беспл
подарок
беспл
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4590Р
купон
беспл
подарок
Купите ноутбук ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513 G513QY-HF002T и получите игровую мышь ASUS ROG Strix Impact II Electro Punk в подарок.
9990Р
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1390р
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1 оценка поставлена средняя 5
ПК, ноутбуки, аксессуары и комплектующие производителя выбирают для дома, работы, игр и решения других задач. Компания предлагает устройства с разными характеристиками, а благодаря промокодам Asus можно покупать товары дешевле. В магазине действует дисконтная программа, а выбор мод ... елей постоянно пополняется новинками. Даже без скидки покупать напрямую выгоднее, чем у обычных ритейлеров электроники. Действующие купоны Asus, спецпредложения и другие варианты снижения цены есть на нашем сайте.
Юридический адрес:
109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 2 ОГРН 1187746820117
Электронная почта:
shop_ru@asus.com
Телефон:
8 (800) 100-27-87
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Всемирно известный производитель электроники начал работу в 1989 году. Первыми продуктами были материнские платы и другие виды компьютерной электроники. Постепенно производство расширялось. Тайваньский технологический гигант открывал дочерние предприятия для работы по отдельным направлениям, представлял новые комплектующие и технологические решения.
Со временем это позволило создавать собственную технику, а не только продавать свои компоненты сторонним компаниям. Так, в 1997 году вышел первый ноутбук компании, в 2003-м — телефон, а в 2005-м — телевизор. Линейка техники расширялась, а ее функциональность росла с каждым новым продуктом. Это превратило производителя в транснациональную компанию с выручкой более $13,78 млрд только за 2020 год.
Сегодня техника компании востребована во всем мире, она ассоциируется с отличной производительностью, высокими техническими характеристиками и качеством. Фирменный магазин Асус предлагает своим посетителям скидки по промокодам, участие в акциях и программе лояльности. Здесь можно купить новинки и популярные модели без наценки посредников и розничных сетей электроники.
На российском рынке ноутбуки этого производителя самые популярные в своем сегменте. Несмотря на обилие на рынке продуктов других разработчиков, вычислительную технику компании выбирает каждый пятый покупатель.
Кроме игровых, офисных и домашних ноутбуков, в магазине можно выбрать ПК, моноблоки, комплектующие, фитнес-часы и аксессуары. В каталоге также есть готовые комплекты из ПК и монитора, мыши, коврики, кабели подключения, клавиатуры, игровые кресла и другие товары. В отдельной категории представлены смартфоны. Здесь собраны как флагманские, так и бюджетные модели в разных ценовых сегментах.
При покупке товаров с использованием промокодов можно получить подарок, дополнительную скидку и другие виды поощрений. По мере выхода новых моделей каталог пополняется, а цена флагманов прошлых лет снижается. Это позволяет купить качественную технику дешевле обычной цены. Постоянным покупателям доступна дисконтная программа и спецпредложения.
Клиенты магазина могут участвовать в программе лояльности начиная с первой покупки. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указав персональную и контактную информацию.
Для начисления баллов программы лояльности нужно совершать покупки, авторизовавшись в личном кабинете. В таком случае за каждые 50 рублей суммы заказов пользователю начисляется 1 бонусный рубль. Средства поступают в течение 15 дней с момента получения заказа. Деньгами со счета программы лояльности можно оплачивать часть цены будущих покупок.
Начисленные рубли действуют только 180 дней, а срок отсчитывается с момента оформления заказа. Если покупатель не использовал их в течение этого срока, средства аннулируются. Вся информация о количестве бонусов, история их начисления и использования отображаются в личном кабинете клиента. Здесь также указывается действующий срок бонусных накоплений.
Оплата бонусами не суммируется с промокодами и другими акциями, проходящими на сайте. Бывают и исключения из этого правила, тогда возможность применить скидочный купон и оплатить часть покупки описывается в условиях акционного предложения.
При оформлении покупки можно выбрать один из нескольких вариантов оплаты:
картой на сайте;
оформление кредита или рассрочки от ОТП Банк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Почта Банк или Сбербанк;
при получении наличными курьеру;
внесение средств по реквизитам.
Посмотреть актуальные способы внесения средств можно на этапе ввода персональной информации. Здесь нужно будет указать информацию о покупателе — физическое или юридическое лицо.
Доставка производится курьерскими службами и транспортными компаниями. Забрать технику можно также в одном из пунктов самовывоза. Срок получения посылки зависит от региона проживания клиента. В некоторых случаях возможна доставка в день заказа.
Сроки и стоимость оказания транспортных услуг описаны на сайте. При использовании промокода и выполнении условия акции по бесплатной доставке не нужно будет оплачивать курьерские услуги.
Выполнить обмен и возврат товаров можно в фирменном магазине или отправив товар по почте. Для этого у покупателя должна сохраниться квитанция об оплате.
Скидочные купоны магазина могут давать фиксированное снижение цены или экономию, выраженную в процентах от суммы покупок. Некоторые коды действуют только на первый заказ, а другие могут применять и новые, и постоянные клиенты. Чтобы применить промокод в магазине, нужно выполнить эти действия:
Копирование кода купона. Для этого на сайте выбирается подходящее акционное предложение. Далее нужно кликнуть по нему, дождаться копирования комбинации цифр и букв, а затем — переадресации в магазин.
Подбор товаров. Нужно переместить товары, соответствующие требованиям, в корзину. В зависимости от условий акции это могут быть любые модели из каталога или товары из отдельного списка. Чтобы получить баллы бонусной программы за покупку, на этом этапе нужно авторизоваться или зарегистрироваться.
Оформление заказа. Перейдя в список покупок, нужно найти поле для ввода промокода и вставить туда комбинацию. Чтобы купон активировался, нужно нажать кнопку «Применить», находящуюся ниже.
Цена товаров пересчитается с учетом размера скидки, и можно будет завершить оформление.
Для этого нужно подписаться на рассылку сайта Asus или следить за обновлениями на этой странице.
Покупки отправляются во все регионы РФ. Выбрать удобный способ доставки можно на сайте.
Рублями с бонусного счета можно внести до 30% от суммы покупок.
Базовый срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев.
Получить посылку можно будет день в день при оформлении заказа до 17:00.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|не требуется
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