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2590Р
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15900Р
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10 оценок поставлено средняя 4.5
Товары бренда БАСК — это одежда и инвентарь, создаваемые по новейшим технологиям в сотрудничеств с топ-атлетами мира. Ежегодно коллекции бренда пополняются новыми моделями одежды для мужчин, женщин и детей. Компания дает гарантию на все изделия и предлагает дополнительные сервисы: ч ... истку, ремонт и индивидуальный пошив. Купоны и промокоды от BASK — это возможность приобрести технологичную, качественную и комфортную одежду для туризма и отдыха с гарантированной скидкой. На этой странице собраны все актуальные скидочные купоны от бренда. Список промоакций регулярно обновляется, поэтому заглядывайте на страницу перед покупкой.
Юридический адрес:
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9с5
Электронная почта:
eshop@bask.ru
Телефон:
+7 (499) 521-46-91
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История компании BASK началась в 1989 году с производства снаряжения для водного туризма. Сегодня это семейная фирма, в основе философии которой лежат три главных принципа: надежность, практичность и функциональность. В общее дело вовлечены дизайнеры, конструкторы, технологи и 15 российских фабрик с современным оборудованием, обеспечивающее высокую точность раскроя и производства изделий.
Outdoor-одежда имеет трехслойную структуру: верхний (от воздействий внешней среды), средний (терморегулирующий) и нижний (влагоотталкивающий, согревающий) слой. Качество и свойства материалов проверяются в лабораторных условиях, позволяя создавать высокотехнологичные утеплители, благодаря чему была отработана технология придания пуху водоотталкивающих свойств.
Главное преимущество компании — тесное сотрудничество со спортсменами. Изделия отшиваются по лекалам, разработанным совместно с альпинистами, с учетом физиологических потребностей человека для выживания в экстремальных условиях. С 2000 года деятельность компании сосредоточена не только на outdoor-коллекциях. Бренд стал развивать направления по производству корпоративной одежды, теплых капсул для Заполярья, городских коллекций БАСК-сити, а также специального снаряжения (спальников, рюкзаков, палаток).
Ежегодно коллекция магазина пополняется 500 моделями высокотехнологичной мужской и женской одежды для экстремальных видов спорта, активного одыха и путешествий. Дизайн, ткани и фурнитура продуманы до мелочей, чтобы соответствовать общей концепции коллекции.
В каталоге компании выделено три основных раздела: «Одежда», «Туристическое снаряжение», «Коллекции». В первой категории можно найти все, от носков и обуви до шапок и утепленных непродуваемых пуховиков. Во второй категории собраны товары для отдыха и туризма: палатки, спальники, сумки и тенты. Третья категория разбита на капсульные функциональные коллекции: Outdoor, Expert, City, Kids & Juno, Juno, СИЗ.
В бестселлеры на сайте, как правило, попадают термобелье, пуховые куртки, комбинезоны и товары из городских коллекций. Для удобства клиентов на главной странице ведется раздел новинок, товаров со скидками и статьями блога. Также здесь можно заказать услуги стирки, ремонта и доработки всех видов одежды. Решившись на первую покупку в BASK, клиент получает гарантию 3 года на все изделия бренда, кроме коллекций Kids и Juno — на них гарантия 1 год.
Бренд BASK приглашает к сотрудничеству партнеров — компании, развивающиеся в сфере спортивного оборудования, инвентаря и одежды. Стать частью торговой сети и получать высококлассный товар с дилерской скидкой можно, отправив заявку на почту компании. Обсуждение условий сотрудничества и ассортимента товаров происходит по телефону с менеджером бренда. После обсуждения всех деталей клиент получает персональный код для доступа в личный кабинет, где ведется учет и статистика продаж партнера.
Оплатить товары БАСК можно наличными на кассе магазина или при получении посылки у курьера. Безналичная оплата на расчетный счет с выдачей комплекта документов доступна как физическим, так и юридическим лицам. При оформлении заказа можно оплатить товары на сайте через сервис Яндекс.Касса. Оплата происходит по ссылке, которая отправляется клиенту на электронную почту, указанную при регистрации, после согласования деталей с менеджером. Онлайн-оплата может быть произведена различными способами: электронными деньгами, банковскими картами Visa и MasterCard, мобильными деньгами, через интернет-банкинг.
Также клиенты могут оформить рассрочку на оплату товаров BASK. Первые 30 дней кредит предоставляется беспроцентно, а после выхода за льготный период — по ставке 3,9% в месяц от суммы задолженности.
Клиентам компании доступны несколько вариантов доставки:
Самовывоз. С 10:00 до 20:00 из фирменного магазина БАСК в вашем регионе.
Курьер. До подъезда или двери. Стоимость зависит от веса, габаритов и стоимости заказа. Граничный порог для курьерской доставки — не более 100 тысяч рублей.
Срочная доставка. Доступна для некоторых регионов. Условия оговариваются индивидуально с менеджером компании.
Почтой России. Стоимость доставки зависит от зоны предоставления услуги и веса посылки.
Службой EMS. Порог для бесплатной услуги — 20 000 рублей общей суммы заказа, срок – от двух до четырех дней без возможности примерки и частичного отказа от товаров.
Службой «Деловые линии». Порог для бесплатной доставки — 10 000 рублей, срок — до 30 дней без возможности примерки и частичного отказа от товаров.
Международная доставка. По тарифам службы EMS после 100% оплаты товаров на сайте.
Вернуть неподошедший товар можно на склад компании. Для этого необходимо заполнить заявление на возврат (идет вместе с товаром) и указать причину. Выслать продукцию вместе с заявлением на адрес склада компании (указан на сайте) и продублировать заявление с трек-номером отправки на электронный адрес сервисной службы. Денежные средства возвращаются на карту клиента после проверки всех данных и визуальном осмотре вещей на наличие следов носки, потертостей и т. д. По желанию клиент может обменять товар на аналогичный.
На этой странице собраны все актуальные скидочные купоны от BASK. Промокод в них дает гарантированную скидку, выраженную в фиксированной сумме или процентном дисконте на оплату товаров или услуг. Он может действовать на первый заказ, определенную коллекцию, ремонт или доставку. Условия использования кода на скидку оговорены в описании к акции. Чтобы использовать код купона от BASK, необходимо:
На этой странице выбрать подходящий купон из опубликованного списка.
Скопировать значение промокода.
В онлайн-каталоге компании добавить в корзину товары, соответствующие условиям акционного предложения.
Вставить код на скидку в поле «У меня есть промокод» и нажать кнопку «Применить».
Убедиться, что скидка сработала и сумма корзины уменьшилась на дисконт, указанный в купоне.
Закончить оформление заказа.
Обратите внимание, что промокод можно активировать только один раз. Чтобы не упустить шанс выгодно приобрести высокотехнологичную и качественную продукцию бренда BASK, заходите на эту страницу перед покупкой и подбирайте актуальный купон.
Акции от монобрендового магазина обновляются раз в месяц. Как только магазин-партнер запускает промоакцию, на этой странице появляются купоны на нее.
Подарочным сертификатом можно оплатить любой вид продукции.
Скидки не суммируются при оплате товаров. Клиент может воспользоваться только одной из действующих скидок.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Большой выбор мужских утеплённых курток от 11900 рублей по купону Bask
|не требуется
|Скидка
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|Туристические коврики по выгодным ценам
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|Большой выбор пуховых спальных мешков по промокодам Bask
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|Туристическое питание по привлекательным ценам
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|Большой выбор гермомешков и гермоупаковки
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|Подборка товаров из коллекции MUST HAVE
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|Приобретайте электронные подарочные сертификаты от Bask
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