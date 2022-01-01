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Предложение не суммируется с дисконтной картой и другими скидками. Действует только в интернет-магазине.
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53 оценки поставлены средняя 4.1
Получить скидку на качественные детские товары помогут промокоды от Bebakids. Интернет-магазин продает одежду, обувь и аксессуары от известных итальянских и российских торговых марок. На сайте можно купить и школьную форму, для представителей учебных заведений предусмотрены оптовые ... поставки. Кроме распространения подарочных купонов, компания Бебакидс предлагает клиентам и другие поощрения. Многие вещи продаются по дисконтным ценам на распродаже. Уже после первого заказа покупатель может присоединиться к программе лояльности. Это означает постоянную скидку, размер которой будет увеличиваться по мере роста расходов.
Юридический адрес:
119602, г. Москва, ул.Академика Анохина, д.38, корп. 1
Электронная почта:
shop@bebakids.ru
Телефон:
8 (495) 540 41 86
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Интернет-магазин детских вещей Bebakids продает одежду и обувь от ведущих европейских марок. В числе партнеров компании такие известные итальянские бренды, как Artigli, Street Gang, Byblos, To Be Too и Ronnie Kay. На сайте также можно купить школьную форму и принадлежности, игрушки, аксессуары. Каталог включает более 15 000 наименований и 500 моделей товаров разных цветов и размеров.
Каждый сезон Бебакидс представляет новые коллекции для детей от 1 до 16 лет. Все эти подборки создаются по принципу total look, что означает единство стиля для всех предметов гардероба. Кроме розничной продажи повседневной и спортивной одежды, компания готова обеспечить оптовые поставки формы для классов и школ от российской торговой марки Noble People. Все вещи соответствуют европейским стандартам качества и экологической безопасности.
Bebakids работает в России с 2010 года. Магазины сети открыты сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Курске, Сочи, Хабаровске и других городах РФ. Компания предлагает купить франшизу всем желающим, готовым выполнить условия партнерства. Жители других населенных пунктов могут заказывать вещи через сайт. Доставка осуществляется во все регионы страны.
Посетители интернет-магазина Бебакидс могут покупать вещи со скидкой на здешней распродаже. Получить дисконтную цену помогают также разовые акции и промокоды. После оплаты первого заказа клиент автоматически становится участником программы лояльности. Это гарантирует постоянную скидку, размер которой будет увеличиваться в зависимости от покупательской активности.
В магазине Bebakids есть товары для самых маленьких и детей школьного возраста. Основные категории:
Верхняя одежда. Куртки, ветровки, пальто, пуховики, плащи, комбинезоны.
Обувь. Туфли, кроссовки, ботинки, сапоги, сандалии, кеды.
Одежда. Рубашки и блузы, брюки и юбки, вещи для спорта, костюмы, пиджаки, нижнее белье, водолазки и т. д.
Головные уборы. Шапки, бейсболки, панамки, шляпы, косынки.
Школьная форма и принадлежности. Костюмы, рубашки, сумки, ранцы, чемоданы, рюкзаки.
Нарядные платья. Сарафаны, костюмы, платья, накидки.
Аксессуары. Игрушки, книги, сувениры, часы, перчатки, варежки, шарфы, зонтики и т. д.
В помощь покупателям на сайте выложены таблицы размеров. Если возникнут вопросы, консультанты на связи ежедневно с 9:00 до 20:00.
Чтобы стать участником клуба Bebakids, достаточно зарегистрироваться и сделать первую покупку. После этого посетитель сайта может получить виртуальную дисконтную карту, обратившись к менеджеру. Доступ в личный кабинет открывает дополнительные возможности — уведомления о новых акциях, эксклюзивные подарки и промокоды.
Начальная скидка может увеличиться еще трижды. Для этого нужно активно делать покупки, переход на новый уровень происходит после достижения определенной суммы расходов. Чтобы заказ учитывался при накоплении, необходимо указывать номер карты. Для получения скидки тоже понадобится ввести эти данные. С промокодом карта не суммируется.
Оплатить заказ можно прямо на сайте Bebakids через сервис ROBOKASSA. Внести деньги можно с карты, электронного кошелька, онлайн-банка. Полный список вариантов появится на стадии оформления покупки. Если клиенту удобнее сделать перевод по безналичному расчету, ему пришлют квитанцию на электронную почту.
Можно оплатить посылку при получении от курьера или в отделении транспортной компании. За услугу наложенного платежа обычно взимается комиссия. В розничных магазинах сети также принимают подарочные карты. Клиент может сделать разовую покупку в пределах номинала или с доплатой. Если сумма чека меньше стоимости сертификата, остаток списывается.
Выбор способов доставки напрямую зависит от города, в котором проживает заказчик. Если в населенном пункте есть фирменный магазин Бебакидс, можно бесплатно забрать посылку там. В регионы заказы отправляются через службу PickPoint и Почту России. Можно забрать товар в пункте выдачи или постамате. Доступны также услуги курьера. Если сумма чека превышает установленный минимум, доставку оплачивает продавец. В посылку может войти до 15 единиц товара, при этом не более 4 экземпляров одной позиции, 3 пар обуви и 3 рюкзаков.
Товар, качество которого не вызывает нареканий, можно отправить обратно в течение 30 дней, если сохранены изначальный вид и комплектация. Исключение сделано для белья, чулочно-носочных изделий, предметов личной гигиены и других вещей, включенных в список не подлежащих возврату. Доставку оплачивает клиент. Деньги за заказ перечислят в течение 3–5 рабочих дней на реквизиты, указанные покупателем в заявлении. К посылке следует приложить чек. Если возврат связан с браком или неправильной комплектацией, доставку оплачивает интернет-магазин.
На этой странице собраны действующие купоны продавца. Большинство из них содержит кодовое слово или набор символов, который нужно указать при оформлении покупки. Если промокод отсутствует, для участия в акции хватит перехода по ссылке. В остальных случаях нужно скопировать комбинацию перед посещением сайта Bebakids. Дальнейшие шаги:
Выбрать товар, указать размер и поместить в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Вставить скопированные данные в поле напротив надписи «Активировать промокод» и кликнуть по ней.
Убедиться в получении скидки, указать имя и номер телефона.
Нажать «Оформить заказ», заполнить анкету и дождаться звонка менеджера для обсуждения условий доставки и оплаты.
Промокод нельзя использовать при покупке товаров, выставленных в разделе «Распродажа». Купон не сочетается со скидкой, положенной владельцу дисконтной карты.
Для открытия личного кабинета достаточно сообщить имя, email и телефон.
Да, ссылки на программы для iOS и Android находятся внизу главной страницы.
Такая услуга доступна только в розничных магазинах и при доставке курьером по Москве и МО.
Заполнить анкету, выбрать способы доставки и расчета, дождаться звонка менеджера. Оплата производится через личный кабинет.
Все актуальные предложения продавца собраны здесь.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Выгода 10% на товары со значком "Новинка" по купону Bebakids
|Adm***
|Промокод
|Выгода 11% на товары со значком новинка по промокоду Бебакидс
|WHL***
|Скидка
|Детский Sale со скидками до -90% по купону Bebakids
|не требуется
|Скидка
|Детские береты с дисконтом до 70% по купону Bebakids
|не требуется
|Скидка
|Детские брюки с выгодой до 65% по промокоду Bebakids
|не требуется
|Скидка
|Товары для новорожденных с дисконтом до 60%
|не требуется
|Скидка
|Ободки для девочек с выгодой до 60% по промокоду Бебакидс
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 60% на школьные рюкзаки по промокоду Bebakids
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|Скидка
|Покупайте детские джинсы с выгодой до 50%
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|Скидка
|До минус 50% на водолазки
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