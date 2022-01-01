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Промокоды Belleyou на Август

Акции и купоны Belleyou на Август 2022

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Скидка 20% на женские корректирующие и моделирующие трусы с высокой и средней посадкой от Belleyou
Истекает сегодня Открыть Акцию

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Скидка
Скидка 20% на шикарные женские шорты с карманами от Belleyou
Истекает сегодня Открыть Акцию

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Купальный асимметричный топ на бретели от Belleyou со скидкой 15%
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9989Р
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Скидка
Сногсшибательный сплошной купальник из махровой ткани за 9989 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

6589Р
купон

Скидка
Толстовка с принтом «SANTA BARBARA» из новой коллекции за 6589 рублей по купону Belleyou
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

6589Р
купон

Скидка
Белоснежная женская толстовка-поло с рукавом 2/3 всего за 6589 рублей по купону Belleyou

Свободная толстовка-поло из новой коллекции.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

5989Р
купон

Скидка
Большой выбор женских футболок с длинным рукавом от 5989 рублей по промокоду Belleyou
Истекает сегодня Открыть Акцию

5000Р
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Акции от Belleyou: топ предложений месяца

Купоны и промокоды от Belleyou – это реальная возможность получить дополнительную скидку на белье, домашнюю одежду, купальники, леггинсы и велосипедки от екатеринбургского бренда, завоевавшего приверженность бренду миллионов покупателей по всему миру. На этой странице собраны все де ... йствующие акции, скидки, промопредложения на товары бренда. Белье и одежда российского бренда соответствуют международным стандартам производства, отличаются особым комфортом и натуральными материалами. Женщины в белье Belleyou ощущают себя гармонично и привлекательно. Заходите на эту страницу перед оформлением заказа на сайте, чтобы найти скидочный купон на любимую одежду.


Посетить Belleyou
Контакты Belleyou

Юридический адрес:
105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок д.7, стр.2, 2 этаж

Электронная почта:
support@blackstarshop.ru

Телефон:
88005558913

Соц. сети:

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Специальные предложения от Belleyou

Belleyou – бренд женского белья и одежды для дома

Лаконичный дизайн, удобные фасоны, натуральные ткани, качественная продукция – это то, что отличает от других екатеринбургский бренд Belleyou. Коллекции одежды создаются так, чтобы каждая женщина ощущала себя в ней удобно и гармонично. В ассортименте товаров разнообразие форм, фасонов, расцветок, что позволяет подбирать нужную модель белья для любого случая. Отличительная черта бренда – максимальная простота и комфорт. Белье создается по принципу, что женская фигура прекрасна и не требует дополнительной мишуры.

Сегодня фабрики в Италии и Сербии отшивают белье по международным стандартам, придерживаясь принципов экологичности и безопасности для природы. Мягкое тканевое белье пастельных тонов по демократичным ценам завоевывает все больше покупателей. Количество стационарных точек растет с каждым месяцем, а в этом году в Москве запланировано открытие сразу восьми бутиков. Тем не менее доставка действует по всей стране, а промокоды на первый заказ или за подписку на новости становятся приятным бонусом к покупке.

Что покупают в Belleyou

В ассортименте бельевого бутика можно найти не только нижнее белье, но и купальники, базовые топы, футболки, боди, легинсы, велосипедки, домашний трикотаж. Для удобства навигации каталог товаров разбит на функциональные категории: «Спорт», «Топы», «Трусы», «Комплекты белья», «Одежда», «Легинсы и велосипедки», «Комбинезоны», «Домашняя одежда», «Боди», «Пляжная коллекция», «Термобелье», «Колготки и носки», «Аксессуары». В отдельные разделы вынесены новинки и товары, которые скоро появятся в продаже.

Особая любовь у покупателей к бесшовным моделям бюстгальтеров и трусиков. В период похолоданий в топовые позиции продаж выходят термобелье и трикотажные боди. Летом особенно актуальными становятся укороченные гладкие топы и велосипедки.

Программа лояльности Belleyou

Магазин Belleyou для своих клиентов предусматривает систему поощрений. Так, на первую покупку покупатель получает промокод на скидку, который приходит на электронную почту, указанную при регистрации на сайте. За подписку на новости также предусмотрен бонус клиентам. 

За отзывы на Яндекс.Маркет пользователь получает 15% скидку на следующий заказ. Дисконт приходит на адрес электронной почты зарегистрированного пользователя.

Оплата заказов

Оплатить покупки в онлайн-магазине белья наличными можно при доставке курьерской службой СДЭК, Почтой России или при самовывозе из пункта выдачи заказов. Оплата банковской картой возможна при доставке службами DHL и Boxberry, при оплате заказа на сайте, при самовывозе из пунктов выдачи. Оплата осуществляется через платежные системы Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay.

Чтобы оформить оплату на расчетный счет магазина, необходимо связаться с менеджерами компании и получить реквизиты для совершения платежа.

Доставка заказов

Доставка посылок от интернет-магазина Belle you осуществляется по всему миру. Клиент имеет право полностью принять или отказаться от заказа в момент его получения без возможности примерки и частичного выкупа. Клиент должен предоставить паспорт и проверить комплектность заказа. В случае отказа от посылки клиент оплачивает доставку, а следующий заказ отправляется только по предоплате.

Минимальный порог для бесплатной услуги, стоимость и сроки доставки будут зависеть от выбранного перевозчика и географии адресата. Например, по Москве – 4500 рублей для курьерской службы СДЭК и 5800 рублей – для DHL. У некоторых перевозчиков предусмотрена комиссия за оплату наличными при получении, обо всех нюансах оплаты можно уточнить у менеджера магазина через чат-поддержку или телефонный звонок.

Возврат товаров

Чтобы вернуть товар надлежащего качества, необходимо в течение 7 дней с даты получения посылки отправить заявку на возврат на электронную почту клиентской поддержки магазина Belleyou. В заявке необходимо указать номер заказа, персональные данные и причину возврата. Отправка товаров Почтой России или курьерской службой СДЭК должна быть оформлена в течение 14 дней с момента получения на компанию Belle you. В посылку необходимо вложить чек на оплату и заполненное заявление на возврат. Оплата за пересылку товаров будет вычтена из суммы возврата. 

Зачисление денежных средств за возвращенный товар осуществляется в течение 30 дней с момента поступления продукции на склад. Деньги зачисляются на карту, указанную в заявлении.

Как воспользоваться промокодом от Belleyou

Чтобы получить скидку на первую покупку или на понравившуюся модель белья, клиенту достаточно активировать промокод, который можно найти на этой странице. Здесь собраны все актуальные предложения от магазина-партнера. Чтобы активировать одно из них, необходимо:

  1. Выбрать из списка актуальный купон.

  2. Скопировать код купона.

  3. На странице корзины в магазине Belleyou вставить скопированный код в поле «Ввести промокод» и нажать Enter.

После активации кода сумма покупки должна уменьшиться на дисконт, указанный в скидочном купоне.

  1. Завершить оформление покупки: указать способ оплаты и доставки.

Обратите внимание, что активировать скидку можно только один раз в сроки проведения акции. Заходите на эту страницу перед покупкой, чтобы подобрать действующий купон на скидку. Наши менеджеры оперативно реагируют на публикации магазина-партнера, собирают акции и скидки на одной площадке, чтобы пользователям было удобно мониторить акции и получать выгоду от покупок с промокодами.

Часто задаваемые вопросы про Belleyou

★ Как вернуть товар с дефектом?

Если дефект обнаружен до использования товара, то необходимо совершить стандартные действия по оформлению возврата, но в графе «Причина» указать обнаруженные дефекты. Рассмотрение заявления и возврат денежных средств происходят в течение 10 дней с момента поступления товара на склад. Если дефект выявлен в процессе носки, то возможность возврата или обмена продукции обсуждается с менеджером компании в индивидуальном порядке.

★ Осуществляется ли доставка товаров за пределы РФ?

Продукция Belle you отправляется по всему миру. В стоимость заказа не включены налоги и пошлины страны адресата. В отдельные страны доставка может быть ограничена, об этом заранее необходимо уточнить у менеджера.

★ Можно ли вернуть товар из регионов за пределами РФ?

Условия возврата из-за границы обсуждаются с отделом клиентского сервиса в индивидуальном порядке: служба доставки, адрес и стоимость такого возврата. Возврат средств происходит в течение 30 дней с момента поступления товаров на склад.

★ Почему не сработал промокод от Belleyou?

Скидочный купон может не сработать, если он уже был активирован, товар в корзине участвует в другой акции или срок его действия истек.

★ Как часто обновляется список промокодов от Belle you?

Коды на скидку выпускают под определенные промокампании. Срок активации кода ограничен условиями акций.

Лучшие промокоды Belleyou

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаРаспродажа нижнего белья и домашней одежды с дисконтом до 50%не требуется
СкидкаРаспродажа брендовой одежды с дисконтом до -50% по купону Belleyouне требуется
СкидкаЖенственное платье-майка с дисконтом до 40% по промокоду Belleyouне требуется
СкидкаПлатье-борцовка с дисконтом 30% по промокоду Belleyouне требуется
СкидкаСкидка 20% на женские корректирующие и моделирующие трусы с высокой и средней посадкой от Belleyouне требуется
СкидкаСкидка 20% на шикарные женские шорты с карманами от Belleyouне требуется
СкидкаКупальный асимметричный топ на бретели от Belleyou со скидкой 15%не требуется
СкидкаСплошной купальник с застежкой со скидкой 15% по купону Belleyouне требуется
СкидкаСкидка 10% при подписке на группу ВКонтакте по купону Belleyouне требуется
СкидкаПодарочный сертификат на 10000 рублей по промокоду Belleyouне требуется

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