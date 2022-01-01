Belleyou – бренд женского белья и одежды для дома

Лаконичный дизайн, удобные фасоны, натуральные ткани, качественная продукция – это то, что отличает от других екатеринбургский бренд Belleyou. Коллекции одежды создаются так, чтобы каждая женщина ощущала себя в ней удобно и гармонично. В ассортименте товаров разнообразие форм, фасонов, расцветок, что позволяет подбирать нужную модель белья для любого случая. Отличительная черта бренда – максимальная простота и комфорт. Белье создается по принципу, что женская фигура прекрасна и не требует дополнительной мишуры.

Сегодня фабрики в Италии и Сербии отшивают белье по международным стандартам, придерживаясь принципов экологичности и безопасности для природы. Мягкое тканевое белье пастельных тонов по демократичным ценам завоевывает все больше покупателей. Количество стационарных точек растет с каждым месяцем, а в этом году в Москве запланировано открытие сразу восьми бутиков. Тем не менее доставка действует по всей стране, а промокоды на первый заказ или за подписку на новости становятся приятным бонусом к покупке.

Что покупают в Belleyou

В ассортименте бельевого бутика можно найти не только нижнее белье, но и купальники, базовые топы, футболки, боди, легинсы, велосипедки, домашний трикотаж. Для удобства навигации каталог товаров разбит на функциональные категории: «Спорт», «Топы», «Трусы», «Комплекты белья», «Одежда», «Легинсы и велосипедки», «Комбинезоны», «Домашняя одежда», «Боди», «Пляжная коллекция», «Термобелье», «Колготки и носки», «Аксессуары». В отдельные разделы вынесены новинки и товары, которые скоро появятся в продаже.

Особая любовь у покупателей к бесшовным моделям бюстгальтеров и трусиков. В период похолоданий в топовые позиции продаж выходят термобелье и трикотажные боди. Летом особенно актуальными становятся укороченные гладкие топы и велосипедки.

Программа лояльности Belleyou

Магазин Belleyou для своих клиентов предусматривает систему поощрений. Так, на первую покупку покупатель получает промокод на скидку, который приходит на электронную почту, указанную при регистрации на сайте. За подписку на новости также предусмотрен бонус клиентам.

За отзывы на Яндекс.Маркет пользователь получает 15% скидку на следующий заказ. Дисконт приходит на адрес электронной почты зарегистрированного пользователя.

Оплата заказов

Оплатить покупки в онлайн-магазине белья наличными можно при доставке курьерской службой СДЭК, Почтой России или при самовывозе из пункта выдачи заказов. Оплата банковской картой возможна при доставке службами DHL и Boxberry, при оплате заказа на сайте, при самовывозе из пунктов выдачи. Оплата осуществляется через платежные системы Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay.

Чтобы оформить оплату на расчетный счет магазина, необходимо связаться с менеджерами компании и получить реквизиты для совершения платежа.

Доставка заказов

Доставка посылок от интернет-магазина Belle you осуществляется по всему миру. Клиент имеет право полностью принять или отказаться от заказа в момент его получения без возможности примерки и частичного выкупа. Клиент должен предоставить паспорт и проверить комплектность заказа. В случае отказа от посылки клиент оплачивает доставку, а следующий заказ отправляется только по предоплате.

Минимальный порог для бесплатной услуги, стоимость и сроки доставки будут зависеть от выбранного перевозчика и географии адресата. Например, по Москве – 4500 рублей для курьерской службы СДЭК и 5800 рублей – для DHL. У некоторых перевозчиков предусмотрена комиссия за оплату наличными при получении, обо всех нюансах оплаты можно уточнить у менеджера магазина через чат-поддержку или телефонный звонок.

Возврат товаров

Чтобы вернуть товар надлежащего качества, необходимо в течение 7 дней с даты получения посылки отправить заявку на возврат на электронную почту клиентской поддержки магазина Belleyou. В заявке необходимо указать номер заказа, персональные данные и причину возврата. Отправка товаров Почтой России или курьерской службой СДЭК должна быть оформлена в течение 14 дней с момента получения на компанию Belle you. В посылку необходимо вложить чек на оплату и заполненное заявление на возврат. Оплата за пересылку товаров будет вычтена из суммы возврата.

Зачисление денежных средств за возвращенный товар осуществляется в течение 30 дней с момента поступления продукции на склад. Деньги зачисляются на карту, указанную в заявлении.