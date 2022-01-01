Подробнее о фан-шопе Cskashop

Интернет-магазин Cskashop — это официальный фан-шоп футбольного клуба ЦСКА (Москва), в котором каждый болельщик может приобрести атрибутику любимой команды. Здесь доступна оригинальная игровая форма текущего и предыдущих сезонов, тренировочные комплекты, шарфы и другая брендированная продукция. Купить ее можно с доставкой по России и в другие страны, оформив заказ на сайте. Для постоянных клиентов действует программа лояльности, а собранные в этом разделе купоны акций помогут сэкономить каждому фанату «армейцев».

Вся атрибутика ЦСКА в Cskashop

В интернет-магазине ЦСКА доступна вся клубная атрибутика клуба. Здесь можно заказать:

оригинальную игровую форму;

упрощенные реплики формы;

тренировочные комплекты;

ретро-форму;

шарфы;

куртки и толстовки;

головные уборы;

флаги и вымпелы;

аксессуары;

текстиль;

кружки и другую посуду;

брелоки, зажигалки, карточки, наклейки и другие сувениры.

В интернет-магазине Cskashop можно купить игровую форму ПФК ЦСКА с индивидуальным принтом. Поддерживается нанесение как фамилий и номеров действующих игроков команды, так и произвольных имен или цифр по желанию покупателя.

Карта постоянного покупателя для преданных фанатов ЦСКА

Постоянным клиентам предоставляется карта покупателя, приносящая скидку 10% почти на весь ассортимент. Чтобы получить ее, нужно купить товар на сумму от 25 тысяч рублей в официальном фан-шопе ЦСКА в Москве. Для интернет-магазина установлена отметка в 100 тысяч рублей, но накапливать ее можно долговременно. Когда установленный лимит будет превышен, карту покупателя отправят вместе с заказанной продукцией.

Условия оплаты заказов в Cskashop

Оплатить покупки в фан-шопе ЦСКА можно при заказе и при получении. Поддерживается наличный расчет, платежи по картам, электронные денежные расчеты и безналичные переводы по реквизитам компании. Учитывайте, что возможность наличной оплаты зависит от выбранного способа доставки. При заказе курьерской пересылки уточняйте наличие мобильного терминала у сотрудника транспортной компании.

Доставка покупок по всему миру

В Москве доступен самовывоз заказанного товара из фирменных магазинов ЦСКА. Доставка осуществляется собственными курьерами, ее стоимость зависит от суммы в чеке. В другие регионы РФ пересылка выполняется транспортными компаниями Почта России, СДЭК и Boxberry. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранного перевозчика и адреса получателя.

Международная отправка покупок по территории СНГ выполняется транспортной компанией СДЭК. В другие страны доставка осуществляется службами DHL и Post NL. Международные заказы отправляются только по полной предоплате, возможности наложенного платежа нет.

Условия обмена и возврата товара в Cskashop

Покупатели могут вернуть в магазин товар надлежащего качества без объяснения причин в течение 14 дней с момента получения. Для этого нужно заполнить заявление и приложить его к посылке с продукцией или прислать в электронном виде. Товар нужно аккуратно упаковать и отправить Почтой России или СДЭК. Также возможен возврат в наземные фан-шопы футбольного клуба в Москве. Продукция должна сохранять все заводские бирки, упаковку и не иметь следов использования. Транспортные расходы при возврате товара надлежащего качества ложатся на покупателя.

В случае обнаружения дефекта или брака, возникшего по вине производителя или продавца, возврат осуществляется аналогично, но за счет магазина. Напрямую обменять продукцию, купленную онлайн, нельзя из-за ограничений законодательства (каждый товар должен быть идентифицирован). В таком случае нужно оформить возврат, а затем оформить новую покупку.

Обратите внимание, что ФЗ о защите прав потребителей не предусматривает возможности вернуть в магазин продукцию надлежащего качества, сделанную по индивидуальному заказу. Поэтому игровая форма ФК ЦСКА с термопечатью (номер и фамилия, лого спонсоров и т. д.) не подлежит обмену или возврату. Исключением являются случаи брака.