  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Elyts

Промокоды Elyts на Август

Акции и купоны Elyts на Август 2022

10%
купон

Промокод
Дисконт 10% на весь SALE по промокоду Элитс
Истекает сегодня Открыть Промокод

30%
купон

Скидка
Коллекция женской одежды и аксессуаров с выгодой до 30% онлайн
Истекает через 21 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Полупрозрачная водолазка с цветным топом с дисконтом 50%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
До минус 50% на одежду для мальчиков с промокодом Элитс
Истекает через 55 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Топ с рукавами-буфами PATRIZIA PEPE со скидкой 50%
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Брюки-кюлоты PATRIZIA PEPE с выгодой 50%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Рубашка из денима с кружевом LIU JO с выгодой 50%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Пышная юбка MAX&MOI с дисконтом 50%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Комбинированный рюкзак PESERICO с дисконтом 40%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Комбинированный рюкзак PESERICO с дисконтом 40%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Синий мужской пиджак STRELLSON с дисконтом 30%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Платье-комбинация из блестящего атласа NANUSHKA с выгодой 30%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Мини-сумка из атласа с кристаллами LE SILLA с выгодой 30%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Выгода до 20% на одежду для девочек по промокоду Elyts
Истекает через 21 день Открыть Акцию

1500Р
купон

Скидка
Скидка 1500 рублей на первый заказ при подписке на новости с промокодом Elyts
Истекает через 119 дней Открыть Акцию

10%
купон

Промокод
Дисконт 10% на весь SALE по промокоду Элитс
Истекает сегодня Открыть Промокод

30%
купон

Скидка
Коллекция женской одежды и аксессуаров с выгодой до 30% онлайн
Истекает через 21 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Полупрозрачная водолазка с цветным топом с дисконтом 50%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
До минус 50% на одежду для мальчиков с промокодом Элитс
Истекает через 55 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Топ с рукавами-буфами PATRIZIA PEPE со скидкой 50%
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Брюки-кюлоты PATRIZIA PEPE с выгодой 50%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Рубашка из денима с кружевом LIU JO с выгодой 50%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Пышная юбка MAX&MOI с дисконтом 50%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Комбинированный рюкзак PESERICO с дисконтом 40%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Комбинированный рюкзак PESERICO с дисконтом 40%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Синий мужской пиджак STRELLSON с дисконтом 30%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Платье-комбинация из блестящего атласа NANUSHKA с выгодой 30%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Мини-сумка из атласа с кристаллами LE SILLA с выгодой 30%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Выгода до 20% на одежду для девочек по промокоду Elyts
Истекает через 21 день Открыть Акцию

1500Р
купон

Скидка
Скидка 1500 рублей на первый заказ при подписке на новости с промокодом Elyts
Истекает через 119 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

KANZLER

-16%

Промокод

Скидка 16% на все кроме чулочно-носочных изделий, клубных карт и сертификатов

Ralf Ringer

-30%

Акция

С промокодом Ralf Ringer сэкономьте до 30% при покупке женских сабо

La Redoute

-50%

Акция

Женская обувь «Tamaris» с дисконтом до 50% по купону La Redoute

OLDOS

-799Р

Акция

Пляжная коллекция для девочек всего от 799 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

10%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Промокод Elyts дарит 10% на ВЕСЬ Sale
Открыть Промокод

10%
купон

Промокод
Промокод Elyts дарит 10% на новинки
Открыть Промокод

30%
НА ВСЁ

Скидка
Elyts черная пятница: экономия до 30% на ВСЁ
Открыть Акцию

90%
купон

Скидка
Черная пятница Elyts: экономия до 90% в разделе Sale
Открыть Акцию

15%
на всё

Промокод
Получи дополнительную скидку 15% на ВСЁ в приложении по купону Elyts

Скидка 15% применяется на избранный ассортимент товаров без скидок и как последовательная дополнительная скидка на избранные товары из раздела sale. Акция не суммируется с другими акциями и предложениями.

Открыть Промокод

90%
на всё

Скидка
В киберпонедельник Elyts скидки до 90% на ВСЁ и до 30% на новинки
Открыть Акцию

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Акции, купоны и действующие промокоды Elyts

На этом сайте собраны все актуальные скидочные предложения онлайн-бутика: акции, бонусные программы, промокоды и купоны Elyts. С ними можно хорошо сэкономить на покупке брендовых вещей. Магазин предлагает обувь, одежду и аксессуары от ведущих модных домов мира: Armani, Roberto Caval ... li, Gucci, Versace и др. Действует выгодная программа лояльности, которая дает право на скидки и бесплатную доставку заказа в любую точку Российской Федерации.


Посетить Elyts
Контакты Elyts

Юридический адрес:
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, строение 15

Электронная почта:
info@elyts.ru

Телефон:
8 800 200 16 91

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Elyts

Об интернет-бутике Elyts

В 1998 году на улице Чернышевского в Казани открылся магазин модной одежды Pioneer-London. В нем продавались вещи от кутюр ведущих мировых брендов: Armani, Gucci, Versace и др. Спустя несколько лет заработали еще несколько магазинов, а к середине 2000-х появились салоны по всей России, в том числе в Москве. В 2017 году компания Pioneer Group, владеющая сетью бутиков, решила запустить продажи в Интернете. Так появился онлайн-магазин Элитс.

В Elyts можно купить обувь, одежду и аксессуары премиум-класса. В каталоге ритейлера представлены модные коллекции от лучших модных домов. И цены на все это зачастую ниже, чем у оффлайн-продавцов, а снизить их еще больше помогают купоны и промокоды, которые можно активировать при оформлении заказа.

Самые популярные товары в магазине Elyts

Наибольшим спросом у ритейлера пользуется одежда: рубашки, брюки, юбки. Причин этому несколько: стопроцентная оригинальность, большой выбор, привлекательные цены. Второе место по популярности занимают аксессуары: ремни, сумки, очки, различные украшения. Здесь тоже есть из чего выбрать, а кроме того, все вещи из каталога брендовые и сомневаться в их оригинальности не приходится.

Программа лояльности в Elyts

В онлайн-магазине Elyts действует программа лояльности. Для участия в ней необходимо оформить бонусную карту через личный кабинет покупателя. После этого за каждую покупку будут начислять кэшбэк. В дальнейшем полученными баллами можно оплачивать заказы, но не более половины их стоимости. 

Размер cashback зависит от статуса пользователя в программе лояльности. Всего в ней три уровня: Premium, Gold и Platinum. Кэшбэк составляет, соответственно, 5, 10 и 15% бонусов с каждой покупки. Для двух последних также предусмотрена бесплатная доставка в любую точку Российской Федерации. 

Баллы лояльности можно комбинировать с купонами и промокодами. Но есть ограничение: общая сумма скидки не должна превышать 50%. Например, клиент снизил цену товара на 20% с помощью кода. Это значит, что он может уменьшить ее бонусами максимум на 20%.

Баллы можно получить и другим способом — пригласив друга по реферальной ссылке. Друг получит 5% скидку на первую покупку, а пригласивший — 5% на бонусный баланс от каждого последующего заказа нового клиента. Полученные таким путем бонусы тратят так же, как и стандартные баллы лояльности — правила абсолютно идентичны.

Как оплатить товар в интернет-магазине

Сегодня доступны следующие способы оплаты:

  • Банковские карты. Поддерживаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и Мир.

  • Наличные. В этом случае деньги передают при получении заказа.

  • Сервис PayPal. Этот способ доступен не для всех покупок.

  • Apple Pay. Средства списываются с активной карты, привязанной к аккаунту.

  • Яндекс.Касса. Подходит для юридических лиц и предпринимателей.

Как получить товар

В Elyts предусмотрен только один способ доставки — курьерская. В пределах Москвы ее осуществляет собственная курьерская служба магазина. В другие регионы Российской Федерации заказы привозят транспортные компании СДЭК и DHL. Также при необходимости они доставят товар на территорию Казахстана. 

Продолжительность доставки составляет от 1 до 3 рабочих дней для столицы и до недели — для других населенных пунктов. Если ее осуществляет собственная курьерская служба ритейлера или СДЭК, возможна примерка. В случае с DHL такой опции нет. Кроме того, при использовании услуг этой транспортной компании обязательна стопроцентная предоплата. Все способы доставки платные, цена определяется исходя из пункта назначения.

Еще есть самовывоз из пункта выдачи, но он всего один — в Москве. Туда вещи привезут абсолютно бесплатно. Заказ ожидает клиента в ПВЗ 3 дня, по истечении этого срока он отправляется обратно на склад. В пункте возможна примерка — для этого там обустроены комфортные примерочные кабинки. Также при использовании этого способа Элитс дает скидку 3% на любую покупку.

Как вернуть товар

Самый простой способ возврата товара — отказ от его получения у курьера после примерки. Но в этом случае покупателю придется оплатить стоимость доставки. Если клиент решил вернуть вещь после ее принятия, он должен сделать это в течение 14 дней. При этом обязательно сохранение товарного вида, фирменной упаковки, бирок и чека. Обратная пересылка осуществляется с помощью курьера, которого можно вызвать на дом.  Стоимость вызова в Москве составляет 500 рублей, в других регионах — 1000 рублей. Расходы по доставке вещи в магазин тоже оплачивает покупатель. Деньги за товар возвращают в течение 10 дней с момента его поступления на склад компании.

Как активировать купон или промокод Elyts

Для активации промокода на скидку на сайте ритейлера нужно сделать следующее:

  1. Скопировать действующий код с этой страницы.

  2. Перейти в магазин.

  3. Выбрать товар.

  4. Нажать «В корзину».

  5. Перейти в раздел оформления заказа.

  6. Ввести промокод в специальное поле.

  7. Кликнуть «Применить».

  8. Завершить покупку.

После этого цена к оплате будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может быть разным.

 

В некоторых купонах нет промокодов, поэтому их активируют иначе. Чтобы воспользоваться скидочным предложением, нужно выбрать подходящее на этой странице, кликнуть по нему, а после переадресации на ресурс Элитс оформить заказ. Цена будет выставлена уже с учетом скидки, которая тоже зависит от номинала купона.

Часто задаваемые вопросы про Elyts

★ Как не потерять товар, который нужно купить позже?

Его можно добавить в избранное. Для этого следует нажать на одноименную кнопку с изображением сердечка.

★ Нужна ли регистрация для покупок на сайте Elyts?

Да, но ее предлагают пройти прямо во время оформления первого заказа. Ничего сложного в создании аккаунта нет: достаточно заполнить небольшую анкету и подтвердить свои данные.

★ Как найти товар в магазине?

С помощью поиска по названию и фильтрации каталога.

★ Как связаться с техподдержкой ритейлера?

По телефону, через чат, в WhatsApp или Telegram.

★ Как узнавать о новинках?

Подписаться на информационную рассылку Elyts. Информация о свежих поступлениях будет приходить на e-mail.

Лучшие промокоды Elyts

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДисконт 10% на весь SALE по промокоду Элитсне требуется
СкидкаКоллекция женской одежды и аксессуаров с выгодой до 30% онлайнне требуется
СкидкаПолупрозрачная водолазка с цветным топом с дисконтом 50%не требуется
СкидкаДо минус 50% на одежду для мальчиков с промокодом Элитсне требуется
СкидкаТоп с рукавами-буфами PATRIZIA PEPE со скидкой 50%не требуется
СкидкаБрюки-кюлоты PATRIZIA PEPE с выгодой 50%не требуется
СкидкаРубашка из денима с кружевом LIU JO с выгодой 50%не требуется
СкидкаПышная юбка MAX&MOI с дисконтом 50%не требуется
СкидкаКомбинированный рюкзак PESERICO с дисконтом 40%не требуется
СкидкаКомбинированный рюкзак PESERICO с дисконтом 40%не требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.