Как покупать модную одежду в Finn Flare со скидкой

Есть несколько способов получить скидку в Finn Flare и приобрести одежду по выгодной цене. Самый простой вариант — оформление заказа в разделе «Sale». Туда попадают товары, участвующие в распродаже. Как правило, это вещи не по сезону или те, для которых осталось всего 1–2 размера. Цена на такую одежду может быть уменьшена в 1,5–2 раза от первоначального размера. Это позволяет делать покупки на сайте финского бренда с максимальной выгодой.

Также скидка предоставляется при онлайн-оплате покупки. Для ее получения не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Достаточно приобрести одежду бренда, а затем оплатить ее картой на сайте продавца непосредственно при оформлении заказа. В этом случае цена покупки будет снижена на 5%.

Второй вариант сэкономить — приобрести акционные товары. Обычно акции распространяются только на отдельные категории одежды (например, мужские джинсы или какую-то другую продукцию финской компании). Скидка на такие вещи составляет 30–40%.

В интернет-магазине бренда действует программа лояльности, которая называется «Бонус Кэшбэк». Чтобы присоединиться к ней, необходимо дать согласие на участие в личном кабинете официального сайта финской компании. После этого покупатель будет получать бонусные баллы в размере 3,3% с каждой покупки. На некоторые категории товаров действует повышенный кэшбэк — до 10%. Также предусмотрено вознаграждение за некоторые действия. Например, за регистрацию в программе лояльности дают 300 баллов. В дальнейшем в обмен на бонусы предоставляется скидка. Сумму заказа можно уменьшить максимум на 30%.

Также можно сэкономить, применив промокод ресурса Finn Flare. За это предоставляются скидки до 30–40%. Найти действующие бонусные коды и скидочные купоны можно тут. Информация регулярно обновляется, поэтому тут исключительно свежие данные о специальных предложениях популярного финского бренда одежды.