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Промокоды Finn Flare на Август

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Промокоды Finn Flare для скидок на одежду

Финская компания Finn Flare — производитель одежды, с 1960 года занимающийся созданием практичных, удобных и стильных вещей. В его коллекциях — продукция для клиентов всех полов и возрастов. Соблюдая уровень качества, компания заботится и о сохранении умеренных цен, чтобы одежда ост ... авалась доступной. В магазине регулярно проводятся акции, распродажи, участвовать в которых могут все. Актуальные купоны Finn Flare, представленные в этом разделе, помогут купить одежду с дисконтом. Дополнительно снизить расходы позволяют распродажи, программа лояльности и персональные скидки для постоянных клиентов магазина.


Посетить Finn Flare
Контакты Finn Flare

Юридический адрес:
115088 г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д., д. 20A, к. 4, 2-й подъезд, 4 этаж

Телефон:
8 (800) 555-46-22, +7 (495) 258-00-58

Соц. сети:

vkyoutube

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Специальные предложения от Finn Flare

Информация о Finn Flare

Finn Flare — финский бренд, под которым с 1960 года продается одежда. Продукция впервые попала в СССР в 1974-м — она продавалась в ГУМе и магазинах «Березка». В 2003 у Финн Флаер появилась собственная торговая сеть, работающая во многих городах России. Также у компании есть интернет-магазин, в котором можно сделать покупку онлайн.

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Продукция финского бренда привлекает доступными ценами и большим выбором одежды. Сэкономить при оформлении заказа можно с помощью купона или бонусного кода Finn Flare на скидку. Все выгодные акционные предложения компании собраны здесь. Информация об акциях финского бренда регулярно обновляется, поэтому тут исключительно актуальные данные.

Ассортимент магазина

В каталоге интернет-магазина популярного финского бренда представлены следующие категории товаров:

  • повседневная одежда (брюки, юбки, кофты);

  • аксессуары (сумки, ремни, шарфы);

  • верхняя одежда (куртки, пальто).

 В каталоге Finn Flare представлены как женские, так и мужские вещи. В наличии одежда больших размеров для полных людей. Все предметы удобно рассортированы по категориям, есть поиск по названию. Благодаря этому покупатель может быстро найти нужный товар. При оформлении заказа любой вещи из каталога магазина возможно использование промокодов Finn Flare. Это позволяет получить дополнительную скидку и приобрести качественную одежду на максимально выгодных условиях.

Как покупать модную одежду в Finn Flare со скидкой

Есть несколько способов получить скидку в Finn Flare и приобрести одежду по выгодной цене. Самый простой вариант — оформление заказа в разделе «Sale». Туда попадают товары, участвующие в распродаже. Как правило, это вещи не по сезону или те, для которых осталось всего 1–2 размера. Цена на такую одежду может быть уменьшена в 1,5–2 раза от первоначального размера. Это позволяет делать покупки на сайте финского бренда с максимальной выгодой.

Также скидка предоставляется при онлайн-оплате покупки. Для ее получения не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Достаточно приобрести одежду бренда, а затем оплатить ее картой на сайте продавца непосредственно при оформлении заказа. В этом случае цена покупки будет снижена на 5%.

Второй вариант сэкономить — приобрести акционные товары. Обычно акции распространяются только на отдельные категории одежды (например, мужские джинсы или какую-то другую продукцию финской компании). Скидка на такие вещи составляет 30–40%.

В интернет-магазине бренда действует программа лояльности, которая называется «Бонус Кэшбэк». Чтобы присоединиться к ней, необходимо дать согласие на участие в личном кабинете официального сайта финской компании. После этого покупатель будет получать бонусные баллы в размере 3,3% с каждой покупки. На некоторые категории товаров действует повышенный кэшбэк — до 10%. Также предусмотрено вознаграждение за некоторые действия. Например, за регистрацию в программе лояльности дают 300 баллов. В дальнейшем в обмен на бонусы предоставляется скидка. Сумму заказа можно уменьшить максимум на 30%.

Также можно сэкономить, применив промокод ресурса Finn Flare. За это предоставляются скидки до 30–40%. Найти действующие бонусные коды и скидочные купоны можно тут. Информация регулярно обновляется, поэтому тут исключительно свежие данные о специальных предложениях популярного финского бренда одежды.

Как активировать на Finn Flare скидочный промокод

Чтобы применить на ресурсе Finn Flare акционный промокод, необходимо:

  1. Ознакомиться с условиями выгодных акционных предложений бренда, собранных здесь.

  2. Подобрать подходящий код и скопировать его.

  3. Открыть сайт финского бренда одежды.

  4. Выбрать вещь и нажать на нее.

  5. Указать размер и добавить товар в корзину.

  6. Щелкнуть по значку сумки.

  7. На открывшейся странице ввести код в поле «Промокод».

  8. Кликнуть «Применить».

  9. Щелкнуть «Оформить заказ» и закончить покупку.

активация промокода финн флаер

 

После выполнения этих действий к сумме покупки по промокоду будет применена скидка. Ее величина в разных случаях отличается, поскольку зависит от условий акционного предложения, в рамках которого был выпущен скидочный код.

Использование промокода в приложении очень похоже. Есть лишь одно небольшое отличие — в корзине по умолчанию скрыто поле для ввода кода. Чтобы оно появилось, нужно нажать на соответствующую кнопку. После этого появится специальное меню, куда необходимо ввести промокод Finn Flare и кликнуть «Применить».

купон finn flare 

как применить промокод


В отдельных случаях купон на скидку в магазине популярного финского бренда модной одежды используется по-другому. Чтобы получить скидку, необходимо выбрать подходящее акционное предложение отсюда и нажать на него. После произойдет переход на ресурс компании. Там надо просто сделать покупку — сумма заказа уменьшится автоматически в соответствии с условиями акции. При применении в Finn Flare купона такого типа вводить промокод не требуется.

Часто задаваемые вопросы про Finn Flare

★ Можно ли использовать подарочный сертификат и оплату бонусами одновременно?

Подарочные сертификаты не применяются совместно с бонусными картами и промокодами.

★ Если сумма покупки меньше номинала сертификата от Zarina, могу ли я получить остаток наличными?

Выдача денежных средств по номиналу сертификата не производится. Если сумма заказа меньше номинала сертификата, то после оплаты остаток средств на нем аннулируется.

★ Какой срок действия бонусов от Zarina?

Баллы, накопленные на бонусном счету, могут быть использованы клиентом в течение 180 дней с момента начисления.

★ Почему не начисляются бонусы за покупку?

Бонусы не начисляются на доставку и на товары, оплаченные подарочной картой или купленные в рассрочку.

★ Если вернуть товар, что будет с бонусами?

Если клиент вернул товары, за которые были начислены бонусные баллы, они будут аннулированы. Если бонусы уже потрачены клиентом, на балансе формируется отрицательный остаток, который будет покрываться за счет баллов следующих покупок.

★ Какие скидки и акции есть в Фин Флаер?

Акции в интернет-магазине проводятся регулярно: это скидки за подписку, на первую покупку, избранные товары или продукты отдельных категорий и другие варианты дисконта.

★ Где найти актуальные акции Finn Flare?

Действующие спецпредложения компании собраны на этой странице. Здесь всегда доступны купоны, которыми можно воспользоваться сегодня.

★ Есть ли в Фин Флаер бесплатная доставка?

Бесплатная доставка осуществляется в случае, если сумма заказа превышает установленный лимит. Его величина зависит от местоположения клиента и выбранного способа доставки.

★ Сколько длится доставка в Finn Flare?

Длительность пересылки зависит от адреса получателя и выбранного способа доставки, обычно она составляет от 1–3 дней.

★ Можно ли сочетать промокоды в Finn Flare с другими скидками?

Правила комбинирования разных видов дисконта определяются условиями конкретной акции. Некоторые скидки сочетаются с другими, а некоторые действуют только самостоятельно.

Лучшие промокоды Finn Flare

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДополнительная скидка +10% на одежду Finn FlareBON***
СкидкаFINAL SALE с дисконтом до -80% по купону Finn Flareне требуется
СкидкаДисконт до 76% на классический женский джемпер от Finn Flareне требуется
СкидкаОригинальная женская блузка casual стиля с дисконтом 72% по купону Finn Flareне требуется
СкидкаХиты продаж женских платьев и сарафанов от Finn Flare с дисконтом до 69%не требуется
СкидкаШирокие женские брюки из хлопка со скидкой 68% по промокоду Finn Flareне требуется
СкидкаДеликатное женское платье из вискозы с дисконтом 66% по купону Finn Flareне требуется
СкидкаСкидка 64% на стильную женскую блузку из вискозы с ультрамодным принтомне требуется
СкидкаБестселлеры женской одежды с дисконтом до 50% по промокоду Finn Flareне требуется
СкидкаСкидка 40% на летнее женское платье из хлопка в нежных тонах по купону Finn Flareне требуется

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