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1 оценка поставлена средняя 5
Итальянский производитель нижнего белья Incanto предлагает стильную и комфортную продукцию для всех. В модельном ряду компании представлены тысячи позиций: трусики, бюстгальтеры, боди, корсеты, купальники, пеньюары, колготки, чулки и одежда. Компания регулярно проводит акции и устра ... ивает распродажи, поэтому ее продукция — это качество и комфорт, сочетаемые с доступностью. Чтобы получить еще больше скидок, используйте при покупках в Incanto промокоды и участвуйте в акциях, купоны которых собраны в этом разделе.
Юридический адрес:
630005, Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60, оф.201, 2 этаж
Электронная почта:
order@incanto.eu
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Официальный сайт итальянского бренда Incanto предлагает изысканное белье, одежду и обувь, аксессуары. Интернет-магазин принимает заказы от клиентов круглосуточно. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и еще нескольких крупных городах работают наземные филиалы компании. Целевой аудиторией магазина являются женщины, которым предлагают:
белье;
купальники;
бюстгальтеры и трусы;
боди;
колготки и носки;
одежду;
обувь (сандалии, шлепанцы, тапочки).
На отдельной странице сайта Инканто собраны предложения для крупных дам. Есть одежда и белье для мужчин и детей разных возрастов.
Компания предлагает клиентам много скидок и подарков. В частности, снизить цену товара можно с помощью промокодов Incanto, содержащихся в бесплатных купонах от интернет-магазина. Все выгодные специальные предложения сайта собраны на этой странице. Активация кодов доступна бесплатно и без дополнительных условий. Порядок действий:
Выбрать любой предоставленный Инканто промокод на этой странице.
Скопировать код купона и перейти в интернет-магазин.
Определиться с товарами для покупки и перейти в корзину для подачи заявки.
Вставить промокод Инканто в специально предназначенное поле и нажать «Применить».
Убедиться в наличии ссылки и приступить к оформлению заказа.
Иногда не получается активировать подаренный магазином Инканто промокод из-за того, что на товар распространяется скидка по другой акции. Например, нельзя применить актуальный купон к выгодным предложениям со страницы «Аутлет».
После активации промокода Incanto клиента просят выбрать способы доставки и оплаты. Рассчитаться за товар можно при его получении от курьера или менеджера пункта выдачи наличными или картой. Лучше заранее уточнить у представителей Инканто или транспортной компании возможность внести деньги через терминал. При оплате на сайте онлайн принимают переводы с карт и электронных кошельков. Доставку осуществляют компании PickPoint, Boxberry, Pony Express, Germes, 5 post и Почта России.
Кроме бесплатных купонов, интернет-магазин Incanto регулярно проводит выгодные акции, предусматривающие вознаграждение за оформление заказов на определенных условиях.
Первый подарок интернет-магазин предлагает клиенту при входе на сайт. Чтобы получить от Инканто промокод, достаточно дать согласие на получение рассылки. Купон дает 10% скидки на первый заказ. Активировать этот промокод Инканто можно при условии отсутствия других бонусов.
Подарочный сертификат — это купон на определенную сумму, которой можно оплатить покупку (при необходимости — с доплатой). Использовать промокод от сайта Incanto одновременно с такой картой нельзя.
Сотрудники интернет-магазина Инканто оперативно реагируют на обращения клиентов.
Эта опция позволяет быстро узнать по номеру статус посылки в настоящий момент.
В интернет-магазине можно вернуть даже товар надлежащего качества, если отсутствуют следы эксплуатации и возврат допускается по закону.
Бесплатная доставка в магазине осуществляется при оформлении заказа на сумму от 4,5 тысяч рублей. Стоимость может меняться в период проведения акций, о чем магазин сообщит отдельно.
Единой программы лояльности в интернет-магазине нет. Собственные системы скидок могут устанавливать франчайзинговые партнеры компании.
Обмен товара, купленного через интернет, в оффлайн-магазинах компании недоступен.
Все действующие акции компании и купоны, которыми можно воспользоваться сегодня, собраны в этом разделе.
В интернет-магазине доступны скидки на первую покупку, персональные предложения и другие виды дисконта, а также действуют распродажи.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кружевные боди и полукомбинезоны Incanto с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на летнюю коллекцию женского белья из Италии от «INCANTO»
|не требуется
|Скидка
|Свадебное нижнее бельё с дисконтом до 50% по промокоду Incanto
|не требуется
|Скидка
|Бестселлеры от «INCANTO» с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Кружевные боди и полукомбинезоны Incanto с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на летнюю коллекцию женского белья из Италии от «INCANTO»
|не требуется
|Скидка
|Свадебное нижнее бельё с дисконтом до 50% по промокоду Incanto
|не требуется
|Скидка
|Бестселлеры от «INCANTO» с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Второй бюстгальтер из базовой коллекции с выгодой 30%
|не требуется
|Скидка
|Экономьте 30% при покупке двух боди
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