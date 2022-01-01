Ассортимент сайта билетного оператора Kassir

Больше всего мероприятий приходится на раздел «Концерт». В нем можно приобрести билеты на любимых исполнителей или группы, а также открыть для себя новые. Чтобы найти события, для которых действуют специальные предложения, нужно поставить галочку на пункте с билетами по дисконту либо вставить промокод на скидку в отведенное поле на этапе покупки.

Также клиенты часто посещают театральные представления. В тематическом разделе собраны все грядущие мероприятия в выбранном городе. Там указывается дата и место проведения, стоимость и возможность приобретения билетов с использованием Пушкинской карты, по которой пользователи в возрасте 14–22 лет могут посетить событие абсолютно бесплатно.

Третья по популярности категория — фестивали. Пик их проведения приходится на начало — середину лета. В это время действует особенно много скидочных купонов, которые дают скидку до 50% при оформлении заказа. Она не суммируется с другими акциями на сайте.