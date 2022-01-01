  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Kassir.ru

Промокоды Kassir.ru на Август

Акции и купоны Kassir.ru на Август 2022

1.7%
купон

Промокод
Эксклюзив
Промокод Kassir: минус 1.7% от заказа билетов на любую сумму

Скидка действует во всех городах.

Истекает сегодня Открыть Промокод

50%
купон

Промокод
Минус 50% на билеты на комедию «Мужской разговор или чего же хотят женщины?»
Истекает через 206 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Экономия 20% на мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»
Истекает через 22 дня Открыть Промокод

10%
купон

Промокод
Минус 10% на спектакль "Мечтать не вредно"
Истекает через 103 дня Открыть Промокод

10%
купон

Промокод
По купону Kassir скидка 10% на концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях"
Истекает через 24 дня Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Получите дисконт 25% на драму "Три товарища"
Истекает через 1 день Открыть Промокод

2400Р
купон

Скидка
Промокод Kassir: билеты на юбилейный фестиваль «Спасская башня» от 2400 рублей
Истекает через 4 дня Открыть Акцию

900Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты на мюзикл "Шахматы" от 900 рублей
Истекает через 24 дня Открыть Акцию

500Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на спектакли с Федором Добронравовым всего от 500 рублей
Истекает через 31 день Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
По купону Kassir большой выбор билетов на события по Пушкинской карте
Истекает через 21 день Открыть Акцию

200Р
купон

Скидка
Широкий выбор билетов от 200 рублей на стендап концерты в Москве
Истекает через 63 дня Открыть Акцию

500Р
купон

Скидка
Купите билеты в экспериментальный театр от 500 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на исторические выставки всего от 30 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

350Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты на спектакли с известными актерами от 350 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

150Р
купон

Скидка
Билеты от 150 рублей на выставки для детей по купону Kassir
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

2000Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты на концерт Ленинград. Классика в Лужниках от 2000 рублей
Истекает через 10 дней Открыть Акцию

150Р
купон

Скидка
Посещение Крокус Сити Океанариума от 150 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

300Р
купон

Скидка
Купите билеты на оперу в Москве по цене от 300 рублей
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

500Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на ретрогонку Classic Touring Cup от 500 рублей
Истекает через 3 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Купите билеты по цене от 1000 рублей на Hardcore Boxing: Емельяненко VS Дацик
Истекает через 24 дня Открыть Акцию

900Р
купон

Скидка
Концерты в Соборе на Малой Грузинской от 900 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

600Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на концерты под открытым небом от 600 рублей
Истекает через 77 дней Открыть Акцию

200Р
купон

Скидка
Билеты на Арт фестиваль «маЁвка» от 200 рублей по купону Kassir
Истекает через 81 день Открыть Акцию

1500Р
купон

Скидка
Купите билеты на Moscow Wellness Fest по цене от 1500 рублей
Истекает через 17 дней Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты от 1000 рублей на фестиваль ГЛАВЛЕТО
Истекает через 40 дней Открыть Акцию

1600Р
купон

Скидка
Билеты на концерт AMATORY по цене от 1600 рублей по промокоду Kassir
Истекает через 51 день Открыть Акцию

1300Р
купон

Скидка
Купите билеты на "План Ломоносова" в 1930 MOSCOW по цене от 1300 рублей
Истекает через 64 дня Открыть Акцию

2500Р
купон

Скидка
Билеты на спектакль «Дыхание памяти» от 2500 рублей
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

1200Р
купон

Скидка
Купите билеты на оперу «Фауст» по цене от 1200 рублей
Истекает через 66 дней Открыть Акцию

900Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на матч легенд Спартак - Зенит от 900 рублей
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

2000Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты от 2000 рублей на Песню года 2022
Истекает через 94 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Мюзикл на воде "Одиссея" от 1000 рублей по купону Kassir
Истекает через 4 дня Открыть Акцию

700Р
купон

Скидка
Билеты от 700 рублей на GT CUP. Гран-при Москвы. Финал
Истекает через 24 дня Открыть Акцию

1800Р
купон

Скидка
Билеты от 1800 рублей на Жара Cool Fest по промокоду Kassir
Истекает через 23 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Промокод Kassir: билеты от 1000 рублей на турнир RAGE Arena
Истекает через 22 дня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Большая подборка мероприятий со скидками до 70% по купону KASSIR

С 8 по 10 сентября на сайте и в мобильном приложении будет доступна большая подборка спектаклей, мюзиклов, концертов, шоу и детских постановок со скидками до 70%. В мобильном приложении все участники акции получат баллы, которые в будущем смогут обменять на билеты.

Истекает через 10 дней Открыть Акцию

1.7%
купон

Промокод
Эксклюзив
Промокод Kassir: минус 1.7% от заказа билетов на любую сумму

Скидка действует во всех городах.

Истекает сегодня Открыть Промокод

50%
купон

Промокод
Минус 50% на билеты на комедию «Мужской разговор или чего же хотят женщины?»
Истекает через 206 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Экономия 20% на мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»
Истекает через 22 дня Открыть Промокод

10%
купон

Промокод
Минус 10% на спектакль "Мечтать не вредно"
Истекает через 103 дня Открыть Промокод

10%
купон

Промокод
По купону Kassir скидка 10% на концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях"
Истекает через 24 дня Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Получите дисконт 25% на драму "Три товарища"
Истекает через 1 день Открыть Промокод

2400Р
купон

Скидка
Промокод Kassir: билеты на юбилейный фестиваль «Спасская башня» от 2400 рублей
Истекает через 4 дня Открыть Акцию

900Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты на мюзикл "Шахматы" от 900 рублей
Истекает через 24 дня Открыть Акцию

500Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на спектакли с Федором Добронравовым всего от 500 рублей
Истекает через 31 день Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
По купону Kassir большой выбор билетов на события по Пушкинской карте
Истекает через 21 день Открыть Акцию

200Р
купон

Скидка
Широкий выбор билетов от 200 рублей на стендап концерты в Москве
Истекает через 63 дня Открыть Акцию

500Р
купон

Скидка
Купите билеты в экспериментальный театр от 500 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на исторические выставки всего от 30 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

350Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты на спектакли с известными актерами от 350 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

150Р
купон

Скидка
Билеты от 150 рублей на выставки для детей по купону Kassir
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

2000Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты на концерт Ленинград. Классика в Лужниках от 2000 рублей
Истекает через 10 дней Открыть Акцию

150Р
купон

Скидка
Посещение Крокус Сити Океанариума от 150 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

300Р
купон

Скидка
Купите билеты на оперу в Москве по цене от 300 рублей
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

500Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на ретрогонку Classic Touring Cup от 500 рублей
Истекает через 3 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Купите билеты по цене от 1000 рублей на Hardcore Boxing: Емельяненко VS Дацик
Истекает через 24 дня Открыть Акцию

900Р
купон

Скидка
Концерты в Соборе на Малой Грузинской от 900 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

600Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на концерты под открытым небом от 600 рублей
Истекает через 77 дней Открыть Акцию

200Р
купон

Скидка
Билеты на Арт фестиваль «маЁвка» от 200 рублей по купону Kassir
Истекает через 81 день Открыть Акцию

1500Р
купон

Скидка
Купите билеты на Moscow Wellness Fest по цене от 1500 рублей
Истекает через 17 дней Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты от 1000 рублей на фестиваль ГЛАВЛЕТО
Истекает через 40 дней Открыть Акцию

1600Р
купон

Скидка
Билеты на концерт AMATORY по цене от 1600 рублей по промокоду Kassir
Истекает через 51 день Открыть Акцию

1300Р
купон

Скидка
Купите билеты на "План Ломоносова" в 1930 MOSCOW по цене от 1300 рублей
Истекает через 64 дня Открыть Акцию

2500Р
купон

Скидка
Билеты на спектакль «Дыхание памяти» от 2500 рублей
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

1200Р
купон

Скидка
Купите билеты на оперу «Фауст» по цене от 1200 рублей
Истекает через 66 дней Открыть Акцию

900Р
купон

Скидка
По купону Kassir билеты на матч легенд Спартак - Зенит от 900 рублей
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

2000Р
купон

Скидка
Выбирайте билеты от 2000 рублей на Песню года 2022
Истекает через 94 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Мюзикл на воде "Одиссея" от 1000 рублей по купону Kassir
Истекает через 4 дня Открыть Акцию

700Р
купон

Скидка
Билеты от 700 рублей на GT CUP. Гран-при Москвы. Финал
Истекает через 24 дня Открыть Акцию

1800Р
купон

Скидка
Билеты от 1800 рублей на Жара Cool Fest по промокоду Kassir
Истекает через 23 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Промокод Kassir: билеты от 1000 рублей на турнир RAGE Arena
Истекает через 22 дня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Большая подборка мероприятий со скидками до 70% по купону KASSIR

С 8 по 10 сентября на сайте и в мобильном приложении будет доступна большая подборка спектаклей, мюзиклов, концертов, шоу и детских постановок со скидками до 70%. В мобильном приложении все участники акции получат баллы, которые в будущем смогут обменять на билеты.

Истекает через 10 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Parter

/

Акция

Шоу воды от 1000 рублей для детей по промокоду Parter

Яндекс Афиша

-1500Р

Акция

Промокод Яндекс Афиша концерты: билеты на Zivert всего от 1500 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

1.7%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Кассир ру дарит 1.7% на ЛЮБОЙ заказ во всех городах
Открыть Промокод

1.7%
на всё

Промокод
Промокод Кассир: дарим выгоду 1.7% на посещение любого мероприятия
Открыть Промокод

1700Р
купон

Скидка
Промокод Kassir.ru: концерт L’ONE от 1700 рублей
Открыть Акцию

800Р
купон

Скидка
Купон Kassir.ru: Крокус Сити Океанариум шоу от 800 рублей
Открыть Акцию

40%
купон

Промокод
Купите билеты на спектакль "Дублёры" с выгодой 40% по купону Kassir
Открыть Промокод

30%
купон

Промокод
Дарим промокод на скидку 30% на балет «Дон Кихот»
Открыть Промокод

Популярные магазины

Кассир ру (Kassir.ru)

Спасибо за оценку!

107 оценок поставлено средняя 4

Скидки от Кассир: лучшие цены на афиши города

Актуальные промокоды от Kassir — это реальная возможность сэкономить на покупке билетов на топовые культурные мероприятия в городе, регионе и стране. От детских праздников до грандиозных театральных постановок и концертов мировых звезд — все это можно найти на интернет-портале ведущ ... его федерального дистрибьютора билетов. На этой странице собраны все действующие промопредложения от сервиса продажи билетов на ближайшие месяцы. Перечень купонов обновляется регулярно, что дает пользователям возможность покупать билеты и сопутствующие услуги с дисконтом.


Посетить Kassir.ru
Контакты Kassir.ru

Электронная почта:
info@msk.kassir.ru

Телефон:
+7 (863) 255-44-33

Соц. сети:

vk

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Kassir.ru

Подробная информация о сайте Кассир.ру

Интернет-ресурс Кассир.ру — это афиша событий с возможностью покупки билетов в разных городах страны. Это могут быть концерты, театральные представления, фестивали и другие развлечения. Все доступные к посещению мероприятия собраны в одном месте и разделены по категориям. 

Для новых и постоянных клиентов регулярно появляются акции, помогающие сэкономить при оформлении заказа. Все действующие акции размещены на данной странице сайта. Чтобы воспользоваться одними из них, достаточно кликнуть по купону, а для вторых понадобится скопировать промокод для сайта Kassir и активировать его в корзине.

Ассортимент сайта билетного оператора Kassir

Больше всего мероприятий приходится на раздел «Концерт». В нем можно приобрести билеты на любимых исполнителей или группы, а также открыть для себя новые. Чтобы найти события, для которых действуют специальные предложения, нужно поставить галочку на пункте с билетами по дисконту либо вставить промокод на скидку в отведенное поле на этапе покупки.

Также клиенты часто посещают театральные представления. В тематическом разделе собраны все грядущие мероприятия в выбранном городе. Там указывается дата и место проведения, стоимость и возможность приобретения билетов с использованием Пушкинской карты, по которой пользователи в возрасте 14–22 лет могут посетить событие абсолютно бесплатно. 

Третья по популярности категория — фестивали. Пик их проведения приходится на начало — середину лета. В это время действует особенно много скидочных купонов, которые дают скидку до 50% при оформлении заказа. Она не суммируется с другими акциями на сайте.

Как купить билет со скидкой

Основной вид дисконта — на все категории. Он действует регулярно и предлагает выгоду от 1,7% по специальному промокоду для Kassir.ру. Предложение распространяется на всех клиентов, даже незарегистрированных. Воспользоваться им можно неограниченное количество раз. 

Чаще всего активируются промокоды для сайта Kassir на отдельные мероприятия, которые дают скидку от 10%, иногда достигая 50%. Они действуют до тех пор, пока событие проходит в городе. Владелец аккаунта может воспользоваться таким предложением лишь раз, при этом количество покупаемых билетов не ограничено. 

Кроме того, можно получить дисконт, используя купоны Кассир и снижая минимальную стоимость за билет на сайте оператора. Например, если клиент собирается на концерт исполнителя и на сайте указана стоимость от 4000 рублей, то, активируя уникальный код, он сможет оформить заказ от 3500 рублей. Предложение действует на покупку любого количества пригласительных. 

При выборе одной из подписок на события, входящие в нее, действуют скидки до 30%. Для получения выгоды нужно оформить услугу и кликнуть по специализированному разделу, где собраны события, попадающие под условия акции. Также клиенту потребуется во время покупки вставить в специально отведенное поле код купона.

Как активировать на сайте Кассир промокод

Первый шаг для того, чтобы активировать Kassir промокод, — скопировать его. Для этого нужно кликнуть по купону на этом сайте. Набор символов сохранится в буфере обмена устройства. Затем выполнить следующие действия: 

  1. Выбрать нужный раздел на сайте оператора.

  2. Определиться с мероприятием и нажать на «Купить билет».

промокод кассир

  1. Выбрать ценовую категорию и кликнуть «Выбрать места». 

купоны kassir

 

  1. После выбора мест нажать «Оформить заказ». 

  2. Найти поле с надписью «Промокод». 

  3. Вставить уникальный код и нажать на галочку для применения.

промокоды на скидку kassir

На странице отобразится новая стоимость заказа со скидкой. Останется ввести личные данные и оплатить покупку. 

Следует обратить внимание на то, что вводить промокод Kassir.ru требуется не всегда. В некоторых случаях достаточно нажать на акцию — и произойдет перенаправление на страницу оператора для совершения покупки. Чтобы получить скидку, ничего активировать не нужно, она применится автоматически.

Как оформить заказ на сайте Kassir.ru

Перед оформлением заказа рекомендуется авторизоваться на сайте, чтобы детальная информация о нем сохранилась в личном кабинете. После этого нужно выполнить следующие действия: 

  1. Открыть раздел с нужным событием. 

  2. Выбрать мероприятие, кликнув «Купить билет». 

оформление заказа кассир

  1. Выбрать места и продолжить оформление заказа, нажав «Оформить заказ».

  2. Указать данные для оплаты, способ оплаты и получения билета.

  3. Вставить Kassir промокод при наличии. 

  4. Выбрать пункт «Оплатить». 

скидки на kassir

После применения скидки нужно указать платежные данные для завершения оплаты заказа. Если операция проведена успешно, билеты сохранятся на сайте оператора в личном кабинете и в письме, отправленном на электронную почту.

При входе в концертный зал или на площадку нужно будет показать QR-код или штрих-код, указанный в электронном билете, приобретенном по выгодной цене.

Часто задаваемые вопросы про Kassir.ru

★ Возмещаются ли баллы программы лояльности за возвращенные билеты Кассир?

Если возврат билета происходит по инициативе клиента, то бонусные баллы не возмещаются. Если возврат билета происходит по инициативе организатора, то баллы, потраченные на покупку, возмещаются на виртуальный счет клиента.

★ Кто может воспользоваться билетами, кроме плательщика?

Билеты являются неименными, поэтому предъявить их может любая персона. Но получить предоплаченные или забронированные билеты в кассе самовыкупа сможет только тот, кто их оплачивал.

★ Почему на платформе Кассир взимается сервисный сбор?

Сервисный сбор — это плата, которая взимается с клиента при оплате заказа. Это оплата услуги бронирования, доступа к системе, оформлению и формированию билета.

★ Можно ли обменять билет на аналогичный, но с другой датой?

Системой не предусмотрен обмен билета на другую дату. Клиент может вернуть билет согласно правилам площадки и оформить новый заказ на подходящую дату.

★ Можно ли купить билеты без сервисного сбора?

Реализация билетов в концертные залы Крокус Сити и Вегас Сити Холл совершается без оплаты сервисного сбора за бронь и оплату заказа.

Лучшие промокоды Kassir.ru

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Kassir: минус 1.7% от заказа билетов на любую суммуkpr***
ПромокодМинус 50% на билеты на комедию «Мужской разговор или чего же хотят женщины?»SCE***
ПромокодЭкономия 20% на мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»SCE***
ПромокодМинус 10% на спектакль "Мечтать не вредно"DRE***
ПромокодПо купону Kassir скидка 10% на концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях"vio***
ПромокодПолучите дисконт 25% на драму "Три товарища"REM***
СкидкаПромокод Kassir: билеты на юбилейный фестиваль «Спасская башня» от 2400 рублейне требуется
СкидкаВыбирайте билеты на мюзикл "Шахматы" от 900 рублейне требуется
СкидкаПо купону Kassir билеты на спектакли с Федором Добронравовым всего от 500 рублейне требуется
СкидкаПо купону Kassir большой выбор билетов на события по Пушкинской картене требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.