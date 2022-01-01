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Телефон:
+7 (863) 255-44-33
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Интернет-ресурс Кассир.ру — это афиша событий с возможностью покупки билетов в разных городах страны. Это могут быть концерты, театральные представления, фестивали и другие развлечения. Все доступные к посещению мероприятия собраны в одном месте и разделены по категориям.
Для новых и постоянных клиентов регулярно появляются акции, помогающие сэкономить при оформлении заказа. Все действующие акции размещены на данной странице сайта. Чтобы воспользоваться одними из них, достаточно кликнуть по купону, а для вторых понадобится скопировать промокод для сайта Kassir и активировать его в корзине.
Больше всего мероприятий приходится на раздел «Концерт». В нем можно приобрести билеты на любимых исполнителей или группы, а также открыть для себя новые. Чтобы найти события, для которых действуют специальные предложения, нужно поставить галочку на пункте с билетами по дисконту либо вставить промокод на скидку в отведенное поле на этапе покупки.
Также клиенты часто посещают театральные представления. В тематическом разделе собраны все грядущие мероприятия в выбранном городе. Там указывается дата и место проведения, стоимость и возможность приобретения билетов с использованием Пушкинской карты, по которой пользователи в возрасте 14–22 лет могут посетить событие абсолютно бесплатно.
Третья по популярности категория — фестивали. Пик их проведения приходится на начало — середину лета. В это время действует особенно много скидочных купонов, которые дают скидку до 50% при оформлении заказа. Она не суммируется с другими акциями на сайте.
Основной вид дисконта — на все категории. Он действует регулярно и предлагает выгоду от 1,7% по специальному промокоду для Kassir.ру. Предложение распространяется на всех клиентов, даже незарегистрированных. Воспользоваться им можно неограниченное количество раз.
Чаще всего активируются промокоды для сайта Kassir на отдельные мероприятия, которые дают скидку от 10%, иногда достигая 50%. Они действуют до тех пор, пока событие проходит в городе. Владелец аккаунта может воспользоваться таким предложением лишь раз, при этом количество покупаемых билетов не ограничено.
Кроме того, можно получить дисконт, используя купоны Кассир и снижая минимальную стоимость за билет на сайте оператора. Например, если клиент собирается на концерт исполнителя и на сайте указана стоимость от 4000 рублей, то, активируя уникальный код, он сможет оформить заказ от 3500 рублей. Предложение действует на покупку любого количества пригласительных.
При выборе одной из подписок на события, входящие в нее, действуют скидки до 30%. Для получения выгоды нужно оформить услугу и кликнуть по специализированному разделу, где собраны события, попадающие под условия акции. Также клиенту потребуется во время покупки вставить в специально отведенное поле код купона.
Первый шаг для того, чтобы активировать Kassir промокод, — скопировать его. Для этого нужно кликнуть по купону на этом сайте. Набор символов сохранится в буфере обмена устройства. Затем выполнить следующие действия:
Выбрать нужный раздел на сайте оператора.
Определиться с мероприятием и нажать на «Купить билет».
Выбрать ценовую категорию и кликнуть «Выбрать места».
После выбора мест нажать «Оформить заказ».
Найти поле с надписью «Промокод».
Вставить уникальный код и нажать на галочку для применения.
На странице отобразится новая стоимость заказа со скидкой. Останется ввести личные данные и оплатить покупку.
Следует обратить внимание на то, что вводить промокод Kassir.ru требуется не всегда. В некоторых случаях достаточно нажать на акцию — и произойдет перенаправление на страницу оператора для совершения покупки. Чтобы получить скидку, ничего активировать не нужно, она применится автоматически.
Перед оформлением заказа рекомендуется авторизоваться на сайте, чтобы детальная информация о нем сохранилась в личном кабинете. После этого нужно выполнить следующие действия:
Открыть раздел с нужным событием.
Выбрать мероприятие, кликнув «Купить билет».
Выбрать места и продолжить оформление заказа, нажав «Оформить заказ».
Указать данные для оплаты, способ оплаты и получения билета.
Вставить Kassir промокод при наличии.
Выбрать пункт «Оплатить».
После применения скидки нужно указать платежные данные для завершения оплаты заказа. Если операция проведена успешно, билеты сохранятся на сайте оператора в личном кабинете и в письме, отправленном на электронную почту.
При входе в концертный зал или на площадку нужно будет показать QR-код или штрих-код, указанный в электронном билете, приобретенном по выгодной цене.
Если возврат билета происходит по инициативе клиента, то бонусные баллы не возмещаются. Если возврат билета происходит по инициативе организатора, то баллы, потраченные на покупку, возмещаются на виртуальный счет клиента.
Билеты являются неименными, поэтому предъявить их может любая персона. Но получить предоплаченные или забронированные билеты в кассе самовыкупа сможет только тот, кто их оплачивал.
Сервисный сбор — это плата, которая взимается с клиента при оплате заказа. Это оплата услуги бронирования, доступа к системе, оформлению и формированию билета.
Системой не предусмотрен обмен билета на другую дату. Клиент может вернуть билет согласно правилам площадки и оформить новый заказ на подходящую дату.
Реализация билетов в концертные залы Крокус Сити и Вегас Сити Холл совершается без оплаты сервисного сбора за бронь и оплату заказа.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
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