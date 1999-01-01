Подробнее о сети магазинов Кенгуру

Компания начала работу в 1996 году. Тогда у россиян появился доступ к огромному количеству импортных товаров и возможность посмотреть, какие модели бизнеса популярны в других странах. Проникнувшись огромным выбором товаров для родителей и детей за границей, основатели решили реализовать что-то подобное и в России.

В результате родилась сеть магазинов, где можно выбрать одежду, обувь, белье, сопутствующие товары для беременных женщин и детей. Это салоны, где будущие родители могут найти все для себя и своего ребенка.

При наполнении магазина в приоритете — комфорт и безопасность. И такой подход принес свои плоды. Первый салон в Москве дополнился целой сетью, а сегодня магазины Кенгуру есть по всей России, от Краснодара до Хабаровска. Чтобы молодые родители не переплачивали за покупки, в сети действует дисконтная программа, раздаются промокоды и проходят акции.

Для помощи детям и родителям, попавшим в сложные обстоятельства, компания открыла одноименный благотворительный фонд. В нем ведутся собственные проекты, выдается частная помощь и практикуется сотрудничество с другими аналогичными организациями.

Самые популярные товары в сети Kenguru

Философия ритейлера в том, что женщина в ожидании малыша особенно прекрасна. И компания подбирает коллекции одежды, способные подчеркнуть это состояние. Среди товаров представлены такие бренды:

Red Valentino;

MSGM;

Markus Lupfer;

Twin Set;

Erika Cavallini;

Pietro Brunelli;

Attesa.

Магазин сотрудничает с ведущими мировыми домами детской моды. Благодаря этому на сайте представлены коллекции для малышей с самого рождения и до 16 лет. Товары отсортированы по категориям, поэтому чтобы найти подходящие модели, нужно просто перейти в один из разделов в главном меню.

Чаще всего в корзинах покупателей встречаются вещи для беременных и новорожденных, хотя товары других категорий также популярны. Магазин расширяет выбор, оставаясь синонимом высокого качества и конкурентной цены. Здесь можно купить все для комфортного и счастливого материнства.

Карта привилегий сети Kenguru

Если промокод можно применить уже к первому заказу, то дисконтная система магазина доступна только постоянным покупателям. Для участия в программе «Карта привилегий» достаточно заполнить анкету участника на кассе в одном из магазинов сети или на сайте розничной торговли. В ней нужно указать персональную и контактную информацию и подтвердить номер телефона. Далее покупателю выдается пластиковая карта начального уровня.

Положение клиента в дисконтной системе определяется количеством накоплений на счете. Чем больше общая сумма покупок, тем большую скидку получает клиент. Максимальный уровень, Platinum, присваивается после того, как сумма заказов превысит 3 млн рублей. Карты клуба действуют по всей сети магазинов и на сайте.

В рамках программы лояльности скидка составляет от 5 до 20%, а в честь рождения матери или ребенка можно получить дополнительные 5% дисконта. Участие в системе дает постоянным покупателям только скидку, без бонусных накоплений. При этом снижение цены по карте не суммируется с промокодами и большинством акций, если обратное не указано в условиях.

Держателям карт привилегий доступны закрытые распродажи и другие спецпредложения. Это позволяет еще больше экономить на покупках.

Оплата заказов в Кенгуру

Внести деньги можно на этапе оформления заказа. Предоплата принимается картами различных платежных систем, включая Мир, MasterCard и Visa. Чтобы платеж прошел, лимит интернет-оплат на счете должен соответствовать сумме перевода.

Оплатить покупку можно в салоне или после доставки вещей курьером и их примерки. В таком случае деньги принимаются наличными или картой.

Способы доставки в магазине Kenguru

Клиенты могут заказывать вещи с примеркой дома, забирать покупки в одном из салонов или в офисе одной из транспортных служб. Доступные способы доставки зависят от региона проживания клиента. Подробные условия, стоимость и сроки транспортировки описаны в соответствующем разделе сайта.

Процесс возврата товаров Кенгуру

В рамках действующего законодательства покупатели могут вернуть вещи в течение 14 дней с момента получения. Для этого нужно сохранить вещи в товарном виде, с бирками и в полной комплектации. При возврате понадобится предъявить чек, подтверждающий покупку.