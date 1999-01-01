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Промокоды Кенгуру на Август

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Все для детей и родителей со скидкой в Кенгуру

Сеть салонов товаров для детей и материнства охватывает всю Россию. Kenguru тщательно подбирает ассортимент, чтобы в магазине появлялись только продукты высокого качества от ведущих брендов. Это стильные, удобные вещи, готовые стать изюминкой гардероба модной мамы и ее малыша. Сэкон ... омить на покупке поможет купон Кенгуру или участие дисконтной программе. Сеть постоянно проводит акции и распродажи, что позволяет покупать вещи из прошлых коллекций и популярные новинки по сниженной цене.


Посетить Кенгуру
Контакты Кенгуру

Юридический адрес:
121596, Москва, ул. Толбухина, дом 11, корп.2, пом II, оф 20А

Телефон:
+7 499 110 34 80

Соц. сети:

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Специальные предложения от Кенгуру

Подробнее о сети магазинов Кенгуру

Компания начала работу в 1996 году. Тогда у россиян появился доступ к огромному количеству импортных товаров и возможность посмотреть, какие модели бизнеса популярны в других странах. Проникнувшись огромным выбором товаров для родителей и детей за границей, основатели решили реализовать что-то подобное и в России.

В результате родилась сеть магазинов, где можно выбрать одежду, обувь, белье, сопутствующие товары для беременных женщин и детей. Это салоны, где будущие родители могут найти все для себя и своего ребенка. 

При наполнении магазина в приоритете — комфорт и безопасность. И такой подход принес свои плоды. Первый салон в Москве дополнился целой сетью, а сегодня магазины Кенгуру есть по всей России, от Краснодара до Хабаровска. Чтобы молодые родители не переплачивали за покупки, в сети действует дисконтная программа, раздаются промокоды и проходят акции.

Для помощи детям и родителям, попавшим в сложные обстоятельства, компания открыла одноименный благотворительный фонд. В нем ведутся собственные проекты, выдается частная помощь и практикуется сотрудничество с другими аналогичными организациями.

Самые популярные товары в сети Kenguru

Философия ритейлера в том, что женщина в ожидании малыша особенно прекрасна. И компания подбирает коллекции одежды, способные подчеркнуть это состояние. Среди товаров представлены такие бренды:

  • Red Valentino;

  • MSGM;

  • Markus Lupfer;

  • Twin Set;

  • Erika Cavallini;

  • Pietro Brunelli;

  • Attesa.

Магазин сотрудничает с ведущими мировыми домами детской моды. Благодаря этому на сайте представлены коллекции для малышей с самого рождения и до 16 лет. Товары отсортированы по категориям, поэтому чтобы найти подходящие модели, нужно просто перейти в один из разделов в главном меню.

Чаще всего в корзинах покупателей встречаются вещи для беременных и новорожденных, хотя товары других категорий также популярны. Магазин расширяет выбор, оставаясь синонимом высокого качества и конкурентной цены. Здесь можно купить все для комфортного и счастливого материнства.

Карта привилегий сети Kenguru

Если промокод можно применить уже к первому заказу, то дисконтная система магазина доступна только постоянным покупателям. Для участия в программе «Карта привилегий» достаточно заполнить анкету участника на кассе в одном из магазинов сети или на сайте розничной торговли. В ней нужно указать персональную и контактную информацию и подтвердить номер телефона. Далее покупателю выдается пластиковая карта начального уровня.

Положение клиента в дисконтной системе определяется количеством накоплений на счете. Чем больше общая сумма покупок, тем большую скидку получает клиент. Максимальный уровень, Platinum, присваивается после того, как сумма заказов превысит 3 млн рублей. Карты клуба действуют по всей сети магазинов и на сайте.

В рамках программы лояльности скидка составляет от 5 до 20%, а в честь рождения матери или ребенка можно получить дополнительные 5% дисконта. Участие в системе дает постоянным покупателям только скидку, без бонусных накоплений. При этом снижение цены по карте не суммируется с промокодами и большинством акций, если обратное не указано в условиях.

Держателям карт привилегий доступны закрытые распродажи и другие спецпредложения. Это позволяет еще больше экономить на покупках.

Оплата заказов в Кенгуру

Внести деньги можно на этапе оформления заказа. Предоплата принимается картами различных платежных систем, включая Мир, MasterCard и Visa. Чтобы платеж прошел, лимит интернет-оплат на счете должен соответствовать сумме перевода.

Оплатить покупку можно в салоне или после доставки вещей курьером и их примерки. В таком случае деньги принимаются наличными или картой.

Способы доставки в магазине Kenguru

Клиенты могут заказывать вещи с примеркой дома, забирать покупки в одном из салонов или в офисе одной из транспортных служб. Доступные способы доставки зависят от региона проживания клиента. Подробные условия, стоимость и сроки транспортировки описаны в соответствующем разделе сайта.

Процесс возврата товаров Кенгуру

В рамках действующего законодательства покупатели могут вернуть вещи в течение 14 дней с момента получения. Для этого нужно сохранить вещи в товарном виде, с бирками и в полной комплектации. При возврате понадобится предъявить чек, подтверждающий покупку.

Как в Кенгуру применить скидочный купон

Промокоды магазина позволяют снижать цену покупки товаров из разных категорий. Они могут действовать на первую покупку или суммироваться с картой программы лояльности. Независимо от типа кода купона, его можно использовать, пройдя эти 3 этапа.

  1. Сначала нужно кликнуть на подходящее акционное предложение на этой странице. Откроется новое окно с цифро-буквенный кодом. После нажатия на него промокод скопируется, а пользователь будет переадресован в магазин. Он попадет на страницу с акционными товарами, среди которых можно выбрать подходящие модели и переместить их в корзину.

  2. После того как все вещи и товары окажутся в списке покупок, можно переходить к оформлению заказа. Для этого достаточно кликнуть на значок корзины и дождаться загрузки страницы. Здесь будет список покупаемых товаров, а под ним — поле для ввода номера промокода.

  1. Останется вставить скопированную ранее комбинацию и применить скидку. Под этим полем есть форма для ввода номера карты программы лояльности. Если покупатель — уже действующий клиент сети, он может ввести сюда свои данные, чтобы сумма покупки прибавилась к общим накоплениям по карте.

На этой странице находятся все актуальные акционные предложения с описанием условий участия и доступной скидки. Среди них можно выбрать предложение, дающее максимальную скидку.

Часто задаваемые вопросы про Кенгуру

★ Суммируется ли скидка по дисконтной программе с промокодом?

Все зависит от условий акции: одни предложения суммируются, а другие нет.

★ Как добавлять товары в список желаний?

Для этого нужно авторизоваться на сайте и отметить сердечками понравившиеся позиции. Список избранного доступен в личном кабинете.

★ Как на сайте Кенгуру найти нужный товар?

Для этого можно использовать строку поиска на главной странице, список брендов или фильтры в категориях товаров.

★ Можно ли подтвердить заказ без звонка?

Да, для этого нужно выбрать соответствующую опцию при оформлении заказа. В таком случае вся информация будет отправлена в СМС или мессенджерах.

★ Как применить промокод?

Ввести номер купона можно в корзине покупок, предварительно добавив в него все интересующие товары.

Лучшие промокоды Кенгуру

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