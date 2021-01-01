Компания Finn Flare — это финский производитель стильной одежды, работающий с 1960 года. В официальном российском интернет-магазине бренда представлены все актуальные коллекции и товары прошлых сезонов. Философия компании — обеспечение функциональности продукции в сочетании со стильным дизайном и качеством. В ассортименте ее магазина представлена одежда для всех случаев жизни. Здесь есть вещи как для повседневного ношения, так и для выхода в свет, торжественных мероприятий. Придерживаясь высоких стандартов качества, Фин Флаер также заботится о доступности продукции, поэтому в магазине часто проходят акции, распродажи. Компания публикует дисконтные предложения для всех и предоставляет промокоды, позволяющие получить эксклюзивные скидки. Найти действующие купоны магазина можно в списке на этой странице.

Стильная одежда со скидками в Finn Flare

Компания предлагает большой ассортимент одежды для всех полов и возрастов. Кроме того, в магазине есть раздел Sale, где собраны лучшие актуальные дисконтные предложения. Там можно со скидкой заказать:

верхнюю одежду;

джемперы, свитеры, кардиганы, пиджаки, толстовки, комбинезоны;

футболки, поло, майки, блузы;

платья, сарафаны, юбки;

брюки, джинсы, бриджи, шорты.

Чтобы следить за предложениями компании и не упустить интересные предложения скидок, можно подписаться на ее новостную рассылку. После этого Finn Flare будет периодически отправлять списки действующих акций и персональные промокоды. Также можно получать новые скидочные купоны, добавив в закладки эту страницу.

Программа лояльности Бонус Кэшбэк

Для тех, кто постоянно делает покупки в Фин Флаер, компания разработала программу лояльности «Бонус Кэшбэк». В ее рамках можно возвращать часть потраченных средств, чтобы затем снова использовать их для оплаты покупок. Для участия в программе нужно зарегистрироваться онлайн или в магазине компании. После этого за каждые 30 рублей, потраченных на покупки, на бонусный счет будет начисляться 1 бонус. В рамках акций также предоставляется увеличенный кэшбэк.

Накопленные баллы эквивалентны рублям и могут использоваться для оплаты новых заказов. Ими можно погасить до 30% от стоимости покупки. Кроме того, участники программы лояльности получают дополнительный дисконт в дни распродаж. Его размер зависит от общей суммы, потраченной ранее в магазине, и составляет от 5 до 10%. Срок действия бонусных средств — 180 дней с момента их начисления, если иное не предусмотрено правилами временной акции.

Как оплачивать заказы в магазине

Доступность вариантов оплаты зависит от способа доставки, выбранного при оформлении заказа. Все покупки можно оплачивать онлайн на сайте, используя банковские карты. При выборе курьерской доставки поддерживается расчет наличными и картой. Наличие терминала у сотрудника транспортной службы нужно уточнять во время оформления покупки.

В числе других способов оплаты — безналичный расчет по реквизитам (для физических и юридических лиц) и рассрочка или кредит. Эти услуги предоставляются финансовыми партнерами магазина, их условия публикуются отдельно.

Поддерживаемые способы доставки

Список доступных способов доставки зависит от местоположения покупателя. В городах присутствия компании возможен бесплатный самовывоз товара из ближайшего магазина. Доступна также курьерская доставка по адресу, допускающая примерку и частичный выкуп товара. Третий вариант пересылки — до пунктов выдачи и постаматов PickPint, BoxBerry, СДЭК. По всей России возможна пересылка Почтой России.

Помимо внутренней доставки, возможна отправка заказов за рубеж — в Беларусь и Казахстан подразделением EMS Почты России. Зарубежная доставка осуществляется только при внесении полной предоплаты.

Условия возврата товара

Все товары имеют гарантию, срок которой указывается на ярлыке. В случае обнаружения брака и дефектов, возникших по вине производителя, вернуть продукцию можно в течение этого срока, отправив покупку Почтой России, службой PickPoint или вернув ее в ближайший магазин Finn Flare, с приложением заявления на возврат. Деньги будут начислены на счет, с которого осуществлялась оплата, или на реквизиты, указанные в заявлении.

Возврат продукции надлежащего качества возможен не позднее 14 дней с момента получения заказа. Обязательные условия — сохранение упаковки, ярлыков и бирок, а также отсутствие следов ношения. Стоит учитывать, что законодательство РФ не предусматривает обмена и возврата ряда качественных товаров, таких как нижнее белье, чулочные изделия.