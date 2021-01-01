59 оценок поставлено средняя 4.34
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Финская компания Finn Flare — производитель одежды, с 1960 года занимающийся созданием практичных, удобных и стильных вещей. В его коллекциях — продукция для клиентов всех полов и возрастов. Соблюдая уровень качества, компания заботится и о сохранении умеренных цен, чтобы одежда ост ... авалась доступной. В магазине регулярно проводятся акции, распродажи, участвовать в которых могут все. Актуальные купоны Finn Flare, представленные в этом разделе, помогут купить одежду с дисконтом. Дополнительно снизить расходы позволяют распродажи, программа лояльности и персональные скидки для постоянных клиентов магазина.
Юридический адрес:
115088 г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д., д. 20A, к. 4, 2-й подъезд, 4 этаж
Телефон:
8 (800) 555-46-22, +7 (495) 258-00-58
Соц. сети:
59 оценок поставлено средняя 4.34
Финская компания Finn Flare — производитель одежды, с 1960 года занимающийся созданием практичных, удобных и стильных вещей. В его коллекциях — продукция для клиентов всех полов и возрастов. Соблюдая уровень качества, компания заботится и о сохранении умеренных цен, чтобы одежда ост ... авалась доступной. В магазине регулярно проводятся акции, распродажи, участвовать в которых могут все. Актуальные купоны Finn Flare, представленные в этом разделе, помогут купить одежду с дисконтом. Дополнительно снизить расходы позволяют распродажи, программа лояльности и персональные скидки для постоянных клиентов магазина.
Юридический адрес:
115088 г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д., д. 20A, к. 4, 2-й подъезд, 4 этаж
Телефон:
8 (800) 555-46-22, +7 (495) 258-00-58
Соц. сети:
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Компания Finn Flare — это финский производитель стильной одежды, работающий с 1960 года. В официальном российском интернет-магазине бренда представлены все актуальные коллекции и товары прошлых сезонов. Философия компании — обеспечение функциональности продукции в сочетании со стильным дизайном и качеством. В ассортименте ее магазина представлена одежда для всех случаев жизни. Здесь есть вещи как для повседневного ношения, так и для выхода в свет, торжественных мероприятий. Придерживаясь высоких стандартов качества, Фин Флаер также заботится о доступности продукции, поэтому в магазине часто проходят акции, распродажи. Компания публикует дисконтные предложения для всех и предоставляет промокоды, позволяющие получить эксклюзивные скидки. Найти действующие купоны магазина можно в списке на этой странице.
Компания предлагает большой ассортимент одежды для всех полов и возрастов. Кроме того, в магазине есть раздел Sale, где собраны лучшие актуальные дисконтные предложения. Там можно со скидкой заказать:
верхнюю одежду;
джемперы, свитеры, кардиганы, пиджаки, толстовки, комбинезоны;
футболки, поло, майки, блузы;
платья, сарафаны, юбки;
брюки, джинсы, бриджи, шорты.
Чтобы следить за предложениями компании и не упустить интересные предложения скидок, можно подписаться на ее новостную рассылку. После этого Finn Flare будет периодически отправлять списки действующих акций и персональные промокоды. Также можно получать новые скидочные купоны, добавив в закладки эту страницу.
Для тех, кто постоянно делает покупки в Фин Флаер, компания разработала программу лояльности «Бонус Кэшбэк». В ее рамках можно возвращать часть потраченных средств, чтобы затем снова использовать их для оплаты покупок. Для участия в программе нужно зарегистрироваться онлайн или в магазине компании. После этого за каждые 30 рублей, потраченных на покупки, на бонусный счет будет начисляться 1 бонус. В рамках акций также предоставляется увеличенный кэшбэк.
Накопленные баллы эквивалентны рублям и могут использоваться для оплаты новых заказов. Ими можно погасить до 30% от стоимости покупки. Кроме того, участники программы лояльности получают дополнительный дисконт в дни распродаж. Его размер зависит от общей суммы, потраченной ранее в магазине, и составляет от 5 до 10%. Срок действия бонусных средств — 180 дней с момента их начисления, если иное не предусмотрено правилами временной акции.
Доступность вариантов оплаты зависит от способа доставки, выбранного при оформлении заказа. Все покупки можно оплачивать онлайн на сайте, используя банковские карты. При выборе курьерской доставки поддерживается расчет наличными и картой. Наличие терминала у сотрудника транспортной службы нужно уточнять во время оформления покупки.
В числе других способов оплаты — безналичный расчет по реквизитам (для физических и юридических лиц) и рассрочка или кредит. Эти услуги предоставляются финансовыми партнерами магазина, их условия публикуются отдельно.
Список доступных способов доставки зависит от местоположения покупателя. В городах присутствия компании возможен бесплатный самовывоз товара из ближайшего магазина. Доступна также курьерская доставка по адресу, допускающая примерку и частичный выкуп товара. Третий вариант пересылки — до пунктов выдачи и постаматов PickPint, BoxBerry, СДЭК. По всей России возможна пересылка Почтой России.
Помимо внутренней доставки, возможна отправка заказов за рубеж — в Беларусь и Казахстан подразделением EMS Почты России. Зарубежная доставка осуществляется только при внесении полной предоплаты.
Все товары имеют гарантию, срок которой указывается на ярлыке. В случае обнаружения брака и дефектов, возникших по вине производителя, вернуть продукцию можно в течение этого срока, отправив покупку Почтой России, службой PickPoint или вернув ее в ближайший магазин Finn Flare, с приложением заявления на возврат. Деньги будут начислены на счет, с которого осуществлялась оплата, или на реквизиты, указанные в заявлении.
Возврат продукции надлежащего качества возможен не позднее 14 дней с момента получения заказа. Обязательные условия — сохранение упаковки, ярлыков и бирок, а также отсутствие следов ношения. Стоит учитывать, что законодательство РФ не предусматривает обмена и возврата ряда качественных товаров, таких как нижнее белье, чулочные изделия.
Промокоды магазина Finn Flare — это специальные комбинации букв и цифр, ввод которых в меню заказа активирует начисление скидки. Найти действующие дисконтные коды можно на этой странице. Чтобы воспользоваться ими, необходимо:
Найти в списке промокод, предоставляющий нужную скидку.
Скопировать код купона и перейти на сайт по ссылке в описании акции.
В магазине выбрать вещи, которые участвуют в акции, и добавить их в корзину.
После добавления продукции в корзину перейти в нее и найти графу «Промокод» в правой колонке.
Вставить в отведенное поле код и применить его, чтобы активировалась скидка.
Продолжить оформление покупки, выбрав реквизиты для доставки и способ оплаты.
Промокоды, как правило, действуют только на избранные товары. Скидка по ним зачастую не сочетается с другими типами дисконта, а при ее использовании могут применяться особые правила начисления кэшбэка.
Подарочные сертификаты не применяются совместно с бонусными картами и промокодами.
Выдача денежных средств по номиналу сертификата не производится. Если сумма заказа меньше номинала сертификата, то после оплаты остаток средств на нем аннулируется.
Баллы, накопленные на бонусном счету, могут быть использованы клиентом в течение 180 дней с момента начисления.
Бонусы не начисляются на доставку и на товары, оплаченные подарочной картой или купленные в рассрочку.
Если клиент вернул товары, за которые были начислены бонусные баллы, они будут аннулированы. Если бонусы уже потрачены клиентом, на балансе формируется отрицательный остаток, который будет покрываться за счет баллов следующих покупок.
Акции в интернет-магазине проводятся регулярно: это скидки за подписку, на первую покупку, избранные товары или продукты отдельных категорий и другие варианты дисконта.
Действующие спецпредложения компании собраны на этой странице. Здесь всегда доступны купоны, которыми можно воспользоваться сегодня.
Бесплатная доставка осуществляется в случае, если сумма заказа превышает установленный лимит. Его величина зависит от местоположения клиента и выбранного способа доставки.
Длительность пересылки зависит от адреса получателя и выбранного способа доставки, обычно она составляет от 1–3 дней.
Правила комбинирования разных видов дисконта определяются условиями конкретной акции. Некоторые скидки сочетаются с другими, а некоторые действуют только самостоятельно.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидки 30% в весь каталог товаров по промокоду Finn Flare
|VSE***
|Скидка
|Покупайте товары дня со скидкой до 77%
|не требуется
|Скидка
|Модная и стильная одежда для девочек с дисконтом до 70% по промокоду Finn Flare
|не требуется
|Скидка
|Верхняя зимняя одежда для мальчиков с дисконтом до 65% по промокоду Finn Flare
|не требуется
|Скидка
|Модная и стильная одежда для девочек с экономией при покупке до 55%
|не требуется
|Скидка
|Женские жилеты в большом ассортименте с дисконтом до 45%
|не требуется
|Скидка
|Пальто и полупальто для мальчиков с выгодой при покупке до 45%
|не требуется
|Скидка
|Мужские бриджи в ассортименте с дисконтом до 45% по промокоду Finn Flare
|не требуется
|Скидка
|Куртки и жилеты для мальчиков с выгодой при покупке до 45% по промокоду Finn Flare
|не требуется
|Скидка
|Распродажа мужских пуховиков с экономией при покупкой до 40%
|не требуется
|Скидка
|Женские брюки в большом ассортименте с выгодой при покупке до 40%
|не требуется
|Скидка
|Мужские пальто и полупальто в большом ассортименте со скидками 38%
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор мужских плащей с дисконтом до 37%
|не требуется
|Скидка
|Женские ветровки в ассортименте с выгодой до 35% по промокоду Finn Flare
|не требуется
|Скидка
|Женские комбинезоны и полукомбинезоны в большом ассортименте с дисконтом до 35%
|не требуется
|Скидка
|Мужские футболки поло с экономией при покупке до 35%
|не требуется