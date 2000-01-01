1 оценка поставлена средняя 5
600Р
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Скидка не распространяется на товары Apple, Dyson, Rieker, алкогольную продукции, а также МВидео и Эльдорадо
700Р
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1800
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4000Р
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800Р
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Акция не распространяется на товары брендов Dyson, Apple, Rieker, а так же на сертификаты. Только для новых пользователей
1000Р
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Акция действует только на товары по акции «Получи сегодня» Не действуют на товары брендов Apple, Dyson, Rieker, алкогольную продукцию, категории «Смартфоны» и «Накопители информации», а также на товар Smart-TV приставка Xiaomi Mi Box S 4K HDR.
850Р
купон
Акция действует только на товары по акции «Получи сегодня» Не действуют на товары брендов Apple, Dyson, Rieker, алкогольную продукцию, категории «Смартфоны» и «Накопители информации», а также на товар Smart-TV приставка Xiaomi Mi Box S 4K HDR.
1800Р
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1800Р
купон
1500Р
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1000Р
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720Р
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Только для новых пользователей
500Р
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500Р
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500Р
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Акция действует только на первую покупку. Не действуют на товары брендов Apple, Dyson, Rieker, алкогольную продукцию, категории «Смартфоны» и «Накопители информации» , а также на товар Smart-TV приставка Xiaomi Mi Box S 4K HDR.
375Р
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375Р
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Только для новых пользователей
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Только для новых пользователей
300Р
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Только для новых пользователей
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200Р
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Только для новых пользователей
300Р
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Только для новых пользователей
300Р
купон
Только для новых пользователей
8000р
купон
Только для новых клиентов. Исключения: товары МВидео и Эльдорадо в категории «Шины» и «Автомобильные диски»
8000р
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Только для новых клиентов. Исключения: товары МВидео и Эльдорадо в категории «Шины» и «Автомобильные диски»
4000р
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Только для новых клиентов. Исключения: товары МВидео и Эльдорадо в категории «Шины» и «Автомобильные диски»
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Только для новых клиентов. Исключения: товары МВидео и Эльдорадо в категории «Шины» и «Автомобильные диски»
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При оформлении заказа укажите количество бонусных рублей, которые будут использоваться при оплате заказа. Сумма используемых бонусных рублей не может составлять более 50% от стоимости товаров. Предложение доступно только для авторизованных пользователей.
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Скидка не распространяется на товары Apple, Dyson, Rieker, алкогольную продукции, а также МВидео и Эльдорадо
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Акция не распространяется на товары брендов Dyson, Apple, Rieker, а так же на сертификаты. Только для новых пользователей
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Акция действует только на товары по акции «Получи сегодня» Не действуют на товары брендов Apple, Dyson, Rieker, алкогольную продукцию, категории «Смартфоны» и «Накопители информации», а также на товар Smart-TV приставка Xiaomi Mi Box S 4K HDR.
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Акция действует только на первую покупку. Не действуют на товары брендов Apple, Dyson, Rieker, алкогольную продукцию, категории «Смартфоны» и «Накопители информации» , а также на товар Smart-TV приставка Xiaomi Mi Box S 4K HDR.
375Р
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375Р
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Только для новых пользователей
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200Р
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200Р
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Только для новых пользователей
300Р
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300Р
купон
Только для новых пользователей
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При оформлении заказа укажите количество бонусных рублей, которые будут использоваться при оплате заказа. Сумма используемых бонусных рублей не может составлять более 50% от стоимости товаров. Предложение доступно только для авторизованных пользователей.
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30%
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Хочется покупать товары из разных магазинов в одном месте и при этом платить за доставку только один раз? Это возможно на крупнейшем маркетплейсе СберМегаМаркет. Здесь собраны миллионы товаров от тысяч онлайн-магазинов в любых категориях, от продуктов питания и готовых блюд до бренд ... овой одежды, меблировки, бытовой техники, модной электроники, стройматериалов, детских и зоотоваров. В карточке каждого товара можно выбрать самую выгодную цену. Кроме того, можно существенно экономить на покупках с бонусной программой и скидочными купонами СберМегаМаркета, публикуемыми на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, Спартаковская площадь, 16/15с6
Телефон:
+7 (800) 600-08-88
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Хочется покупать товары из разных магазинов в одном месте и при этом платить за доставку только один раз? Это возможно на крупнейшем маркетплейсе СберМегаМаркет. Здесь собраны миллионы товаров от тысяч онлайн-магазинов в любых категориях, от продуктов питания и готовых блюд до бренд ... овой одежды, меблировки, бытовой техники, модной электроники, стройматериалов, детских и зоотоваров. В карточке каждого товара можно выбрать самую выгодную цену. Кроме того, можно существенно экономить на покупках с бонусной программой и скидочными купонами СберМегаМаркета, публикуемыми на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, Спартаковская площадь, 16/15с6
Телефон:
+7 (800) 600-08-88
Соц. сети:
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Популярная площадка работает в формате действующего в интернете торгового-центра, в котором продается все, от свежих овощей и одежды до флагманских смартфонов и мебели в гостиную. В ассортименте маркетплейса есть продукция таких брендов, как Redmond, Veet, Nestle, Xiaomi, Samsung, Apple, «А.Коркунов» и Lego. Сегодня здесь можно купить более 2,5 миллионов товаров от 8 тысяч онлайн-магазинов, ознакомиться с отзывами, сравнить цены разных поставщиков и выбрать самую выгодную из них.
Еще одно преимущество SberMegaMarket заключается в возможности экономить на доставке, комбинируя товары разных ритейлеров в одном заказе. Это означает, что пользователь, одновременно купивший холодильник из «Эльдорадо» и тостер из «М.Видео», получит их вместе одной посылкой и один раз заплатит за доставку. Кроме того, на торговой площадке действует бонусная программа, промокоды и акции.
На одном из крупнейших российских маркетплейсов можно заказать:
электронику: от компьютеров и портативной акустики до смарт-вотч;
бытовую технику для дома, кухни, приготовления кофе и красоты;
продукты питания: от мяса и рыбы до кондитерских изделий;
детское питание, одежду, игрушки, школьные и развивающие товары;
актуальную мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары;
все для кошек, собак, грызунов, птиц, рыб и рептилий;
косметику, парфюмерию, товары для личной гигиены и здоровья;
посуду, текстиль, освещение, декор, хозтовары и бытовую химию;
мебель для дома и сада, офиса или салона красоты;
все для строительства и ремонта, дачи и автомобиля;
товары для спорта и активного отдыха, книги, хобби, канцелярию.
Среди прочего на СберМегаМаркете продается специализированная продукция, такая как изделия для взрослых или аксессуары для геймеров.
Карточка товара на онлайн-площадке отличается от традиционного магазина, ведь в ней есть не только характеристики, условия доставки и отзывы покупателей. Еще здесь отображается лучшая цена, продавец, который ее предлагает, стоимость вещи в других магазинах на маркетплейсе и ее динамика за последние месяцы.
В маркете действует программа лояльности, по условиям которой авторизировавшиеся посетители сайта могут накапливать кэшбэк за покупки и оплачивать им до половины стоимости следующих заказов. Эта бонусная программа никак не пересекается с программами лояльности отдельных продавцов, представленых на маркетплейсе. Но бонусы начисляются за покупки у разных ритейлеров.
Размер кэшбэка указывается рядом с ценой каждого товара. Кроме того, можно получать дополнительные бонусные рубли за участие в специальных акциях. Проверить, сколько баллов начислено на первый заказ, можно в личном кабинете уже через две недели после его получения. При оформлении очередных покупок в корзине можно указывать, какое количество бонусов нужно списать, учитывая, что они активны на протяжении трех месяцев.
Маркетплейс поддерживает сразу несколько способов оплаты онлайн. Во-первых, это расчет банковской картой Мир, Visa, MasterCard, Diners Club, American Express, JCB или Union Pay, для чего она должна быть разблокирована для интернет-покупок.
Во-вторых, на сайте можно воспользоваться рассрочкой по картам «Халва», «Тинькофф», Home Credit Bank или «Русский Стандарт Банк». Есть возможность прямо на платформе оформить виртуальную карту «Совкомбанка». И в-третьих, доступен кредит на покупку через сервис «Покупай со Сбером».
Также на СберМегаМаркете можно выбрать оплату при получении наличными или банковской картой.
В день оформления заявки уже через 2 часа можно забрать свои покупки в одном из ближайших магазинов после получения сообщения о готовности заказа. Также для покупок весом до 30 кг, не превышающих установленные маркетом габариты, доступен самовывоз из более чем 14 000 пунктов выдачи по всей России. Только в столице их более 4000.
Кроме того, SberMegaMarket предлагает курьерскую доставку на дом. При условии оформления заказа до обеда москвичи могут получить заказанные товары уже на следующий день. В какую сумму обойдется доставка и когда ожидать сотрудника транспортной службы — все это отображается в корзине.
Покупатели маркетплейса могут вернуть покупку и получить обратно свои деньги, если был получен не тот товар, в заказе не хватает позиций, найден дефект и даже если просто передумали. В последнем случае срок возврата ограничивается неделей после получения. При этом продукт должен остаться в своей изначальной комплектации, товарном виде и упаковке и быть неиспользованным.
Решение принять покупку обратно и выплатить компенсацию остается не за СберМегаМаркетом, а за конкретным продавцом. Поэтому возврат осуществляется по правилам компании, поставлявшей товар. С ними можно ознакомиться на сайте маркетплейса.
Если в скидочном купоне мегамаркета нет кода, значит это специальное предложение открывает страницу с товарами, продающимися по акции, или информирует о ее условиях и перенаправляет пользователя в общий каталог.
Если же купон маркетплейса содержит код, дающий право скидки, для его применения нужно выполнить простые действия:
Кликом по кнопке промокода открыть код купона.
Перейдя на торговую площадку, выбрать нужный товар.
На странице оформления заказа вставить символы промокода в окошко под перечнем покупок, находящееся рядом со строкой для бонусов.
Если условия, на которых действует промокод, были выполнены корректно, стоимость заказа тут же уменьшится.
Чаще всего предлагаются скидки на первую покупку, а также на выделенный ассортимент при заказе от определенной суммы. Встречаются купоны на большинство категорий товаров, от средств личной гигиены до автомобильных шин.
В одном заказе на торговой площадке можно либо применить промокод, либо использовать поощрения с бонусного счета.
Если заказан товар по акции «Гарантия лучших цен», он отменяет купон на остальные позиции заказа. Кроме того, коды не действуют на алкоголь, продукцию марок Dyson и Rieker, а также не все из них срабатывают на товары магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».
Да, курьер может подождать 15 минут, чтобы покупатель примерил вещи. Также примерка доступна при самовывозе из магазина.
Да, держатели карт банка могут расплачиваться ими на сайте наряду с бонусными рублями или промокодами. Общая сумма скидки при этом может достигать 99%.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Промокод
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|Промокод
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|mmo***
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|Shi***
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