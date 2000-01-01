Подробнее о маркетплейсе СберМегаМаркет

Популярная площадка работает в формате действующего в интернете торгового-центра, в котором продается все, от свежих овощей и одежды до флагманских смартфонов и мебели в гостиную. В ассортименте маркетплейса есть продукция таких брендов, как Redmond, Veet, Nestle, Xiaomi, Samsung, Apple, «А.Коркунов» и Lego. Сегодня здесь можно купить более 2,5 миллионов товаров от 8 тысяч онлайн-магазинов, ознакомиться с отзывами, сравнить цены разных поставщиков и выбрать самую выгодную из них.

Еще одно преимущество SberMegaMarket заключается в возможности экономить на доставке, комбинируя товары разных ритейлеров в одном заказе. Это означает, что пользователь, одновременно купивший холодильник из «Эльдорадо» и тостер из «М.Видео», получит их вместе одной посылкой и один раз заплатит за доставку. Кроме того, на торговой площадке действует бонусная программа, промокоды и акции.

Категории товаров, продающиеся на площадке

На одном из крупнейших российских маркетплейсов можно заказать:

электронику: от компьютеров и портативной акустики до смарт-вотч;

бытовую технику для дома, кухни, приготовления кофе и красоты;

продукты питания: от мяса и рыбы до кондитерских изделий;

детское питание, одежду, игрушки, школьные и развивающие товары;

актуальную мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары;

все для кошек, собак, грызунов, птиц, рыб и рептилий;

косметику, парфюмерию, товары для личной гигиены и здоровья;

посуду, текстиль, освещение, декор, хозтовары и бытовую химию;

мебель для дома и сада, офиса или салона красоты;

все для строительства и ремонта, дачи и автомобиля;

товары для спорта и активного отдыха, книги, хобби, канцелярию.

Среди прочего на СберМегаМаркете продается специализированная продукция, такая как изделия для взрослых или аксессуары для геймеров.

Карточка товара на онлайн-площадке отличается от традиционного магазина, ведь в ней есть не только характеристики, условия доставки и отзывы покупателей. Еще здесь отображается лучшая цена, продавец, который ее предлагает, стоимость вещи в других магазинах на маркетплейсе и ее динамика за последние месяцы.

Бонусные рубли за покупки

В маркете действует программа лояльности, по условиям которой авторизировавшиеся посетители сайта могут накапливать кэшбэк за покупки и оплачивать им до половины стоимости следующих заказов. Эта бонусная программа никак не пересекается с программами лояльности отдельных продавцов, представленых на маркетплейсе. Но бонусы начисляются за покупки у разных ритейлеров.

Размер кэшбэка указывается рядом с ценой каждого товара. Кроме того, можно получать дополнительные бонусные рубли за участие в специальных акциях. Проверить, сколько баллов начислено на первый заказ, можно в личном кабинете уже через две недели после его получения. При оформлении очередных покупок в корзине можно указывать, какое количество бонусов нужно списать, учитывая, что они активны на протяжении трех месяцев.

Возможности оплаты на СберМегаМаркете

Маркетплейс поддерживает сразу несколько способов оплаты онлайн. Во-первых, это расчет банковской картой Мир, Visa, MasterCard, Diners Club, American Express, JCB или Union Pay, для чего она должна быть разблокирована для интернет-покупок.

Во-вторых, на сайте можно воспользоваться рассрочкой по картам «Халва», «Тинькофф», Home Credit Bank или «Русский Стандарт Банк». Есть возможность прямо на платформе оформить виртуальную карту «Совкомбанка». И в-третьих, доступен кредит на покупку через сервис «Покупай со Сбером».

Также на СберМегаМаркете можно выбрать оплату при получении наличными или банковской картой.

Условия доставки покупок

В день оформления заявки уже через 2 часа можно забрать свои покупки в одном из ближайших магазинов после получения сообщения о готовности заказа. Также для покупок весом до 30 кг, не превышающих установленные маркетом габариты, доступен самовывоз из более чем 14 000 пунктов выдачи по всей России. Только в столице их более 4000.

Кроме того, SberMegaMarket предлагает курьерскую доставку на дом. При условии оформления заказа до обеда москвичи могут получить заказанные товары уже на следующий день. В какую сумму обойдется доставка и когда ожидать сотрудника транспортной службы — все это отображается в корзине.

Правила возврата в СберМегаМаркете

Покупатели маркетплейса могут вернуть покупку и получить обратно свои деньги, если был получен не тот товар, в заказе не хватает позиций, найден дефект и даже если просто передумали. В последнем случае срок возврата ограничивается неделей после получения. При этом продукт должен остаться в своей изначальной комплектации, товарном виде и упаковке и быть неиспользованным.

Решение принять покупку обратно и выплатить компенсацию остается не за СберМегаМаркетом, а за конкретным продавцом. Поэтому возврат осуществляется по правилам компании, поставлявшей товар. С ними можно ознакомиться на сайте маркетплейса.