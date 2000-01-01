Промокоды Lassie на Август

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Бренду понадобилось 50 лет, чтобы завоевать родной финский рынок и выйти на международную арену. Это крупный производитель, фирменный магазин которого есть и в России. Здесь можно участвовать в акциях и применять промокоды от Lassie, чтобы покупать товары дешевле их обычной цены. Де ... тская одежда и обувь выполнены из высококачественных материалов, стойких к истиранию, не промокают и наполняются качественными утеплителями. В них ребенку будет комфортно при любой погоде.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр.2.
Электронная почта:
support@lassieshop.ru
Телефон:
8 495 215-23-50
Соц. сети:
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История финского производителя началась в 1949 году. Это было небольшое семейное предприятие, специализирующиеся на изготовлении детской одежды. Вещи были практичными и теплыми, их высоко ценили покупатели. С учетом жестких климатических условий на детей нужно было надевать много теплой одежды, она стесняла движения и не давала свободно играть. С моделями от Лесси Шоп эта проблема осталась в прошлом.
Уже в семидесятых годах одежда компании продавалась по всей стране, а штат сотрудников расширился. С учетом популярности товаров производителем заинтересовалась компания Reima Oy. После смены владельца товары Lassie становятся еще качественнее, добавляются этапы тестирования. Сегодня одежда бренда — это стильные непромокаемые вещи, имеющие повышенную защиту от разрывов и истирания.
В 2000 году продукция вышла на международный рынок и особенной популярностью пользуется в странах с холодным климатом. В России одежда этой торговой марки также востребована, а приобрести ее можно фирменном магазине.
В магазине бренда продается одежда и обувь для детей разных возрастов. Здесь можно купить вещи для новорожденного или подростка. Представлены как теплые зимние пуховики, так и легкие ветровки. На сайте удобная навигация, все товары разделены по назначению и типу:
для девочек;
для мальчиков;
новорожденным;
обувь;
аксессуары.
Наибольшей популярностью в магазине пользуется верхняя одежда, комбинезоны, штаны и комплекты. Они выполняются из непромокаемых прочных тканей. В качестве утеплителя применяются натуральные и синтетические наполнители, не вызывающие аллергии. У моделей актуальный дизайн и широкая гамма расцветок. Это позволяет выбрать вещь, нравящуюся и родителям, и детям.
Для удобного поиска нужных товаров на главной странице сайта есть соответствующая форма. Введя в нее ключевое слово, название модели или артикул, можно быстро найти подходящие вещи.
Участвовать в бонусной системе заведения можно уже после первого заказа. В программу лояльности включается каждый клиент, оформивший покупку на сайте. Для этого достаточно зарегистрироваться, указав персональную информацию и контактные данные.
Сразу после совершения первой покупки на сайте статус клиента подтверждается, после чего ему доступны товары с дополнительной экономией. Сумма скидки зависит от объема накоплений на счете и процента выкупа.
Первый показатель отражает, какое общее число покупок сделал клиент за двухлетний период. Сумма обновляется каждые 24 часа. Второй показатель демонстрирует, какой процент вещей клиент забрал, а сколько вернул обратно в магазин. В дисконтной программе предусмотрено 3 уровня. Переход на них осуществляется сразу после накопления нужной суммы.
Скидку 3–7% получают пользователи, сделавшие покупок на 10 тыс. рублей, 5–10% — от 40 тыс. рублей, 7–12% — от 70 тыс. рублей. Учитываются только заказы, оформленные через личный кабинет на сайте. Если во время покупки клиент не авторизовался, указал другой контактный номер телефона, накопления не учтутся в программе лояльности и уровень останется прежним.
Скидка по дисконтной системе суммируется с некоторыми акциями и промокодами, если это описано в условиях акционного предложения.
К оплате на сайте принимаются карты Visa, MasterCard и Мир. В случае онлайн-предоплаты пользователя переадресует на платежный сервер Сбербанка. Здесь нужно будет ввести данные карты, включая номер, имя держателя и срок действия. После этого понадобится подтвердить операцию, введя проверочный код. Также можно оплатить заказ при получении наличными.
Для каждого заказа можно выбрать только 1 способ оплаты, нельзя оплатить часть суммы картой, а остаток — наличными. На сайте не хранятся платежные данные пользователей, а все онлайн-операции проходят с соблюдением норм действующего законодательства РФ.
Сайт отправляет заказы по всей России и сотрудничает с массой транспортных компаний. Срок доставки зависит от дальности расположения населенного пункта и составляет от 1 до 7 дней. Применив промокод или выполнив условия акции по бесплатной кампании, покупателю не нужно будет оплачивать транспортные услуги.
Неподошедшие вещи можно вернуть обратно в магазин. Для этого нужно аккуратно завернуть товары в оригинальную упаковку, приложить к посылке заявление и чек, отправить по почте по адресу компании. В заявлении указывается причина возврата и удобный способ получения денежных средств.
Скидочные купоны магазина можно активировать в несколько этапов:
Копирование кода купона. Для этого нужно просмотреть актуальные акции магазина на этой странице. Далее — кликнуть по подходящему предложению. Номер купона скопируется, а пользователя перенаправят в магазин.
Покупка товаров. На странице будут представлены акционные вещи, доступные для покупки со скидкой. Выбрав из них все необходимые товары, нужно переместить их в корзину.
Применение промокода. В корзине товаров есть поле для ввода, куда вставляется скопированный ранее номер. Чтобы активировать его, останется нажать кнопку «Применить».
Оформление заказа. На этом этапе нужно ввести персональную и контактную информацию, способ оплаты и доставки.
Все способы снижения цены в магазине, включая акции и промокоды, постоянно обновляются и дополняются. Благодаря этому посетители этого сайта всегда могут найти актуальные предложения и покупать товары дешевле их обычной цены.
Информация о покупках есть в личном кабинете клиента.
В магазине реализуются только оригинальные вещи от Lassie.
Особенности использования купона описаны в условиях акции, но обычно они распространяются на часть продукции.
Понадобится отправить ее по адресу, указанному на сайте, добавив к товару заявление, чек с информацией об оплате товара.
Для этого можно использовать таблицу размеров или замеры каждой отдельной модели.