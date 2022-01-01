Леруа Мерлен – международный ритейлер строительных товаров

Компания Леруа Мерлен — это торговая площадка, объединившая девять брендов DIY для строительства, обустройства, декора и отделки дома и приусадебного участка. В торговой сети более 460 стационарных магазинов в 12 странах. Огромный выбор товаров для дома и сада, высокое качество продукции, доступные цены, программа привилегированных клиентов — все это привлекает тысячи клиентов в сеть Леруа Мерлен.

История компании началась в 1923 году с маленького комиссионного магазинчика, а сегодня Леруа Мерлен входит в состав Groupe Adeo, объединяющей гипермаркеты, магазины средних площадей, строительные склады и инновационные концепт-сторы. В ассортименте магазина — стройматериалы и инструменты, сантехника, плитка, отделочные материалы, мебель и многое другое по самым выгодным ценам. Благодаря сервисной карте, промокодам на первый заказ, специальным акциям, сезонным предложениям, купонам на скидку и другим бонусным предложениям клиенты компании получают качественную продукцию по лучшей цене.

Что купить в Леруа Мерлен

Тысячи товаров строительной тематики, декора, интерьера, ландшафтного дизайна, строительной техники — все это и многое другое представлено в ассортименте компании с мировым именем Леруа Мерлен. В топовые позиции для покупателей, как правило, попадают строительные и отделочные материалы: штукатурка, краска, ламинат и т. д.

Чтобы сориентироваться в обширном каталоге компании, он разбит на категории — «Товары» и «Услуги». В перечне услуг — работы по монтажу дверей, окон, потолка, напольных покрытий, систем хранения, кухонной мебели.

На главной странице интернет-магазина можно найти актуальную информацию о специальных ценах на бренды или товары, распродажах, акциях, новинках каталога.

Привилегии держателей «Сервисной карты»

Для клиентов сети магазинов Леруа Мерлен разработана программа лояльности «Сервисная карта». Эта карта дает ряд преимуществ для ее держателей:

хранение истории покупок и возможность вернуть товар в течение года;

возврат и гарантийное обслуживание без наличия чека за товар;

увеличенный срок гарантийного обслуживания до двух лет;

оформление документов для налоговой (для реализации права на налоговое возмещение);

клиентская поддержка;

функция автозаполнения для доставки и сопутствующих услуг;

виртуальная карта.

Чтобы оформить карту лояльности, необходимо заполнить анкету клиента в любом из магазинов Леруа Мерлен. После регистрации на электронную почту клиента придет ссылка на личный кабинет, по которой необходимо подтвердить регистрацию.

Оплата товаров

Оплата товаров, заказанных на сайте Леруа Мерлен, может осуществляться в момент оформления заказа или при его получении (доступно не во всех регионах). В первом случае товар оплачивается платежной картой Visa, MasterCard или Мир на сайте магазина. Во втором случае — банковской картой или наличными средствами в пункте выдачи товара или курьеру.

Обратите внимание, что заказ оформляется на плательщика (при получении посылки необходимо предоставить удостоверение личности). Если товар у курьера будет получать другой человек, это необходимо указать в примечании к заказу.

Доставка товаров

Получить заказанный товар можно самостоятельно (в одном из магазинов Леруа Мерлен или в пункте выдачи ) или оформить курьерскую доставку. Стоимость доставки будет зависеть от региона, веса и суммы заказа. При оформлении доставки курьером следует выбрать ее тип: без выгрузки, на улицу, до лифта или в комнату. Все эти параметры будут влиять на конечную стоимость доставки.

При доставке клиент может распаковать товар и убедиться в его целостности и комплектности. Если все соответствует заказу, подписывается акт приема-передачи. Если клиент отказывается от заказа, возврат средств в случае предоплаты осуществляется в течение 10 дней, а стоимость доставки не возмещается.

Возврат товара

Вернуть товар надлежащего качества, купленный в сети Леруа Мерлен, можно в течение 100 дней со дня покупки в любом из магазинов сети при наличии чека. Для участников программы лояльности этот срок составляет 1 год, подтверждающие документы не требуются.

Вернуть гарантийный товар ненадлежащего качества можно в любой магазин сети с актом сервисного центра, подтверждающим брак производителя и непригодность товара для ремонта.

Чтобы вернуть товар через курьерскую службу, необходимо написать в клиентскую поддержку или связаться с клиентской службой по телефону, предоставить электронный чек и бланк возврата, полученный вместе с товаром.