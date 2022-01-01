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5 оценок поставлено средняя 4.6
Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А
Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru
Телефон:
8 800 700-00-99
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Компания Леруа Мерлен — это торговая площадка, объединившая девять брендов DIY для строительства, обустройства, декора и отделки дома и приусадебного участка. В торговой сети более 460 стационарных магазинов в 12 странах. Огромный выбор товаров для дома и сада, высокое качество продукции, доступные цены, программа привилегированных клиентов — все это привлекает тысячи клиентов в сеть Леруа Мерлен.
История компании началась в 1923 году с маленького комиссионного магазинчика, а сегодня Леруа Мерлен входит в состав Groupe Adeo, объединяющей гипермаркеты, магазины средних площадей, строительные склады и инновационные концепт-сторы. В ассортименте магазина — стройматериалы и инструменты, сантехника, плитка, отделочные материалы, мебель и многое другое по самым выгодным ценам. Благодаря сервисной карте, промокодам на первый заказ, специальным акциям, сезонным предложениям, купонам на скидку и другим бонусным предложениям клиенты компании получают качественную продукцию по лучшей цене.
Тысячи товаров строительной тематики, декора, интерьера, ландшафтного дизайна, строительной техники — все это и многое другое представлено в ассортименте компании с мировым именем Леруа Мерлен. В топовые позиции для покупателей, как правило, попадают строительные и отделочные материалы: штукатурка, краска, ламинат и т. д.
Чтобы сориентироваться в обширном каталоге компании, он разбит на категории — «Товары» и «Услуги». В перечне услуг — работы по монтажу дверей, окон, потолка, напольных покрытий, систем хранения, кухонной мебели.
На главной странице интернет-магазина можно найти актуальную информацию о специальных ценах на бренды или товары, распродажах, акциях, новинках каталога.
Для клиентов сети магазинов Леруа Мерлен разработана программа лояльности «Сервисная карта». Эта карта дает ряд преимуществ для ее держателей:
хранение истории покупок и возможность вернуть товар в течение года;
возврат и гарантийное обслуживание без наличия чека за товар;
увеличенный срок гарантийного обслуживания до двух лет;
оформление документов для налоговой (для реализации права на налоговое возмещение);
клиентская поддержка;
функция автозаполнения для доставки и сопутствующих услуг;
виртуальная карта.
Чтобы оформить карту лояльности, необходимо заполнить анкету клиента в любом из магазинов Леруа Мерлен. После регистрации на электронную почту клиента придет ссылка на личный кабинет, по которой необходимо подтвердить регистрацию.
Оплата товаров, заказанных на сайте Леруа Мерлен, может осуществляться в момент оформления заказа или при его получении (доступно не во всех регионах). В первом случае товар оплачивается платежной картой Visa, MasterCard или Мир на сайте магазина. Во втором случае — банковской картой или наличными средствами в пункте выдачи товара или курьеру.
Обратите внимание, что заказ оформляется на плательщика (при получении посылки необходимо предоставить удостоверение личности). Если товар у курьера будет получать другой человек, это необходимо указать в примечании к заказу.
Получить заказанный товар можно самостоятельно (в одном из магазинов Леруа Мерлен или в пункте выдачи ) или оформить курьерскую доставку. Стоимость доставки будет зависеть от региона, веса и суммы заказа. При оформлении доставки курьером следует выбрать ее тип: без выгрузки, на улицу, до лифта или в комнату. Все эти параметры будут влиять на конечную стоимость доставки.
При доставке клиент может распаковать товар и убедиться в его целостности и комплектности. Если все соответствует заказу, подписывается акт приема-передачи. Если клиент отказывается от заказа, возврат средств в случае предоплаты осуществляется в течение 10 дней, а стоимость доставки не возмещается.
Вернуть товар надлежащего качества, купленный в сети Леруа Мерлен, можно в течение 100 дней со дня покупки в любом из магазинов сети при наличии чека. Для участников программы лояльности этот срок составляет 1 год, подтверждающие документы не требуются.
Вернуть гарантийный товар ненадлежащего качества можно в любой магазин сети с актом сервисного центра, подтверждающим брак производителя и непригодность товара для ремонта.
Чтобы вернуть товар через курьерскую службу, необходимо написать в клиентскую поддержку или связаться с клиентской службой по телефону, предоставить электронный чек и бланк возврата, полученный вместе с товаром.
Чтобы получить гарантированную скидку на товар, при оформлении заказа необходимо активировать действующий код купона. Все купоны ограничены сроками действия и условиями акций.
Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, необходимо:
Сложить товары в «Корзину».
Выбрать из списка на этой странице подходящие коды (на первую покупку, на бренд, тип товара и т. д.).
Кликнуть выбранный купон (в буфер обмена автоматически скопируется значение промокода), после чего произойдет переадресация на страницу интернет-магазина.
Во вкладке «Корзина» найти поле для промокода и вставить туда скопированное значение.
Убедиться, что купон сработал и общий итог в корзине уменьшился.
Указать условия оплаты и доставки.
Завершить оформление покупки.
Обратите внимание, что промокод можно активировать только один раз при выполнении всех условий действующей акции. Чтобы оставаться в курсе промопредложений от магазина Леруа Мерлен, добавляйте в закладки эту страницу. Наши специалисты внимательно следят за акциями компании-партнера, чтобы клиенты всегда имели доступ к актуальным скидочным предложениям.
Карта возврата оформляется при возврате товаров, оплаченных при помощи подарочной карты. Картой возврата можно оплачивать товары в магазинах сети в течение трех лет с момента ее получения.
Лимитированная подарочная карта — это денежный сертификат номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. Срок ее действия — три года, в течение которых можно несколько раз использовать карту (до исчерпания всей суммы по сертификату). Воспользоваться подарочной картой можно только на кассе магазина.
Воспользоваться услугой клиентской поддержки могут все пользователи интернет-магазина. Чтобы получить ответ, необходимо заполнить интерактивную форму и оставить контактный адрес электронной почты. В течение суток на этот адрес придет ответ от специалиста компании.
В разделе «Карта магазинов» можно отфильтровать объекты, установив флажок на «Скоро открытие».
На сайте интернет-магазина в контекстном меню выберите раздел «Карта магазинов». У каждого магазина появится график работы и контактный телефон.
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