Магнит – крупнейшая торговая розничная сеть России

Компания Магнит – это крупнейшая мультиформатная торговая сеть России по реализации продуктов питания, бытовых товаров, косметики, парфюмерии, фармацевтических препаратов и т. д. При этом ритейлер занимается не только продажей: в структуре компании есть несколько предприятий по выращиванию овощей, производству продуктов питания и выпечки, собственные торговые марки косметической продукции. Мультиформатная модель позволяет сети создавать удобные для каждого клиента форм-факторы: «магазин у дома» в спальных районах или полномасштабные гипермаркеты, кластеризованные по типам «мегаполис», «город», «деревня». Каждый из них имеет свою направленность: атмосферу, сопутствующие сервисы, категории товаров.

Сегодня сеть Магнит охватывает более 67 регионов России, а количество торговых точек перешагнуло за отметку 26 тысяч. В совокупности это позволяет сети обслуживать более 14 млн человек ежедневно. Покупатели охотно пользуются бонусами и акциями, которые регулярно проводит ритейлер: постоянные клиенты становятся участниками программы лояльности, а новые – пользуются промокодами уже на первый заказ.

Что покупают в Магните

Каталог товаров включает разнообразные продукты питания, товары для дома: бакалею, молочную продукцию, выпечку, свежие овощи и фрукты и прочие товары. На сайте можно забронировать или собрать корзину товаров, чтобы забрать их из ближайшего магазина.

На главной странице публикуются горячие предложения: товары со скидками, сезонные предложения, оптовые акции и прочие выгодные предложения для клиентов магазина Magnit. В бестселлеры, как правило, попадают элитные спиртные напитки, мясо и полуфабрикаты, фрукты и сезонные овощи. Заказы можно формировать как на сайте, так и в фирменном приложении, что существенно ускоряет и упрощает процесс для клиентов.

Программа лояльности Магнит

Программа лояльности – это механизм накопления клиентами бонусных баллов, которыми можно впоследствии оплатить продукцию в торговой сети Magnit. Чтобы стать участником программы, необходимо совершить покупку не менее чем на 500 рублей или приобрести дисконт у кассира магазина. Чтобы карта стала активной, ее необходимо зарегистрировать на сайте, в мобильном приложении или по телефону горячей линии. Для аутентификации пользователя используется СМС-код на номер, указанный при регистрации.

Бонусные баллы начисляются в процентном соотношении от суммы совершенной покупки от 0,5 до 2%. Баланс бонусов можно отслеживать в приложении или в личном кабинете «Мой Магнит». Бонусами можно оплатить до 100% стоимости товаров из соотношения 1 бонус = 1 рубль.

Обратите внимание, что скидки по некоторым акциям сети начисляются на товары только при наличии дисконтной карты!

Оплата товаров

Оплатить товары платежной картой можно в приложении, на сайте или на кассе магазина. Наличная оплата принимается только при оплате в торговых точках.

Безналичная оплата совершается при помощи платежных карт Visa, MasterCard, МИР, Google Pay и Apple Pay.

В сети Магнит также можно оплачивать продукцию виртуальной картой Magnit Pay, автоматически выпускаемой в приложении. На оплаты виртуальной картой начисляется кэшбэк до 6% от суммы.

Получение товаров

Получить заказ можно в торговой точке, выбранной при оформлении. Для этого необходимо выбрать ближайшую точку выдачи заказов из списка на карте. После подтверждения покупки в личном кабинете пользователя можно отслеживать статус выполнения заказа. Как только он будет готов к выдаче, клиенту придет СМС-оповещение.

Возврат продукции

Возврат товаров надлежащего качества производится в соответствии с российским законодательством. Чтобы вернуть или обменять товар, необходимо связаться с колл-центром компании или заполнить форму обратной связи на сайте.