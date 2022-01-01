Информация о компании Mark Formelle

Компания основана в 1994 году супругами Светланой Сипаровой и Андреем Сериковым. Изначально она не продавала одежду под маркой Mark Formelle, а занималась пошивом вещей для других брендов. Например, немецкого Triumph AG.

В 2009 году бизнес был расширен с сети небольших пошивочных цехов до полноценной швейной фабрики по производству трикотажных изделий. Спустя год в Минске открылся первый розничный магазин компании. Чуть позже открывается маркетплейс в интернете и несколько торговых точек в России.

Сегодня Марк Формелле — один из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси. Он демонстрирует самый высокий темп развития среди предприятий легкой промышленности в республике. Торговая сеть Mark Formelle постоянно расширяется — сейчас у нее свыше 100 собственных магазинов. И это не считая торговых точек в РФ. Компанию признали Народной маркой РБ в номинации «Бельевой трикотаж».

Mark Formelle полностью контролирует производственный цикл по изготовлению одежды, начиная от разработки дизайна и заканчивая пошивом. Благодаря этому цены на продукцию компании ниже, чем у конкурентов. Низкой стоимости способствует и то, что вещи продают без посредников. Но ее можно сделать еще меньше с помощью промокодов и купонов на скидку.

Самые популярные товары в интернет-магазине Mark Formelle

Наибольшей популярностью в интернет-магазине компании пользуется повседневная одежда: джинсы, свитеры, платья и юбки. Спрос на вещи меняется в зависимости от сезона. Например, летом лидирующие позиции по продажам занимают шорты, футболки. А зимой — теплые кофты.

Неизменным интересом покупателей пользуются подборки, которые формирует компания. Они могут быть тематическими или сезонными. Обычно одежда в них предлагается по более привлекательным ценам, чем в основном каталоге.

Программа лояльности Mark Formelle

Чтобы принять участие в программе лояльности интернет-магазина, необходимо зарегистрироваться в качестве партнера компании. Правила немного нестандартные. Бонусы начисляются не за собственные покупки, а за заказы привлеченных клиентов. Размер вознаграждения — 5% с каждой суммы.

Участнику программы начисляются не баллы, а настоящие деньги. Ими разрешается не только расплачиваться в интернет-магазине. Средства можно сразу выводить любым удобным способом.

Как оплатить покупку в интернет-магазине Mark Formelle

Есть несколько способов оплаты заказа:

Наличными. Допускается только при курьерской доставке в пределах Минска или получении заказа в одном из офлайн-магазинов компании.

Картой. Производится через POS-терминалы, которые есть у курьеров и в маркетплейсах Марк Формелле.

Банковский перевод. Оплату товара можно перевести через кассу любого белорусского банка или безналично со своего счета.

Через систему РАСЧЕТ. Перечисление выполняется посредством интернет-банкинга.

Прямой перевод с пластиковой карты. Магазин выставляет покупателю счет для перевода, а тот отправляет деньги на предоставленные реквизиты.

Как получить товар

Есть несколько способов доставки товара. Самый быстрый — собственная курьерская служба Mark Formelle (1 день). Правда, работает она только по Минску и области. Если покупатель живет за пределами региона, заказ привезет транспортная компания DPD (до недели). В обоих случаях стоимость услуги составляет 4 рубля. Если общая сумма покупки составляет 50 рублей и более, товар доставят бесплатно.

Есть самовывоз. Он возможен из офлайн-магазинов Марк Формелле или офиса курьерской службы. В первом случае заказ привезут бесплатно, во втором придется заплатить 5 рублей. Когда вещь поступит, клиенту придет SMS-сообщение с уведомлением.

Можно заказать доставку Почтой Беларуси. В этом случае населенный пункт не важен. Среднее время поступления — от 1 до 3 дней. Оно зависит от того, в каком населенном пункте живет покупатель. Этот же фактор влияет на стоимость услуги, которая составляет примерно 6 рублей.

Как вернуть товар

Возврат покупки производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителя. Вещь можно вернуть в течение 14 календарных дней при условии, что ей не пользовались. Если она отправляется почтой, то понадобится заполнить заявление (доступно на официальном сайте компании). При возврате в один из магазинов производителя этого делать не нужно. Достаточно принести товар.