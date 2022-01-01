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Акция проходит во всех фирменных магазинах Mark Formelle, расположенных в Беларуси, а также в интернет-магазине.
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За покупку на любую сумму в фирменном магазине Mark Formelle вы получите специальный купон со скидкой -10%. Реализовать купон можно будет при повторной покупке с 30 августа по 19 сентября. Сумма повторной покупки должна превышать 50 белорусских рублей, а товар не должен находиться на распродаже.
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15%
купон
Акция доступна при единовременной покупке. Получите скидку 10% при оплате 3-4 пар коротких носков и подследников (кроме детских) и 15% - при покупке от 5 пар.
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Специальное предложение «1+2=4» распространяется на весь ассортимент товаров.
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Марк Формелле — бренд одежды из Республики Беларусь. Компания полностью контролирует производственный цикл, делает одежду на собственных текстильных предприятиях и продает ее в своих магазинах. Благодаря этому ей удалось добиться высокого качества, низкой цены товаров и тем самым пр ... ивлечь огромную аудиторию покупателей в Республике Беларусь, Российской Федерации и других постсоветских странах. Сэкономить на покупках вещей помогут купоны и промокоды Mark Formelle. Все актуальные скидочные предложения можно найти на этой странице.
Юридический адрес:
222932, Минская обл., г. Старые дороги, ул. Комсомольская, д. 50, к. 12
Электронная почта:
shop@markformelle.by
Телефон:
+375 (17) 500-99-28
Соц. сети:
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Компания основана в 1994 году супругами Светланой Сипаровой и Андреем Сериковым. Изначально она не продавала одежду под маркой Mark Formelle, а занималась пошивом вещей для других брендов. Например, немецкого Triumph AG.
В 2009 году бизнес был расширен с сети небольших пошивочных цехов до полноценной швейной фабрики по производству трикотажных изделий. Спустя год в Минске открылся первый розничный магазин компании. Чуть позже открывается маркетплейс в интернете и несколько торговых точек в России.
Сегодня Марк Формелле — один из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси. Он демонстрирует самый высокий темп развития среди предприятий легкой промышленности в республике. Торговая сеть Mark Formelle постоянно расширяется — сейчас у нее свыше 100 собственных магазинов. И это не считая торговых точек в РФ. Компанию признали Народной маркой РБ в номинации «Бельевой трикотаж».
Mark Formelle полностью контролирует производственный цикл по изготовлению одежды, начиная от разработки дизайна и заканчивая пошивом. Благодаря этому цены на продукцию компании ниже, чем у конкурентов. Низкой стоимости способствует и то, что вещи продают без посредников. Но ее можно сделать еще меньше с помощью промокодов и купонов на скидку.
Наибольшей популярностью в интернет-магазине компании пользуется повседневная одежда: джинсы, свитеры, платья и юбки. Спрос на вещи меняется в зависимости от сезона. Например, летом лидирующие позиции по продажам занимают шорты, футболки. А зимой — теплые кофты.
Неизменным интересом покупателей пользуются подборки, которые формирует компания. Они могут быть тематическими или сезонными. Обычно одежда в них предлагается по более привлекательным ценам, чем в основном каталоге.
Чтобы принять участие в программе лояльности интернет-магазина, необходимо зарегистрироваться в качестве партнера компании. Правила немного нестандартные. Бонусы начисляются не за собственные покупки, а за заказы привлеченных клиентов. Размер вознаграждения — 5% с каждой суммы.
Участнику программы начисляются не баллы, а настоящие деньги. Ими разрешается не только расплачиваться в интернет-магазине. Средства можно сразу выводить любым удобным способом.
Есть несколько способов оплаты заказа:
Наличными. Допускается только при курьерской доставке в пределах Минска или получении заказа в одном из офлайн-магазинов компании.
Картой. Производится через POS-терминалы, которые есть у курьеров и в маркетплейсах Марк Формелле.
Банковский перевод. Оплату товара можно перевести через кассу любого белорусского банка или безналично со своего счета.
Через систему РАСЧЕТ. Перечисление выполняется посредством интернет-банкинга.
Прямой перевод с пластиковой карты. Магазин выставляет покупателю счет для перевода, а тот отправляет деньги на предоставленные реквизиты.
Есть несколько способов доставки товара. Самый быстрый — собственная курьерская служба Mark Formelle (1 день). Правда, работает она только по Минску и области. Если покупатель живет за пределами региона, заказ привезет транспортная компания DPD (до недели). В обоих случаях стоимость услуги составляет 4 рубля. Если общая сумма покупки составляет 50 рублей и более, товар доставят бесплатно.
Есть самовывоз. Он возможен из офлайн-магазинов Марк Формелле или офиса курьерской службы. В первом случае заказ привезут бесплатно, во втором придется заплатить 5 рублей. Когда вещь поступит, клиенту придет SMS-сообщение с уведомлением.
Можно заказать доставку Почтой Беларуси. В этом случае населенный пункт не важен. Среднее время поступления — от 1 до 3 дней. Оно зависит от того, в каком населенном пункте живет покупатель. Этот же фактор влияет на стоимость услуги, которая составляет примерно 6 рублей.
Возврат покупки производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителя. Вещь можно вернуть в течение 14 календарных дней при условии, что ей не пользовались. Если она отправляется почтой, то понадобится заполнить заявление (доступно на официальном сайте компании). При возврате в один из магазинов производителя этого делать не нужно. Достаточно принести товар.
Чтобы воспользоваться промокодом магазина, необходимо сделать следующее:
Найти актуальный код на этой странице и скопировать его.
Перейти на сайт торговой площадки.
Выбрать товар и добавить его в корзину.
На странице оформления заказа найти поле «Промокод/Электронный сертификат».
Ввести туда скопированные цифры.
Завершить покупку.
После этого сумма к оплате будет указана уже с учетом скидки. Код нельзя применять к акционным предложениям, в этом случае он не может повлиять на цену. Использовать его разрешается только один раз.
Некоторые купоны не содержат промокоды. Для активации нужно нажать на них и после переадресации в интернет-магазин сделать покупку. Стоимость товара будет уменьшена автоматически.
Банковским переводом. Чтобы он был возможен, к заявлению о возврате вещи нужно приложить свои реквизиты.
Да. Но они влияют только на цену товаров. Это означает, что получится купить больше вещей в подарок. Однако стоимость самой бумаги не изменится.
Обычно информацию о них выкладывают на главной странице официального сайта маркетплейса. Также новости публикуют в социальных сетях компании.
Три месяца. Если покупатель не успел воспользоваться предложением в течение этого срока, оно аннулируется. Снизить цену с его помощью в дальнейшем уже не получится.
Да, такая возможность есть. Она называется бронированием. Чтобы воспользоваться ей, необходимо оформить покупку онлайн, выбрав пункт «Забронировать в магазине». Также понадобится указать адрес филиала Mark Formelle и размер. Использовать коды на скидку при бронировании нельзя.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Mark Formelle на скидку до 20% на подборку товаров 21vek.by
|MF2***
|Промокод
|По купону Mark Formelle дисконт 15% на весь ассортимент
|MF2***
|Скидка
|Экономия до 75% на футболки для мужчин
|не требуется
|Скидка
|Женские футболки и топы в ассортименте с дисконтом до 70%
|не требуется
|Скидка
|Получите выгоду до 70% на женские джемперы
|не требуется
|Скидка
|Сэкономьте до 70% при покупке юбок по купону Mark Formelle
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 70% на женские блузки по промокоду Mark Formelle
|не требуется
|Скидка
|Покупайте футболки поло для мужчин с выгодой до 70% по купону Mark Formelle
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|Покупайте женские шорты со скидками до 50%
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|Выгода до 49% на спортивные штаны и леггинсы для женщин по купону Mark Formelle
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