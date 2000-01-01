  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. METRO

Промокоды Metro

Акции и купоны Metro на Август 2022

22%
купон

Промокод
По промокоду Metro оформи бесплатную карту гостя и получи дисконт до 22%

Получите бесплатную карту гостя и купоны со скидкой 22% на первые две покупки и 15% на третью. Акция только для новых клиентов.

Истекает сегодня Открыть Промокод

20%
на всё

Промокод
Зарегистрируй карту покупателя и получи скидку 20% на первые 3 покупки по промокоду Metro

Промокод для регистрации карты покупателя на скидку 20% на первые 3 покупки без минимальной суммы. Купон на скидку 20% для первой покупки поступит на почту сразу после регистрации карты; для второй покупки - в течение 24 часов после совершения первой покупки; для третьей покупки - в течение 24 часов после совершения второй покупки.

Истекает сегодня Открыть Промокод

90%
купон

Скидка
Распродажа со скидками до 90% по промокоду Metro
Истекает через 1 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Покупайте безалкогольные напитки с экономией до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

49%
купон

Скидка
Дисконт до 49% на мясо и птицу по купону Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

49%
купон

Скидка
Выгода до 49% в разделе "Бакалея" по промокоду Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Большой выбор косметики с дисконтом до 47% по промокоду Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Мясная гастрономия со скидками до 47%
Истекает сегодня Открыть Акцию

149Р
купон

Скидка
По купону Metro аксессуары и техника от жары от 149 рублей
Истекает сегодня Открыть Акцию

42Р
купон

Скидка
Большой выбор сыров от 42 рублей по промокоду Metro
Истекает через 7 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Лучшие цены в подборке "Скоро в школу" по купону Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
По купону Metro покупайте пеналы и рюкзаки по выгодным ценам
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

20%
cashback

Скидка
Получайте кешбэк 20% на коньяк АРАРАТ 0,7л
Истекает через 21 день Открыть Акцию

15Р
купон

Скидка
Выбирайте пишущие принадлежности от 15 рублей
Истекает через 16 дней Открыть Акцию

104Р
купон

Скидка
По купону Metro покупайте молотый кофе по цене от 104 рублей
Истекает через 23 дня Открыть Акцию

19Р
купон

Скидка
Фрукты в ассортименте от 19 рублей по промокоду Metro
Истекает через 23 дня Открыть Акцию

239Р
купон

Скидка
Мясные консервы от 239 рублей по купону Metro
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

34Р
купон

Скидка
Заказывайте колбасы и ветчину по цене от 34 рублей
Истекает через 22 дня Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Выбирайте зоотовары с выгодой до 40%
Истекает сегодня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Рыба, икра и морепродукты со скидками до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Покупайте молочные продукты, сыры и яйца с выгодой до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

48%
купон

Скидка
Сэкономьте до 48% при покупке хлеба, выпечки и сладостей по купону Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

49%
купон

Скидка
Промокод Metro: скидки до 49% на замороженные продукты
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Выбирайте товары недели по выгодным ценам
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

32%
купон

Скидка
Лови дисконт до 32% на кофе
Истекает через 9 дней Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Купон Metro: экономия до 47% на крепкие алкогольные напитки, креманы и пиво
Истекает через 9 дней Открыть Акцию

22%
купон

Промокод
По промокоду Metro оформи бесплатную карту гостя и получи дисконт до 22%

Получите бесплатную карту гостя и купоны со скидкой 22% на первые две покупки и 15% на третью. Акция только для новых клиентов.

Истекает сегодня Открыть Промокод

20%
на всё

Промокод
Зарегистрируй карту покупателя и получи скидку 20% на первые 3 покупки по промокоду Metro

Промокод для регистрации карты покупателя на скидку 20% на первые 3 покупки без минимальной суммы. Купон на скидку 20% для первой покупки поступит на почту сразу после регистрации карты; для второй покупки - в течение 24 часов после совершения первой покупки; для третьей покупки - в течение 24 часов после совершения второй покупки.

Истекает сегодня Открыть Промокод

90%
купон

Скидка
Распродажа со скидками до 90% по промокоду Metro
Истекает через 1 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Покупайте безалкогольные напитки с экономией до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

49%
купон

Скидка
Дисконт до 49% на мясо и птицу по купону Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

49%
купон

Скидка
Выгода до 49% в разделе "Бакалея" по промокоду Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Большой выбор косметики с дисконтом до 47% по промокоду Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Мясная гастрономия со скидками до 47%
Истекает сегодня Открыть Акцию

149Р
купон

Скидка
По купону Metro аксессуары и техника от жары от 149 рублей
Истекает сегодня Открыть Акцию

42Р
купон

Скидка
Большой выбор сыров от 42 рублей по промокоду Metro
Истекает через 7 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Лучшие цены в подборке "Скоро в школу" по купону Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
По купону Metro покупайте пеналы и рюкзаки по выгодным ценам
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

20%
cashback

Скидка
Получайте кешбэк 20% на коньяк АРАРАТ 0,7л
Истекает через 21 день Открыть Акцию

15Р
купон

Скидка
Выбирайте пишущие принадлежности от 15 рублей
Истекает через 16 дней Открыть Акцию

104Р
купон

Скидка
По купону Metro покупайте молотый кофе по цене от 104 рублей
Истекает через 23 дня Открыть Акцию

19Р
купон

Скидка
Фрукты в ассортименте от 19 рублей по промокоду Metro
Истекает через 23 дня Открыть Акцию

239Р
купон

Скидка
Мясные консервы от 239 рублей по купону Metro
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

34Р
купон

Скидка
Заказывайте колбасы и ветчину по цене от 34 рублей
Истекает через 22 дня Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Выбирайте зоотовары с выгодой до 40%
Истекает сегодня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Рыба, икра и морепродукты со скидками до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Покупайте молочные продукты, сыры и яйца с выгодой до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

48%
купон

Скидка
Сэкономьте до 48% при покупке хлеба, выпечки и сладостей по купону Metro
Истекает сегодня Открыть Акцию

49%
купон

Скидка
Промокод Metro: скидки до 49% на замороженные продукты
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Выбирайте товары недели по выгодным ценам
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

32%
купон

Скидка
Лови дисконт до 32% на кофе
Истекает через 9 дней Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Купон Metro: экономия до 47% на крепкие алкогольные напитки, креманы и пиво
Истекает через 9 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

iHerb

-30%

Акция

Код на скидку Айхерб: дарим выгоду 30% на БАДы для иммунитета

Banggood

-31%

Акция

Дисконт до 31% на брендовую одежду по купону Banggood

AliExpress

-1000р

Промокод

Выгода 1000 рублей при заказе от 15000 рублей на бытовую технику в магазине KRONA Store

Leomax

-20%

Промокод

Скидка 20% по промокоду на первый заказ от 2000 рублей по промокоду Леомакс

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

22%
на всё

Промокод
Получите бесплатную карту гостя и дисконт до 22% по промокоду Metro

Предложение распространяется только на новых клиентов. На первые две покупки действует скидка 22% и 15% - на третью.

Открыть Промокод

50%
купон

Скидка
Промокод Metro на скидку 50% на товары бренда ЛУЧ
Открыть Акцию

84%
купон

Скидка
По промокоду Metro покупайте электронику и технику с дисконтом до 84%
Открыть Акцию

89%
купон

Скидка
Получи выгоду до 89% на электронику и технику по промокоду Metro
Открыть Акцию

67%
купон

Скидка
Получите скидки до 67% на посуду по промокоду Metro
Открыть Акцию

60%
купон

Скидка
Подборка товаров с дисконтом до 60% по купону Metro
Открыть Акцию

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Контакты METRO

Телефон:
8-800-700-10-77

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Лучшие промокоды METRO

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПо промокоду Metro оформи бесплатную карту гостя и получи дисконт до 22%q5u***
ПромокодЗарегистрируй карту покупателя и получи скидку 20% на первые 3 покупки по промокоду Metro8r6***
СкидкаРаспродажа со скидками до 90% по промокоду Metroне требуется
СкидкаПокупайте безалкогольные напитки с экономией до 50%не требуется
СкидкаДисконт до 49% на мясо и птицу по купону Metroне требуется
СкидкаВыгода до 49% в разделе "Бакалея" по промокоду Metroне требуется
СкидкаБольшой выбор косметики с дисконтом до 47% по промокоду Metroне требуется
СкидкаМясная гастрономия со скидками до 47%не требуется
СкидкаПо купону Metro аксессуары и техника от жары от 149 рублейне требуется
СкидкаБольшой выбор сыров от 42 рублей по промокоду Metroне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.