Про супермаркет Мираторг

Торговая сеть существует с 2010 года и сегодня включает в себя более 90 супермаркетов, 13 бургерных и 2 мясных лавки в пяти регионах России. На витринах как розничных магазинов, так и онлайн-площадки Мираторг есть любые продукты питания и бытовые непродовольственные товары. Но главное, чем известен ритейлер, это свыше 300 видов заготовок для приготовления разных мясных блюд, в том числе вызревшая мраморная говядина, мягкая даже без маринада или отбивания, и диетическая розовая телятина – нежное по структуре и вкусу мясо молодых бычков.

На сайте магазина можно не только заказать все необходимые ингредиенты для готовки со скидкой по акциям и промокодам, но и воспользоваться рецептами: от стейка «Томагавк» и кисло-сладкого соуса до пельменей гедза и цезарь-роллов. Если же нет настроения для кулинарных экспериментов, можно воспользоваться доставкой готовых блюд, включая фирменные стейки и бургеры.

Подробнее об ассортименте магазина

В интернет-супермаркете Мираторг можно в пару кликов купить:

говядину, ягнятину, розовую телятину, свинину, крольчатину и шашлык;

курицу, утку, индейку и перепелов;

колбасные изделия, паштеты, ветчину и мясные снеки;

замороженные котлеты, смеси, блинчики и другие полуфабрикаты;

свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, выращенные без химии;

яйца, майонез, сыр, молочные и кисломолочные продукты;

горячую пиццу, включая всегда актуальную «Маргариту» и «4 сыра»;

кулинарию, в том числе завтраки, салаты, супы и вторые блюда;

рыбу, морепродукты, рыбную гастрономию, а также морскую капусту;

свежеиспеченный хлеб, кондитерские изделия и мороженое;

бакалею: от пасты и круп до чая и снеков, а также приправы и соусы;

воду, газированные напитки, соки, безалкогольное пиво и вино;

товары для детей, красоты и здоровья, дома, авто и хобби.

Кроме того, на Мираторге есть продукты для здорового питания и множество импортных товаров. Итальянские пасты, джемы, печенье, мороженое и растительное молоко, полутвердые и твердые швейцарские сыры, французские продукты для приверженцев диеты Дюкана. А еще хрустящий хлеб из органической голландской муки, натуральные австралийские соки и обогащенная минералами израильская соль. В отдельном разделе «Стейк & бургер» можно заказать бургеры, стейки, картофель-фри, комбо-наборы, салаты и супы, десерты и напитки.

Программа лояльности Мираторг

Получив бонусную карту магазина, можно меньше тратить на покупки. Для этого необязательно идти в обычный супермаркет сети, можно оформить виртуальную карту через личный кабинет на сайте продавца, заполнив анкету и введя код регистрации, который придет в сообщении. После этого за каждые 100 рублей чека на карту пользователя будет начисляться 1 бонус.

Еще больше бонусных баллов можно получать, используя фирменное приложение. Баллы эквивалентны рублям и ими можно оплачивать 100% стоимости товаров, но пока только на кассе. Также для владельцев карт действуют персональные предложения и подарки к праздникам.

Возможности оплаты, доступные в супермаркете

На сайте Мираторг можно внести предоплату за заказ банковской картой. Другие способы оплаты не поддерживаются. При этом фактическая стоимость заказа может отличаться от предварительной, если некоторые товары заменены, отсутствуют или являются весовыми. Итоговая сумма определяется и списывается с карты после того, как покупатель проверил все позиции в заказе и принял их.

Условия доставки продуктов из магазина Мираторг

Супермаркет бесплатно развозит продукты по домашним и рабочим адресам покупателей в Москве и почти всей Московской области. Перед оформлением заказа можно проверить по интерактивной карте на сайте, входит ли нужная локация в зону доставки магазина.

Курьеры работают семь дней в неделю с 10:00 до 22:00. При упаковке продуктов соблюдаются действующие принципы товарного соседства, а для бережной транспортировки пакетов используются специальные контейнеры.

Оформление возврата в Мираторг

Если были привезены некачественные товары, нужно связаться со службой клиентской поддержки по указанному на сайте телефону и сообщить о проблеме, обозначив номер заказа, адрес и дату доставки.

Также на сайте есть форма обращения, в которой можно оставить свое сообщение магазину с претензией по качеству продуктов и прикрепить файл с фотографией.