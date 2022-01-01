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В онлайн-магазине сети супермаркетов можно купить отборные продукты питания и товары для быта с доставкой на дом. Главное, что предлагает Мираторг, – это разнообразная мясная продукция, включая выдержанную мраморную говядину, охлажденное и маринованное мясо, заготовки для тушения, ж ... арки и запекания. На сайте супермаркета доступны к заказу как сырые, так и готовые стейки, горячая пицца и бургеры. А также полезные импортные продукты, овощи, выращенные без вредных веществ, и товары для красоты, детей и животных. Чтобы покупать все это с большими скидками, воспользуйтесь промокодами от Мираторга.
Юридический адрес:
Москва, ул. Одесская, д. 2, Башня В, БЦ Лотос
Электронная почта:
info@agrohold.ru
Телефон:
8 800 550-27-19
Соц. сети:
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Торговая сеть существует с 2010 года и сегодня включает в себя более 90 супермаркетов, 13 бургерных и 2 мясных лавки в пяти регионах России. На витринах как розничных магазинов, так и онлайн-площадки Мираторг есть любые продукты питания и бытовые непродовольственные товары. Но главное, чем известен ритейлер, это свыше 300 видов заготовок для приготовления разных мясных блюд, в том числе вызревшая мраморная говядина, мягкая даже без маринада или отбивания, и диетическая розовая телятина – нежное по структуре и вкусу мясо молодых бычков.
На сайте магазина можно не только заказать все необходимые ингредиенты для готовки со скидкой по акциям и промокодам, но и воспользоваться рецептами: от стейка «Томагавк» и кисло-сладкого соуса до пельменей гедза и цезарь-роллов. Если же нет настроения для кулинарных экспериментов, можно воспользоваться доставкой готовых блюд, включая фирменные стейки и бургеры.
В интернет-супермаркете Мираторг можно в пару кликов купить:
говядину, ягнятину, розовую телятину, свинину, крольчатину и шашлык;
курицу, утку, индейку и перепелов;
колбасные изделия, паштеты, ветчину и мясные снеки;
замороженные котлеты, смеси, блинчики и другие полуфабрикаты;
свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, выращенные без химии;
яйца, майонез, сыр, молочные и кисломолочные продукты;
горячую пиццу, включая всегда актуальную «Маргариту» и «4 сыра»;
кулинарию, в том числе завтраки, салаты, супы и вторые блюда;
рыбу, морепродукты, рыбную гастрономию, а также морскую капусту;
свежеиспеченный хлеб, кондитерские изделия и мороженое;
бакалею: от пасты и круп до чая и снеков, а также приправы и соусы;
воду, газированные напитки, соки, безалкогольное пиво и вино;
товары для детей, красоты и здоровья, дома, авто и хобби.
Кроме того, на Мираторге есть продукты для здорового питания и множество импортных товаров. Итальянские пасты, джемы, печенье, мороженое и растительное молоко, полутвердые и твердые швейцарские сыры, французские продукты для приверженцев диеты Дюкана. А еще хрустящий хлеб из органической голландской муки, натуральные австралийские соки и обогащенная минералами израильская соль. В отдельном разделе «Стейк & бургер» можно заказать бургеры, стейки, картофель-фри, комбо-наборы, салаты и супы, десерты и напитки.
Получив бонусную карту магазина, можно меньше тратить на покупки. Для этого необязательно идти в обычный супермаркет сети, можно оформить виртуальную карту через личный кабинет на сайте продавца, заполнив анкету и введя код регистрации, который придет в сообщении. После этого за каждые 100 рублей чека на карту пользователя будет начисляться 1 бонус.
Еще больше бонусных баллов можно получать, используя фирменное приложение. Баллы эквивалентны рублям и ими можно оплачивать 100% стоимости товаров, но пока только на кассе. Также для владельцев карт действуют персональные предложения и подарки к праздникам.
На сайте Мираторг можно внести предоплату за заказ банковской картой. Другие способы оплаты не поддерживаются. При этом фактическая стоимость заказа может отличаться от предварительной, если некоторые товары заменены, отсутствуют или являются весовыми. Итоговая сумма определяется и списывается с карты после того, как покупатель проверил все позиции в заказе и принял их.
Супермаркет бесплатно развозит продукты по домашним и рабочим адресам покупателей в Москве и почти всей Московской области. Перед оформлением заказа можно проверить по интерактивной карте на сайте, входит ли нужная локация в зону доставки магазина.
Курьеры работают семь дней в неделю с 10:00 до 22:00. При упаковке продуктов соблюдаются действующие принципы товарного соседства, а для бережной транспортировки пакетов используются специальные контейнеры.
Если были привезены некачественные товары, нужно связаться со службой клиентской поддержки по указанному на сайте телефону и сообщить о проблеме, обозначив номер заказа, адрес и дату доставки.
Также на сайте есть форма обращения, в которой можно оставить свое сообщение магазину с претензией по качеству продуктов и прикрепить файл с фотографией.
В этом разделе собраны все самые выгодные купоны на скидку от онлайн-супермаркета, которые действуют в том числе на деликатесную мясную продукцию и доставку фаст-фуда. Одни из них содержат промокод, а другие перенаправляют пользователя на страницу определенной акции.
Вот подробная инструкция, как использовать промокод на первый заказ:
Кликнуть по кнопке промокода, чтобы сохранить код купона в буфер обмена и войти в каталог супермаркета.
Сложить в корзину покупки, будь то свежее или маринованное мясо, овощи, сладости или горячая пицца.
Нажать на значок корзины и перейти к оформлению заказа.
На появившейся странице указать символы промокода под общим весом заказа.
Выбрать адрес и время доставки, картой оплатить покупку по цене со скидкой и ожидать доставку.
Если купон не срабатывает, возможно, не выполнены его условия.
Да, на сегодняшний день на сайте нужно заказать не менее, чем на 1000 рублей.
На этой странице вы найдете промокоды на первую покупку и любые товары, а также акционные скидки на разные виды продуктов, включая мясо птицы, бакалею, фрукты, морепродукты и многое другое.
По промокодам можно получить скидку 5–10%, а по акциям в среднем 20–60%.
По бонусной карте пока можно получить скидку только в физических магазинах Мираторг, поэтому при покупках онлайн используются спецпредложения.
Важно до формирования корзины указать адрес, так как в соответствии с локацией магазин будет показывать ассортимент, доступный к доставке.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Товары для пикника с дисконтом до 99% по купону Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Товары для детей в широком ассортименте с выгодой до 62% по купону Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Деликатесная говядина со скидкой до 57% по купону Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на летние хиты от Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на колбасные изделия по промокоду Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор мясных изделий с дисконтом до 47% по промокоду Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Ягнятина в широком ассортименте с дисконтом до 41% по купону Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Товары для собак с дисконтом до 39% по купону Мираторг
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор десертов и замороженных тортов с дисконтом до 35% по промокоду Мираторг
|не требуется
|Скидка
|MeatBox с дисконтом до 29% по купону Мираторг
|не требуется