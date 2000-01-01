  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Mixit

Промокоды Mixit на Август

Акции и купоны Mixit на Август 2022

25%
купон

Промокод
При покупке на сумму от 3000 рублей получите скидку в размере 25% на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает сегодня Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Скидка 25% при заказе от 3000 рублей на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает через 31 день Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Скидка -20% на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает сегодня Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Скидка 20% на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает через 31 день Открыть Промокод

10%
на всё

Промокод
Скидка 10% на всё по промокоду Mixit
Истекает через 1 день Открыть Промокод

10%
на все

Промокод
Скидка 10% на все по промокоду Mixit
Истекает через 31 день Открыть Промокод

беспл
подарок

Промокод
Получи пенку для лица в подарок при покупке любого средства из линейки Proto Cosmetic по промокоду Mixit
Истекает через 1 день Открыть Промокод

80%
купон

Скидка
Товары со скидкой до -80% по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на товар недели по промокоду Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Жаркий летний SUMMER SALE с дисконтом до 70% по купону Mixit
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

63%
купон

Скидка
Выгода до 63% на наборы косметики от Mixit & Wildberries
Истекает через 1 день Открыть Акцию

26%
купон

Скидка
Скидка 26% на праздничный набор для тела от Mixit & Wildberries из нового поступления
Истекает сегодня Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Детский уход за кожей с выгодой до 15%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

8%
купон

Скидка
Бессульфатный шампунь для волос с дисконтом 8% по промокоду Mixit
Истекает сегодня Открыть Акцию

5000Р
купон

Скидка
Электронный сертификат на 5000 рублей по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

3000Р
купон

Скидка
Подарочный сертификат от Mixit на 3000 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Электронный подарочный сертификат на 1000 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

690Р
купон

Скидка
Солнцезащитный лосьон-шиммер для лица и зоны декольте всего за 690 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

500Р
на все

Скидка
Выгода 500 рублей на ВСЁ за подписку на новости
Истекает через 266 дней Открыть Акцию

495Р
купон

Скидка
Большой выбор детских увлажняющих косметических средств от 495 рублей
Истекает сегодня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получите 150 экстрабонусов за регистрацию по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получите подарок за подписку на рассылку
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Дарим 150 экстрабонусов за добавление вашего e-mail адреса
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получите 150 бонусов в подарок на свой день рождения от Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

25%
купон

Промокод
При покупке на сумму от 3000 рублей получите скидку в размере 25% на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает сегодня Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Скидка 25% при заказе от 3000 рублей на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает через 31 день Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Скидка -20% на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает сегодня Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Скидка 20% на первую покупку по промокоду Mixit
Истекает через 31 день Открыть Промокод

10%
на всё

Промокод
Скидка 10% на всё по промокоду Mixit
Истекает через 1 день Открыть Промокод

10%
на все

Промокод
Скидка 10% на все по промокоду Mixit
Истекает через 31 день Открыть Промокод

беспл
подарок

Промокод
Получи пенку для лица в подарок при покупке любого средства из линейки Proto Cosmetic по промокоду Mixit
Истекает через 1 день Открыть Промокод

80%
купон

Скидка
Товары со скидкой до -80% по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на товар недели по промокоду Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Жаркий летний SUMMER SALE с дисконтом до 70% по купону Mixit
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

63%
купон

Скидка
Выгода до 63% на наборы косметики от Mixit & Wildberries
Истекает через 1 день Открыть Акцию

26%
купон

Скидка
Скидка 26% на праздничный набор для тела от Mixit & Wildberries из нового поступления
Истекает сегодня Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Детский уход за кожей с выгодой до 15%
Истекает через 20 дней Открыть Акцию

8%
купон

Скидка
Бессульфатный шампунь для волос с дисконтом 8% по промокоду Mixit
Истекает сегодня Открыть Акцию

5000Р
купон

Скидка
Электронный сертификат на 5000 рублей по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

3000Р
купон

Скидка
Подарочный сертификат от Mixit на 3000 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Электронный подарочный сертификат на 1000 рублей
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

690Р
купон

Скидка
Солнцезащитный лосьон-шиммер для лица и зоны декольте всего за 690 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

500Р
на все

Скидка
Выгода 500 рублей на ВСЁ за подписку на новости
Истекает через 266 дней Открыть Акцию

495Р
купон

Скидка
Большой выбор детских увлажняющих косметических средств от 495 рублей
Истекает сегодня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получите 150 экстрабонусов за регистрацию по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получите подарок за подписку на рассылку
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Дарим 150 экстрабонусов за добавление вашего e-mail адреса
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получите 150 бонусов в подарок на свой день рождения от Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей по купону Mixit
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Похожие промокоды

Аптека от склада

-18%

Акция

При покупке капсул Витамин D3 2000 получи дисконт 18%

Yves Rocher

-20%

Промокод

Дарим дисконт 20% на покупки от 3000 рублей по купону Yves Rocher

Loccitane

-880Р

Акция

Выбирайте средства для отшелушивания по цене от 880 рублей

Letique

-990Р

Акция

Всего от 990 рублей обертывания для тела

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

70%
купон

Скидка
Скидки до 70% на распродаже декоративной косметики с купоном Миксит
Открыть Акцию

80%
купон

Скидка
Дисконт 80% на тональные стики на Black Friday
Открыть Акцию

80%
купон

Скидка
Минус 80% на тканевые маски-патчи в Чёрную Пятницу
Открыть Акцию

80%
купон

Скидка
Выгода до 80% на уход за лицом по промокоду Mixit
Открыть Акцию

80%
купон

Скидка
Black Friday! Скидки до 80%
Открыть Акцию

15%
купон

Промокод
Купон Mixit: дарим скидку 15% в Best Dinner для ваших питомцев

Используй промокод на сайте bestdinner.pet

Открыть Промокод

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

16 оценок поставлено средняя 4.5

Акции, коды купонов и скидки на средства Mixit

Бренд производит товары для ухода за кожей лица, тела и волосами, а также средства для детей и декоративную косметику. В его продуктах используются натуральные компоненты, сырье из Франции, Германии и Чехии. На собственном производстве в Подмосковье отдельные компоненты соединяются ... и превращаются в высокоэффективные кремы, лосьоны, шампуни и другие средства. Экономить на покупках можно, участвуя в акциях, программе лояльности для постоянных клиентов, а также применяя промокоды в Mixit.


Посетить Mixit
Контакты Mixit

Юридический адрес:
ООО «Красивые технологии» Сходненский тупик, д. 16, стр. 2, оф. 1 г. Москва 125424 Россия

Электронная почта:
hello@mixit.ru

Телефон:
8 (495) 252-07-43

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Mixit

Подробнее о магазине косметики Mixit

Российский бренд Mixit был основан в 2014 году. Особенностью компании было то, что покупатели могли собрать из различных ингредиентов собственное косметическое средство, полностью соответствующее их требованиям. Для создания косметики использовались только органические, натуральные компоненты, без добавления консервантов, поэтому и срок хранения продуктов был весьма ограничен. Это создавало сложности для распространения в другие регионы, а о продаже в других странах и вовсе нельзя было мечтать: за время доставки срок годности косметики мог уже истечь.

Тогда в компании начали выпускать органическую косметику со стабилизированным составом. По своим качествам она не уступала прошлым продуктам и даже превосходила их. Вместо создания персонализированных продуктов Миксит сосредоточили усилия на разработке универсальных средств. И такой подход оказался выигрышным: сегодня в линейке бренда десятки товаров в разных категориях, они продаются в России, Азии и других регионах.

Чтобы покупатели могли заказывать товары со скидками, в фирменном онлайн-магазине нередко проходят акции, а постоянных клиентов ждут скидки по программе лояльности. Кроме того, компания раздает промокоды. Применяя их, можно получить дополнительные подарки и снижение цены на перечисленные продукты.

Выбор товаров и самые популярные категории косметики

В магазине реализуется масса ухаживающих косметических средств. В их основе — высокоэффективные компоненты для поддержания красоты и здоровья. Чтобы покупатели могли быстро найти товары, каталог разделен на категории:

  • лицо: маски, кремы, сыворотки, очищающие, питающие и косметические средства;

  • тело: все для тонизирования, питания, борьбы с целлюлитом, пилинга и очищения;

  • волосы: шампуни, маски, бальзамы, масла, витамины;

  • наборы: комплексы средств, подарочные сертификаты и серии косметики;

  • для детей: шампуни, гели, кремы для малышей 0+;

  • здоровье: антисептики, маски, витамины.

Наибольшей популярностью в магазине пользуются ухаживающие средства и декоративная косметика. Товары, оказывающиеся в корзине чаще других, попадают в категорию «Бестселлеры» и публикуются на главной странице магазина.

Дополнительная экономия по программе лояльности

Поклонники косметики бренда получают дополнительные преимущества, учавствуя в программе лояльности. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, получить и активировать виртуальную бонусную карту, а затем делать заказы и накапливать баллы.

За каждую покупку на сайте участник программы лояльности получает бонусные рубли. В виде кэшбэка на счет покупателя начисляется 5% от суммы покупок, но иногда его размер доходит до 50%. Накопленные средства можно использовать, оплачивая ими часть следующих покупок.

При оформлении заказа до 30% от его цены можно оплатить бонусными рублями. Они действительны как в любом фирменном магазине, так и на сайте. В рамках некоторых акций можно применять к заказу промокоды, а затем оплачивать часть стоимости товаров баллами бонусной системы. Это поможет еще больше снизить цену покупок.

Оплата заказов в магазине

Товары отправляются только после полной предоплаты. Она вносится онлайн, на этапе оформления заказа. Для этого открывается платежный шлюз ПАО «Сбербанк России», где нужно ввести реквизиты карты или выполнить платеж с помощью систем Google Pay, Apple Pay.

Способы получения товаров

Товары доставляются курьерскими службами по Москве, Санкт-Петербургу и всей России. Также покупатели могут выбрать перевозку PickPoint и Почтой России до пунктов самовывоза. В магазине есть международная отправка — в Казахстан и Беларусь.

Обмен и возврат товаров

Косметика и парфюмерия не подлежат возврату и обмену. При получении заказа клиент может посмотреть содержимое посылки и при обнаружении недостачи составить акт о расхождении. После получения посылки претензии к качеству и количеству товаров не принимаются.

Как в Mixit получить скидку по промокоду

С помощью скидочного купона можно уменьшить цену товаров на фиксированную сумму или процент от стоимости всех товаров. Промокоды могут действовать только при оформлении первого заказа или распространяться на любые покупки на сайте. Независимо от типа кода, применяется он просто:

  1. Скопируйте код купона на этой странице, кликнув по дисконтному предложению.

  2. Подождите, пока произойдет переадресация в магазин, откроется список всех товаров, участвующих в акции. Если промокод действует на весь выбор товаров, то откроется главная страница сайта.

  3. Переместите выбранную косметику, парфюмерию или ухаживающие средства в корзину.

  4. Перейдите к оформлению покупки, нажав на кнопку «Оформить заказ» после добавления товаров в корзину.

  5. Найдите поле для ввода промокода и вставьте в него код. Поле находится в правой части страницы, под пунктом «Итого к оплате».

После этого останется нажать на стрелку применения скидки и подождать, пока стоимость товаров будет пересчитана. Нужно следить, чтобы в корзине были только средства, участвующие в акции, иначе промокод может не примениться к заказу. Наш портал собрал все действующие дисконтные предложения магазина, они перечислены на этой странице. Здесь есть как общедоступные варианты снижения цены, так и спецпредложения — только для пользователей сайта.

Часто задаваемые вопросы про Mixit

★ Есть ли в Mixit программа лояльности?

Да, в магазине есть дисконтная система, в рамках которой зарегистрированные клиенты покупают товары дешевле и накапливают бонусы.

★ Какие преимущества получают постоянные клиенты Mixit?

Такие пользователи получают кэшбэк за каждый заказ и могут рассчитываться накопленными бонусами за будущие покупки.

★ Где можно найти список всех актуальных акций и кодов магазина Mixit?

На этой странице публикуются все способы снижения цены в магазине, действующие сегодня. Список обновляется ежедневно, а предложения, утратившие актуальность, перемещаются в архив.

★ Как применить промокод к заказу в Mixit?

Поле для ввода скидочного купона есть в корзине покупок.

★ Как отследить статус заказа Миксит и его местоположение при доставке транспортными компаниями?

Статус заказа отображается в личном кабинете клиента. Отследить местоположение посылки можно, перейдя на сайт транспортной компании и введя трекинговый номер на соответствующей странице.

Лучшие промокоды Mixit

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПри покупке на сумму от 3000 рублей получите скидку в размере 25% на первую покупку по промокоду MixitAdm***
ПромокодСкидка 25% при заказе от 3000 рублей на первую покупку по промокоду Mixitgde***
ПромокодСкидка -20% на первую покупку по промокоду MixitAdm***
ПромокодСкидка 20% на первую покупку по промокоду Mixitgde***
ПромокодСкидка 10% на всё по промокоду Mixitmk1***
ПромокодСкидка 10% на все по промокоду Mixitgde***
ПромокодПолучи пенку для лица в подарок при покупке любого средства из линейки Proto Cosmetic по промокоду MixitPRO***
СкидкаТовары со скидкой до -80% по купону Mixitне требуется
СкидкаСкидка до 70% на товар недели по промокоду Mixitне требуется
СкидкаЖаркий летний SUMMER SALE с дисконтом до 70% по купону Mixitне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.