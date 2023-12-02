Промокоды My food (Май фуд) на Февраль 2023
Список рабочих купонов и акций My food. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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|Доставка заказов за 1 час
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|Бесплатная доставка заказов по Москве и до 50 км от МКАД
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|Скидка 5% другу и 500 бонусов вам за его первый заказ
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|Акции и скидки с подпиской на новости
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|Скидка
|Выберите свой размер рациона
|не требуется
|Скидка
|1050 рублей в день при заказе 2х дней рациона
|не требуется