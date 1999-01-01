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82900Р
купон
56900Р
купон
53900Р
купон
51400Р
купон
46990Р
купон
44900Р
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29900Р
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25900Р
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9 оценок поставлено средняя 4.5
Компания Нотик продает компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, телевизоры и другую электронику. Интернет-магазин является официальным партнером Apple, ASUS, Dell и других популярных брендов. Постоянным покупателям предлагают присоединиться к местной программе лояльности. При каж ... дой покупке они получают кэшбэк в баллах, которыми можно частично рассчитываться за следующие заказы. На этой странице собраны действующие промокоды для Нотика. Их применение тоже гарантирует скидку на сайте продавца.
Юридический адрес:
Москва, Ул. Новокузнецкая, 6.
Электронная почта:
mail@notik.ru
Телефон:
8 (495) 777-01-99
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Компания Нотик, основанная в 1999 году, изначально занималась продажей подержанных ноутбуков. По мере развития бизнеса ассортимент существенно расширился. Сейчас фирма является авторизованным представителем топовых производителей компьютерной, телевизионной и офисной техники. Среди ее партнеров такие известные бренды, как Apple, Dell, ASUS, HP и Lenovo. Помимо товаров, клиенты могут заказать установку и настройку ПО.
Сайт Notik начал работу в 2002 году. Через некоторое время в столице открылись первые розничные магазины. Филиалы сети сегодня работают в Москве, Санкт-Петербурге и Барнауле. Жителям других городов заказы доставляют транспортные компании. На сайте действует бонусная программа для постоянных клиентов. Многие товары можно купить со скидкой по текущей акции или промокоду. Актуальные предложения продавца собраны на этой странице.
Специализация компании Нотик — ноутбуки и компьютеры. Клиентам предлагают выбор из десятков моделей, представленных лучшими мировыми брендами. Моноблоки, неттопы, игровые и рабочие ПК, мониторы с традиционным и сенсорным экраном, нетбуки, трансформеры и ультрабуки — остается только выбирать. Другие разделы сайта Notik:
Смартфоны. Умные телефоны от бюджетной категории до моделей премиум-класса.
Планшеты. Девайсы на ОС Android, iOS (Apple) и Windows, в том числе модели с большим экраном и встроенным модулем 4G/LTE/5G.
МФУ и оргтехника. Многофункциональные устройства, сканеры и расходные материалы к ним.
Аксессуары. Зарядные устройства, носители информации, кабели и переходники, роутеры, наушники и многое другое.
ТВ-видео. Телевизоры, комплектующие и аксессуары.
Программы. Разнообразный софт, антивирусы, электронные лицензии.
Услуги. Установка и настройка ПО, апгрейд, профилактические работы, подъем груза на этаж.
В категории «Уцененный товар» выставлена почти новая или отремонтированная техника в отличном состоянии со скидкой до 50%.
Чтобы делать покупки на сайте Нотик, регистрироваться необязательно. Достаточно выбрать в карточке товара «Заказ в 1 клик», сообщить имя, email, номер телефона и дождаться звонка менеджера для обсуждения дальнейших действий. Единственный минус этого варианта — невозможность участвовать в бонусной программе магазина. Постоянные клиенты при каждой покупке получают кэшбэк в виде баллов. Этими средствами можно частично оплачивать заказы по курсу 1 ББ = 1 рубль.
Количество начисляемых бонусов отображается в карточке товара. Но, если при расчете используются ББ, скидка по акции или промокоду, кэшбэк отменяется. При оплате все баллы списываются со счета клиента, даже если их количество больше, чем нужно. Сумма ББ, которую можно потратить, появляется на первом этапе оформления заказа в корзине. Чтобы активировать бонус, достаточно поставить галочку напротив «Использовать ХХХ баллов на получение скидки ХХХ рублей».
В розничных магазинах Нотик принимают наличные и банковские карты. Если на телефоне установлено приложение Тинькофф или Сбербанка, можно также рассчитаться посредством QR-кода. При доставке курьером нужно подготовить наличные. В остальные города России товар отправляется только при 100%-ной предоплате.
Внести деньги при оформлении покупки на сайте можно несколькими способами. Доступен расчет через кабинет в интернет-банке, платежные сервисы Apple Pay и Google Pay, карты Visa, MasterCard, Мир. Юридические лица могут перевести средства по безналичному расчету.
Жители городов, где работают филиалы Notik, могут забрать товар оттуда или получить посылку курьером. В последнем случае есть возможность организовать занос на этаж. При определенной сумме заказа доставку оплачивает продавец (с клиента взимается символический 1 рубль). Такой бонус полагается только при 100%-ной предоплате.
В другие города России посылки отправляются через транспортную компанию СДЭК. Товар привезут прямо к двери заказчика. Подъем тяжелого груза на этаж здесь не предусмотрен. Сроки доставки могут достигать 5–6 рабочих дней в зависимости от удаленности населенного пункта. Некоторые товары из каталога заказать нельзя.
На возврат товара надлежащего качества отводится 15 дней с момента покупки. Должна сохраниться целостность упаковки, первоначальный вид и свойства, технические документы. К посылке следует приложить заявление, кассовый и товарный чеки, финансовые реквизиты. Доставку в этом случае оплачивает покупатель.
Если претензии к состоянию техники возникли в течение первых 15 дней, компания Нотик готова вернуть деньги или обменять товар. Если экспертиза докажет правоту клиента, фирма также оплачивает доставку и расходы на проверку. Если дефект обнаружился на 16-й день и позже, покупатель может обратиться в гарантийный центр для бесплатного ремонта. Вернуть технику уже не получится.
На этой странице собраны действующие купоны продавца. Для активации предложения не нужно регистрироваться на сайте и что-то платить. Достаточно перейти по ссылке и получить полагающийся бонус. В большинстве случаев в купоне содержится промокод. Это комбинация символов или слово, которое нужно указать при оформлении покупки. Краткая инструкция по активации кода на сайте Нотик:
Перейти в магазин по ссылке, предварительно скопировав промокод.
Выбрать товар, ознакомиться с его характеристиками и добавить в корзину, если условия устраивают.
Перейти к оформлению заказа.
Вставить промокод в поле «Активировать купон».
Нажать OK, убедиться в получении скидки и продолжить покупку.
В форме «Заказ в 1 клик» поле для промокода отсутствует. Нужно назвать комбинацию менеджеру в процессе обсуждения условий сделки. При оплате бонусными баллами или наличии скидки код купона активировать не получится.
Действующие купоны продавца размещены на этой странице.
На странице «Консультанты» собраны контакты менеджеров, готовых ответить на вопросы клиентов.
Да, участник получает вознаграждение за каждого приглашенного клиента в размере процента от суммы его первой покупки.
Причины самые разные: от долгого пребывания на витрине до заводских дефектов, исправленных в гарантийном центре.
Делать покупки можно и без регистрации, но это лишает возможности получать скидки за лояльность.
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