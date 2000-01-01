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Предложение действует во всех регионах. Скидка предоставляется на выделенный ассортимент товаров бренда Logitech. Цены указаны без учёта скидки, количество товара ограничено. Акция может быть завершена досрочно.
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2 оценки поставлены средняя 5
На виртуальных полках онлайн-гипермаркета электроники Ogo пользователь найдет более 35 тысяч сертифицированных товаров в наличии с официальной гарантией. Здесь большой выбор техники для геймеров, включая производительные игровые ПК, собранные специалистами магазина по заказу покупат ... еля. А еще здесь продаются ноутбуки, смартфоны, климатическое оборудование, товары для авто, дома, сада, офиса и многое другое. Для держателей карты лояльности доступны специальные цены, накопление и списание бонусов, а также промокоды от Ого.
Юридический адрес:
ОГРН: 1117746304884 127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4, пом.IV, ком.1, оф.18
Телефон:
7 495 133-79-84
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Крупный онлайн-магазин электроники и бытовой техники Ого предлагает более 35 тысяч товаров в наличии с доставкой по Москве и Челябинску. Все товары, представленные в каталоге Ого, имеют сертификаты РСТ и заводскую гарантию. А рейтинг продавца на Яндекс.Маркете стабильно составляет 5 звезд с 2010 года.
В ассортименте онлайн-супермаркета компьютеры, игровые консоли, планшеты, ноутбуки, геймпады, настольные ПК, комплектующие, смартфоны, климатическое оборудование и многое другое.
Онлайн-магазин поддерживает умеренные цены, регулярно проводит акции, распродажи и дарит промокоды на скидку, что позволяет экономить тысячи рублей при покупке дорогостоящей техники и электроники.
Супермаркет Ого — настоящий клондайк для геймеров. Ритейлер собирает игровые компьютеры высокого класса, что позволяет максимально погрузиться в гейминг и насладиться впечатлениями от игр. На сайте есть конфигуратор, где пользователь может сам подобрать нужные составляющие ПК, а специалисты магазина помогут с формированием оптимальной комплектации.
Хорошим спросом также пользуются беспроводные мыши, веб-камеры, сетевое оборудование, компьютерная периферия, ИБП и многое другое.
А еще здесь хороший выбор товаров для печати и сканирования, средств связи, презентационного оборудования, видеонаблюдения и СКУД. Также представлены категории: мобильная электроника, ТВ и фото, домашняя техника, гаджеты для красоты, здоровья и детская продукция.
По программе лояльности Ого клиентам начисляются бонусные единицы за покупки, включая те, что были оплачены накопленными бонусами. Однако магазин может не начислить единицы за приобретение товаров со специальными и индивидуальными скидками.
Количество начисляемых бонусов зависит не от цены, а от категории товара, способа оплаты и доставки. Так, при оплате наличными и получении товара самовывозом начисляется на 20% больше бонусов, чем при курьерской доставке и оплате онлайн. Точное количество единиц отображается в карточке товара.
Бонусные единицы можно списать, погашая ими от 25% до 50% чека в зависимости от статуса клиента в программе лояльности, который растет по мере пополнения бонусного счета. Первоначально клиенту присваивается статус Стандарт, что дает ему возможность оплачивать до 25% заказа бонусами. Как только накапливается 2000 единиц за полгода, уровень повышается до серебряного. На этой ступени можно оплатить единицами до 35% от суммы чека. А при достижении статуса Золотой, для которого нужно накопить 6000 бонусов за 6 месяцев, клиент сможет погашать бонусами до 50% от стоимости заказа.
Чтобы стать участником программы, нужно авторизоваться на сайте магазина и выпустить виртуальную бонусную карту, а затем активировать ее в личном кабинете. Обладатели карт не только копят и списывают бонусы. Им доступны товары по ценам, ниже обычных до 25%, а также участие в закрытых распродажах.
В онлайн-гипермаркете Ого можно рассчитаться платежной картой Visa, MasterCard и Мир онлайн в момент оформления покупки. Возможна оплата наличными при получении у курьера. При самовывозе из торговых залов сети и точек выдачи рассчитаться можно наличными и картой. Заказы стоимостью более 100 тысяч рублей доставляются только после предоплаты.
Доставка осуществляется транспортными компаниями КурьерСервисЭкспресс до двери клиента и компанией PickPoint до пунктов самовывоза. В пределах МКАД и по адресам, расположенным не далее 1 км от станции метро, доступна экспресс-доставка за 3 часа. Это возможно при условии, что объем посылки не превышает 0,15 кубических метра, а адрес получателя расположен не далее 1 км от метро или МЦК. При экспресс-доставке на сумму до 50 тысяч рублей допустима оплата при получении. Если заказ дороже, требуется 100% предоплата.
При курьерской доставке клиент может за 15 минут осмотреть товар и принять решение о подписании отгрузочных документов и оплате. Полученный товар подлежит возврату в течение 14 дней, если в этот период был обнаружен дефект. Все претензии к качеству принимаются только в гарантийных отделах супермаркетов Ого. Клиентам из других городов нужно обращаться в сервисные центры производителей товаров. Если в конкретном городе сервиса нет, следует позвонить в отдел гарантии гипермаркета.
Скидочные купоны Ого, предлагаемые нашим сервисом, содержат описание акции или промокод, активировав который можно получить скидку. Чтобы им воспользоваться, нужно:
Найти нужный купон, кликнуть на спецпредложение и перейти на сайт Ogo. В конфигурации нашего сайта предусмотрено автоматическое копирование промокода и переадресация пользователя на сайт гипермаркета.
Положить товары в корзину и перейти в нее.
Зарегистрироваться на сайте, указав актуальные контактные данные.
Выбрать способ доставки.
Вставить промокод в специальное поле и нажать «Применить».
Важно учитывать, что скидка по промокоду не суммируется с другими акциями.
Курьерская служба не гарантирует точное время доставки, но можно выбрать удобный временной интервал. За 30–60 минут курьер связывается с клиентом для согласования времени доставки.
Ритейлер сотрудничает только с надежными поставщиками и производителями, что обеспечивает 100% подлинность товара.
Отзывы о магазине Ого можно почитать на Яндекс.Маркет.
В ближайший сервисный центр изготовителя товара. А при его отсутствии следует позвонить в отдел гарантии Ogo по бесплатному телефону +7-800-250-90-45 с 10:00 до 22:00 по московскому времени.
Гарантия на ПК, собранные специалистами магазина, длится 2 года. На другие товары гарантию дает непосредственно производитель.
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