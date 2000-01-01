Об интернет-магазине Ого

Крупный онлайн-магазин электроники и бытовой техники Ого предлагает более 35 тысяч товаров в наличии с доставкой по Москве и Челябинску. Все товары, представленные в каталоге Ого, имеют сертификаты РСТ и заводскую гарантию. А рейтинг продавца на Яндекс.Маркете стабильно составляет 5 звезд с 2010 года.

В ассортименте онлайн-супермаркета компьютеры, игровые консоли, планшеты, ноутбуки, геймпады, настольные ПК, комплектующие, смартфоны, климатическое оборудование и многое другое.

Онлайн-магазин поддерживает умеренные цены, регулярно проводит акции, распродажи и дарит промокоды на скидку, что позволяет экономить тысячи рублей при покупке дорогостоящей техники и электроники.

Популярные товары

Супермаркет Ого — настоящий клондайк для геймеров. Ритейлер собирает игровые компьютеры высокого класса, что позволяет максимально погрузиться в гейминг и насладиться впечатлениями от игр. На сайте есть конфигуратор, где пользователь может сам подобрать нужные составляющие ПК, а специалисты магазина помогут с формированием оптимальной комплектации.

Хорошим спросом также пользуются беспроводные мыши, веб-камеры, сетевое оборудование, компьютерная периферия, ИБП и многое другое.

А еще здесь хороший выбор товаров для печати и сканирования, средств связи, презентационного оборудования, видеонаблюдения и СКУД. Также представлены категории: мобильная электроника, ТВ и фото, домашняя техника, гаджеты для красоты, здоровья и детская продукция.

Программа лояльности

По программе лояльности Ого клиентам начисляются бонусные единицы за покупки, включая те, что были оплачены накопленными бонусами. Однако магазин может не начислить единицы за приобретение товаров со специальными и индивидуальными скидками.

Количество начисляемых бонусов зависит не от цены, а от категории товара, способа оплаты и доставки. Так, при оплате наличными и получении товара самовывозом начисляется на 20% больше бонусов, чем при курьерской доставке и оплате онлайн. Точное количество единиц отображается в карточке товара.

Бонусные единицы можно списать, погашая ими от 25% до 50% чека в зависимости от статуса клиента в программе лояльности, который растет по мере пополнения бонусного счета. Первоначально клиенту присваивается статус Стандарт, что дает ему возможность оплачивать до 25% заказа бонусами. Как только накапливается 2000 единиц за полгода, уровень повышается до серебряного. На этой ступени можно оплатить единицами до 35% от суммы чека. А при достижении статуса Золотой, для которого нужно накопить 6000 бонусов за 6 месяцев, клиент сможет погашать бонусами до 50% от стоимости заказа.

Чтобы стать участником программы, нужно авторизоваться на сайте магазина и выпустить виртуальную бонусную карту, а затем активировать ее в личном кабинете. Обладатели карт не только копят и списывают бонусы. Им доступны товары по ценам, ниже обычных до 25%, а также участие в закрытых распродажах.

Способы оплаты

В онлайн-гипермаркете Ого можно рассчитаться платежной картой Visa, MasterCard и Мир онлайн в момент оформления покупки. Возможна оплата наличными при получении у курьера. При самовывозе из торговых залов сети и точек выдачи рассчитаться можно наличными и картой. Заказы стоимостью более 100 тысяч рублей доставляются только после предоплаты.

Варианты и условия доставки

Доставка осуществляется транспортными компаниями КурьерСервисЭкспресс до двери клиента и компанией PickPoint до пунктов самовывоза. В пределах МКАД и по адресам, расположенным не далее 1 км от станции метро, доступна экспресс-доставка за 3 часа. Это возможно при условии, что объем посылки не превышает 0,15 кубических метра, а адрес получателя расположен не далее 1 км от метро или МЦК. При экспресс-доставке на сумму до 50 тысяч рублей допустима оплата при получении. Если заказ дороже, требуется 100% предоплата.

Возврат неподошедшего или дефектного товара

При курьерской доставке клиент может за 15 минут осмотреть товар и принять решение о подписании отгрузочных документов и оплате. Полученный товар подлежит возврату в течение 14 дней, если в этот период был обнаружен дефект. Все претензии к качеству принимаются только в гарантийных отделах супермаркетов Ого. Клиентам из других городов нужно обращаться в сервисные центры производителей товаров. Если в конкретном городе сервиса нет, следует позвонить в отдел гарантии гипермаркета.