Подробнее о магазине Original Marines

В фирменном онлайн-магазине можно купить одежду для детей и подростков от итальянского бренда, уже 37 лет одевающего маленьких модников в 40 странах мира. Философия марки заключается в том, что, выбирая хорошую одежду для сына или дочери, каждый человек вкладывает в лучшее будущее для себя и своего ребенка. Поэтому Original Marines создает вещи, которые выглядят красиво, но в то же время естественно и просто, и уделяет много внимания качеству деталей. В производстве одежды используются ткани только от сертифицированных поставщиков. Родителям предоставляется полная информация о том, как была сделана одежда, которую будут носить их дети.

Популярная детская торговая марка сегодня продается в 1200 магазинах в разных частях Европы, Азии и Африки, включая более 450 торговых центров в Италии. Благодаря промокодам и акциям, запускаемым ритейлером, в российском онлайн-магазине бренда можно с хорошей скидкой одеть своего ребенка в вещи последних коллекций.

Какую одежду можно купить в Оригинал Маринес

В интернет-магазине бренда представлен гардероб для новорожденных, маленьких девочек и мальчиков 3–36 месяцев, а также детей от 3 до 14 лет. В каталоге можно подобрать:

комбинезоны, ползунки, боди, шапочки и пинетки для малышей;

джинсы, брюки, шорты, леггинсы и юбки;

майки, футболки, лонгсливы, рубашки и блузки;

толстовки, кардиганы и свитеры;

платья, комбинезоны и комплекты;

верхнюю одежду, включая актуальные куртки и ветровки;

белье и пижамы, купальники и плавки;

аксессуары — от рюкзаков и сумок до ремней и шапок;

обувь для старших девочек и мальчиков.

В том числе бренд выпускает капсульные коллекции одежды, посвященные героям мультфильмов и комиксов. Например, родители найдут здесь вещи с символикой Disney, Marvel, DC Comics, Hello Kitty, Looney Tunes, Tom & Jerry, Snoopy и других персонажей, любимых детьми.

Накопительная скидочная карта Original Marines

В розничном магазине бренда можно оформить карту покупателя, по которой предоставляется персональная скидка, зависящая от суммы покупок. Чтобы воспользоваться этой картой в онлайн-магазине, нужно написать о ее наличии в комментарии к заказу или сообщить о ней по телефону. Менеджер позаботится о том, чтобы персональная скидка была учтена в заказе. Но она действует только на товары, которые продаются без общей скидки магазина.

Как оплатить покупки на сайте Original Marines

Расплатиться за брендовую детскую одежду из Италии можно любым удобным способом: банковской картой онлайн или рублями при получении товара.

Для оплаты онлайн подойдут карты Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro и Мир. Некоторые курьерские службы и пункты выдачи также поддерживают оплату картой при получении посылки, но доступность этой опции нужно уточнять у оператора при оформлении заказа.

Способы доставки одежды из Оригинал Маринес

Жители Москвы и Московской области могут получить заказ от курьера уже через 1–2 дня после оформления заказа. Доставка выполняется с 09:00 до 22:00, сотрудник транспортной компании перезванивает покупателю, чтобы согласовать конкретное время приезда. При этом возможна примерка и частичный выкуп заказа.

Доставка курьерской службой CDEK по всей России занимает 3–7 дней. Курьер также связывается с заказчиком, чтобы приехать в удобное время, но примерка и частичный выкуп вещей Original Marines невозможны.

Также можно выбрать получение посылки в пункте самовывоза CDEK или Boxberry. На мобильный номер придет сообщение о том, что посылка пришла и ее можно забрать.

Стоимость и срок доставки отображаются в корзине при оформлении заказа. Бесплатная доставка действует при совершении покупок на определенную сумму.

Условия возврата товара, действующие в брендовом магазине

По правилам бренда можно как полностью, так и частично возвращать любые покупки, кроме белья и носков. Товар хорошего качества, который не подошел, разрешается вернуть на протяжении 7 дней после получения, если он полностью сохранен в своем первоначальном виде вместе с упаковкой и ярлыками. Пересылка выполняется за счет покупателя. Деньги за одежду возвращаются магазином на протяжении 30 дней с момента поступления товара обратно на склад Original Marines.

Для оформления возврата нужно заполнить заявление онлайн, а также печатный бланк, который вложен в посылку, и вместе с ним, а также кассовым чеком отправить товар на адрес, указанный на сайте. После этого нужно в мессенджере, на почту или по телефону сообщить магазину номер отправления.