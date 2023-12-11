Промокоды Pizza Hut (Пицца Хат) на Ноябрь 2023
Список рабочих купонов и акций Pizza Hut. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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20%
20%
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Cкидка 20% в ресторане на самовывоз
Промокод
Пицца 4 сыра в подарок при заказе от 690 рублей
Промокод
При заказе от 890 рублей пицца Пепперони в подарок
Промокод
Пицца 4 сезона в подарок к заказу от 990 рублей
Промокод
Пепперони в подарок к первому заказу
Акция
Сырный борт от 99 рублей
Акция
Выбери блюда из мяса
Акция
Промо-наборы от 369 рублей
Акция
Бесконтактная доставка заказов
300Р
300Р
Акция
300 баллов на счет за регистрацию
50%
50%
Акция
Скидка 50% на пиццы
5%
5%
Акция
Кэшбек 5% от заказа бонусами
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%
Акция
Скидки до 50% в «Утконосе»
25%
Акция
До -25% на вегетарианские блюда
15%
Акция
До -15% на фирменные десерты
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Лучшие промокоды Pizza Hut
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Cкидка 20% в ресторане на самовывоз
|ЗАБ***
|Промокод
|Пицца 4 сыра в подарок при заказе от 690 рублей
|11.***
|Промокод
|При заказе от 890 рублей пицца Пепперони в подарок
|11.***
|Промокод
|Пицца 4 сезона в подарок к заказу от 990 рублей
|11.***
|Промокод
|Пепперони в подарок к первому заказу
|ПРИ***
|Скидка
|Сырный борт от 99 рублей
|не требуется
|Скидка
|Выбери блюда из мяса
|не требуется
|Скидка
|Промо-наборы от 369 рублей
|не требуется
|Скидка
|Бесконтактная доставка заказов
|не требуется
|Скидка
|300 баллов на счет за регистрацию
|не требуется