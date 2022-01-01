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Промокоды Polaris на Август

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1. Промокод предоставляет скидку до -70% на товар от его полной (первоначальной) стоимости на бытовую технику бренда Polaris. Промокоды различных акций не суммируются. Скидка действует пока товар имеется в наличии. Количество товаров ограничено. Акция не распространяется на заказ юридическим лицом. Скидка не распространяется на доставку (с условиями доставки Вы можете ознакомиться здесь ).

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Предложение распространяется на товары из раздела акции. Чтобы применить промокод, необходимо зарегистрироваться на сайте Polaris.

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Скидочные купоны интернет-магазина Поларис

Ритейлер Поларис производит и реализует инновационную и надежную бытовую техники, климатическое оборудование, гаджеты, посуду и умные устройства для функционального дома. Швейцарский подход к качеству, новые решения и стильный дизайн изделий оценили тысячи российских покупателей. В ... фирменном интернет-магазине действуют клубные цены, регулярно запускаются новые акции и предлагаются промокоды Polaris, позволяющие сэкономить тысячи рублей с покупки.


Посетить Polaris
Контакты Polaris

Электронная почта:
info@shop-polaris.ru

Телефон:
8 800 700 11 78

Соц. сети:

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Специальные предложения от Polaris

Об интернет-магазине Поларис

Швейцарский бренд техники, климатического оборудования и посуды Polaris на российском рынке имеет репутацию надежного производителя, который заботится об удобстве и уюте клиента. Компания следует по пути инноваций, разрабатывая и патентуя новые решения, которые расширяют функциональные возможности бытовой техники. Производственные мощности компании находятся в России и Китае.

Продукция под торговым знаком Polaris продается в Европе, Азии, странах СНГ и Ближнего Востока. В России у производителя более 300 сервисных центров, куда можно обратиться в случае некорректной работы купленного устройства. 

Дизайн продукции продуман до каждой детали. Техника бренда гармонично вписываются в современные умные дома и высоко ценится за функциональный интерьер.

Большая часть позиций находится в доступном ценовом сегменте. Для желающих сэкономить на покупке в интернет-магазине предусмотрены клубные цены, программа лояльности, акции и промокоды, опубликованные на этом сайте, позволяющие сэкономить тысячи рублей.

Популярные товары интернет-магазина 

Умная техника — одна из востребованных среди покупателей категорий. В линейке Polaris умные роботы-пылесосы, мультиварки, напольные весы, увлажнители и чайники. Также популярна бытовая техника: кофеварки и кофемолки, печи, пылесосы, утюги, отпариватели, блендеры, миксеры, настольные и погружные блендеры, мясорубки и мультирезки, кухонные весы и другие приспособления. 

Отдельно стоит отметить категорию «Климат», где в сезон часто покупают вентиляторы, водонагреватели, тепловое оборудование, радиаторы и 

тепловентиляторы. Еще в магазине представлены электросамокаты и электровелосипеды, техника для персонального ухода, гаджеты и посуда.

Программа лояльности интернет-магазина 

В интернет-магазине Поларис не предусмотрена карта лояльности и накопительная скидка. Взамен этого ритейлер предлагает пользователям, зарегистрированным на сайте, специальные клубные цены на отдельные позиции. Сотни товаров, принимающих участие в этой акции, отмечены ярлыком «Клубная цена». Зарегистрированные на сайте магазина пользователи в числе первых узнают о новых акциях, получают индивидуальные промокоды и другие специальные предложения. Клубная скидка не суммируется с другими акциями. Предложение недействительно для юридических лиц.

Методы оплаты в Полярис

Заказы, по цене превышающие 15 тысяч рублей, можно купить в рассрочку по карте Халва от Совкомбанка на срок до 6 месяцев. Подать заявку на рассрочку можно с сайта магазина Polaris.

Рассчитаться за заказ можно с курьером при получении наличными или банковской картой. Предоплата онлайн осуществляется с банковской карты на сайте магазина при оформлении заказа. Следует учитывать, что предоплаченные на сайте заказы выдаются клиенту после предъявления паспорта. При выборе самовывоза можно также оплатить покупку при получении картой или наличными. О возможности безналичного расчета в выбранном пункте самовывоза необходимо заранее узнать у консультанта.

Способы доставки

Курьерская доставка осуществляется партнерскими транспортными компаниями интернет-магазина до дома или офиса клиента в период с 10:00 до 22:00. Посылка вручается клиенту персонально в согласованный с курьером день и временной интервал. При курьерской доставке частичная оплата заказа недопустима, но есть возможность полностью отказаться от товара. Стоимость доставки при этом не компенсируется. 

При доставке до центрального пункта самовывоза Polaris в Москве предусмотрена частичная оплата заказа, допускающая отказ от ненужных позиций. В пунктах транспортной компании СДЭК такой возможности нет. Заказ нужно оплатить целиком или отказаться. Найти ближайшую точку выдачи в конкретном городе можно на сайте логистической компании, ссылка на который расположена в разделе «Доставка» интернет-магазина Polaris.

К доставке крупногабаритных грузов привлекаются специализированные транспортные компании. Подобные заказы отправляются только после 100% предоплаты на сайте.

Возврат бракованного и неподошедшего товара

Ритейлер гарантирует возврат и обмен товара надлежащего и ненадлежащего качества в сроки, указанные в Законе РФ «О защите прав потребителей». Клиент может отказаться от заказа в любой момент до и в процессе получения. Чтобы вернуть товар после подписания отгрузочных документов, необходимо заполнить бланк возврата, предварительно скачав его на сайте, и отправить вместе с продукцией на адрес продавца. Возврат уплаченных денег осуществляется на указанные в заявлении банковские реквизиты.

Как активировать купон на скидку в интернет-магазине

Скидочные купоны от магазина Polaris, опубликованные на этой странице, содержат описание действующей акции или промокода, который нужно ввести при оформлении заказа для получения персональной скидки. Делать это нужно следующим образом:

  1. Кликнуть на выбранный купон и перейти в интернет-магазин Polaris. Если по условиям активации скидки предусмотрен промокод, он скопируется автоматически.

  2. Положить товары в корзину, перейти в нее и кликнуть «Оформить заказ».

  3. Вставить промокод в открывшееся поле и нажать «Применить».

Если условия покупки соответствуют промокоду, то сумма заказа снизится на количественный или процентный номинал кода.

Часто задаваемые вопросы про Polaris

★ Куда можно обратиться за консультацией по техническим характеристикам товара?

По всем вопросам, связанным с выбором и характеристиками товара, следует обращаться в колл-центр интернет-магазина, контактные телефоны которого есть вверху главной страницы сайта Polaris.

★ Как быстро доставляется заказанный товар?

Сроки доставки зависят от способа и удаленности покупателя и составляют от 1 до 6 дней.

★ Почему не работает промокод?

Возможно, не выполнены условия покупки: в корзину добавлен уцененный товар, не достигнут лимит по минимальной сумме или другие пункты.

★ Где взять актуальный промокод на скидку?

Бонусные коды интернет-магазина Polaris опубликованы на этом сайте, на главной странице интернет-магазина и в социальных сетях ритейлера.

★ Где можно заказать запасные комплектующие к бытовой технике Поларис?

Запасные шнуры, насадки и другие оригинальные комплектующие к технике Поларис можно заказать, обратившись в наши сервисные центры, адреса которых опубликованы на сайте продавца.

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