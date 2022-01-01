Подробнее об обувном магазине Ralf Ringer

Компания Ralf Ringer — это российский производитель обуви, располагающий собственными заводами и сетью магазинов. Он предлагает стильную и современную продукцию для всех, для любых условий и обстановок. В интернет-магазине компании можно заказать обувь как для торжественных и светских мероприятий, так и для повседневного ношения. Специалисты на производстве тщательно продумывают конструкцию и форму колодок, крой продукции, ее дизайн и другие параметры, чтобы каждому покупателю было комфортно ее носить.

Качество обуви Ralf Ringer сочетается с доступностью, а благодаря скидочным купонам и эксклюзивным промокодам, доступным на этой странице, купить ее можно с дисконтом.

Обувь для всех в магазине Ральф Рингер

Интернет-магазин Ralf Ringer предлагает выбор обуви для всей семьи. В каталоге представлен ассортимент мужской и женской обуви, а также товаров для детей. В магазине доступны туфли, ботинки, сапоги, сандалии, босоножки, кроссовки, кеды и много других интересных позиций. Здесь можно заказать и аксессуары, товары для ухода за обувью и кожаными изделиями. Ассортимент регулярно пополняется новыми моделями, а перед стартом и в концовке сезона компания проводит распродажи и устраивает акции.

Программа лояльности Ralf Ringer для постоянных клиентов

Программа лояльности позволяет постоянным покупателям накапливать баллы за покупки и получать скидки на заказ обуви. Чтобы стать ее участником, нужно пройти регистрацию на сайте, в фирменном розничном магазине или через звонок в службу поддержки.

После получения клубной карты за каждую покупку начисляются баллы в размере 3,5% или 7% от потраченной суммы. Дополнительные бонусы предоставляются за заполнение анкеты, отзывы, репосты в соцсетях и другие действия. Баллы, накопленные на карте, можно использовать для оплаты последующих заказов. Ими можно погашать до 30% от суммы в чеке даже при покупке товаров со скидкой.

Способы оплаты заказов в магазине

Интернет-магазин принимает все варианты оплаты, популярные в России. Вне зависимости от способа доставки поддерживается наличный расчет при получении заказа. При этом перевозчиком может взиматься наложенный платеж. Банковской картой заказ можно оплатить онлайн, до момента отправки, и уже при получении. При этом доступность второго варианта зависит от выбранного перевозчика.

Обладатели карт рассрочки «Халва» могут купить обувь с разделением суммы чека на 3 равных ежемесячных платежа. Заявки до 15 тысяч рублей одобряются автоматически, от 15 до 350 тысяч — после визита курьера и полной идентификации в соответствии с требованиями Центробанка.

Доставка покупок в Ralf Ringer

Доставка обуви в крупных городах осуществляется силами курьерского отдела компании Ральф Рингер и транспортных партнеров. В Москве покупки, оформленные до 13:00, отправляются в тот же день, позже — на следующий. В других населенных пунктах сроки варьируются. Стоимость доставки отличается в разных городах, узнать ее можно при оформлении заказа. При вызове курьера возможна примерка и частичный выкуп товара. Максимальное число позиций в одной посылке — 5, в том числе обуви — 3 пары.

Альтернативные способы пересылки — Почта России и постаматы PickPoint. Эти способы доступны во всех населенных пунктах, в которых присутствуют указанные компании. Срок доставки составляет от 2–7 дней в зависимости от региона и выбранного перевозчика.

Самостоятельно забрать посылку можно в пункте самовывоза. Адреса точек выдачи указаны на сайте магазина, их можно посмотреть в процессе оформления заказа.

Условия обмена и возврата обуви

Гарантийный срок на продукцию компании составляет от 30 до 90 дней в зависимости от категории. Обувь ненадлежащего качества и с дефектами, возникшими по вине производителя или продавца, можно вернуть и обменять в течение указанного периода с учетом сезонности. Товар надлежащего качества подлежит возврату в течение 14 дней с момента покупки. При этом должны быть сохранены упаковка, ярлыки, этикетки, пломбы и отсутствовать следы использования.

Для возврата необходимо написать заявление, приложить к нему чек о покупке и отправить товар продавцу. Сделать это можно Почтой России и через постаматы PickPoint. Такая опция доступна для онлайн-покупок. Для возврата обуви и аксессуаров, купленных в розничных магазинах компании, нужно обратиться по месту приобретения.