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Промокоды Ralf Ringer на Август

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Купоны Ralf Ringer — скидки на стильную обувь

Российская компания Ralf Ringer — производитель обуви, располагающий тремя заводами, сетью из более 150 розничных магазинов и онлайн-площадкой. В ее каталоге — тысячи моделей для мужчин, женщин и детей на все сезоны и случаи жизни. Компания регулярно устраивает распродажи, проводит ... акции и поддерживает программу лояльности для постоянных клиентов. В ее рамках можно копить бонусы, а также получать подарки и персональные дисконтные предложения. Высокое качество обуви сочетается с умеренными ценами, а благодаря промокодам Ralf Ringer тратить на покупки можно еще меньше.


Посетить Ralf Ringer
Контакты Ralf Ringer

Юридический адрес:
Москва, Открытое шоссе, 18 с1

Электронная почта:
club@ralf.ru

Телефон:
8 800 200-10-11

Соц. сети:

vkyoutube

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Специальные предложения от Ralf Ringer

Подробнее об обувном магазине Ralf Ringer

Компания Ralf Ringer — это российский производитель обуви, располагающий собственными заводами и сетью магазинов. Он предлагает стильную и современную продукцию для всех, для любых условий и обстановок. В интернет-магазине компании можно заказать обувь как для торжественных и светских мероприятий, так и для повседневного ношения. Специалисты на производстве тщательно продумывают конструкцию и форму колодок, крой продукции, ее дизайн и другие параметры, чтобы каждому покупателю было комфортно ее носить. 

Качество обуви Ralf Ringer сочетается с доступностью, а благодаря скидочным купонам и эксклюзивным промокодам, доступным на этой странице, купить ее можно с дисконтом.

Обувь для всех в магазине Ральф Рингер

Интернет-магазин Ralf Ringer предлагает выбор обуви для всей семьи. В каталоге представлен ассортимент мужской и женской обуви, а также товаров для детей. В магазине доступны туфли, ботинки, сапоги, сандалии, босоножки, кроссовки, кеды и много других интересных позиций. Здесь можно заказать и аксессуары, товары для ухода за обувью и кожаными изделиями. Ассортимент регулярно пополняется новыми моделями, а перед стартом и в концовке сезона компания проводит распродажи и устраивает акции.

Программа лояльности Ralf Ringer для постоянных клиентов

Программа лояльности позволяет постоянным покупателям накапливать баллы за покупки и получать скидки на заказ обуви. Чтобы стать ее участником, нужно пройти регистрацию на сайте, в фирменном розничном магазине или через звонок в службу поддержки.

После получения клубной карты за каждую покупку начисляются баллы в размере 3,5% или 7% от потраченной суммы. Дополнительные бонусы предоставляются за заполнение анкеты, отзывы, репосты в соцсетях и другие действия. Баллы, накопленные на карте, можно использовать для оплаты последующих заказов. Ими можно погашать до 30% от суммы в чеке даже при покупке товаров со скидкой.

Способы оплаты заказов в магазине

Интернет-магазин принимает все варианты оплаты, популярные в России. Вне зависимости от способа доставки поддерживается наличный расчет при получении заказа. При этом перевозчиком может взиматься наложенный платеж. Банковской картой заказ можно оплатить онлайн, до момента отправки, и уже при получении. При этом доступность второго варианта зависит от выбранного перевозчика.

Обладатели карт рассрочки «Халва» могут купить обувь с разделением суммы чека на 3 равных ежемесячных платежа. Заявки до 15 тысяч рублей одобряются автоматически, от 15 до 350 тысяч — после визита курьера и полной идентификации в соответствии с требованиями Центробанка.

Доставка покупок в Ralf Ringer

Доставка обуви в крупных городах осуществляется силами курьерского отдела компании Ральф Рингер и транспортных партнеров. В Москве покупки, оформленные до 13:00, отправляются в тот же день, позже — на следующий. В других населенных пунктах сроки варьируются. Стоимость доставки отличается в разных городах, узнать ее можно при оформлении заказа. При вызове курьера возможна примерка и частичный выкуп товара. Максимальное число позиций в одной посылке — 5, в том числе обуви — 3 пары.

Альтернативные способы пересылки — Почта России и постаматы PickPoint. Эти способы доступны во всех населенных пунктах, в которых присутствуют указанные компании. Срок доставки составляет от 2–7 дней в зависимости от региона и выбранного перевозчика.

Самостоятельно забрать посылку можно в пункте самовывоза. Адреса точек выдачи указаны на сайте магазина, их можно посмотреть в процессе оформления заказа.

Условия обмена и возврата обуви

Гарантийный срок на продукцию компании составляет от 30 до 90 дней в зависимости от категории. Обувь ненадлежащего качества и с дефектами, возникшими по вине производителя или продавца, можно вернуть и обменять в течение указанного периода с учетом сезонности. Товар надлежащего качества подлежит возврату в течение 14 дней с момента покупки. При этом должны быть сохранены упаковка, ярлыки, этикетки, пломбы и отсутствовать следы использования.

Для возврата необходимо написать заявление, приложить к нему чек о покупке и отправить товар продавцу. Сделать это можно Почтой России и через постаматы PickPoint. Такая опция доступна для онлайн-покупок. Для возврата обуви и аксессуаров, купленных в розничных магазинах компании, нужно обратиться по месту приобретения.

Как получить скидку в Ralf Ringer, используя промокод

Чтобы получить скидку, предоставляемую по промокоду, нужно найти в списке акций на этой странице соответствующий купон и действовать по инструкции:

  1. Кликнуть на купон для автоматического копирования и переадресации или скопировать код и перейти в магазин самостоятельно.

  2. Выбрать в каталоге продукцию, которая участвует в акции и на которую распространяется скидка по промокоду.

  3. Добавить позиции в корзину, указав нужные размеры и другие характеристики.

  4. Перейти в корзину для оформления заказа.

  5. Отметить позиции в корзине и приступить к оформлению.

  1. На странице выбора способов оплаты и доставки вставить код купона в поле «Промокод» и активировать его для пересчета суммы.

  2. Завершить оформление заказа с новой суммой.

Часто задаваемые вопросы про Ralf Ringer

★ Можно ли примерить обувь Ральф Рингер перед оплатой?

Примерка обуви доступна при покупке с курьерской доставкой. В таком случае можно заказать до трех размеров понравившейся модели и при получении оформить частичный выкуп наиболее подходящего варианта. На примерку дается 15 минут.

★ Можно ли комбинировать бонусы?

В магазине можно комбинировать скидки с накопленными бонусами программы лояльности. Сочетаемость других дисконтных предложений определяется правилами каждой акции отдельно.

★ Есть ли бесплатная доставка в магазине Ralf Ringer?

Бесплатная доставка действует для крупных городов, если сумма заказа превышает 1500 рублей. Узнать, поддерживается ли она в вашем населенном пункте, можно во время оформления заказа на сайте компании.

★ Где найти актуальные скидки Ralf Ringer?

Все действующие акции магазина собраны в этом разделе. На странице доступны скидочные купоны, воспользоваться которыми можно сегодня.

★ Какие скидки есть в магазине Ральф Рингер?

Магазин регулярно проводит акции и предлагает дисконт на первый заказ, скидки по программе лояльности, а также устраивает общедоступные распродажи.

Лучшие промокоды Ralf Ringer

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