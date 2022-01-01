Подробнее о магазине одежды Roxy

Австралийский бренд Roxy — это вещи для любительниц спорта и активного отдыха, желающих носить стильные и комфортные вещи. В магазине компании представлена одежда для сноубординга, серфинга, фитнеса, просто для активного отдыха, а также аксессуары. Рокси регулярно проводит акции, поэтому большая часть ассортимента периодически доступна по сниженным ценам. Чтобы получать еще больше скидок, можно пользоваться промокодами и другими спецпредложениями компании, собранными здесь.

Одежда для любителей активного отдыха со скидками

Выбор одежды в магазине очень широк, при этом значительная часть ассортимента регулярно участвует в акциях. На сайте постоянно работает раздел Sale, в котором собраны дисконтные предложения до 50%. В акциях часто принимают участие:

одежда для зимнего отдыха и спорта;

пляжная одежда и аксессуары;

майки и футболки;

штаны, шорты и леггинсы;

головные уборы;

обувь.

Чтобы не упустить интересные предложения магазина, можно следить за акциями в этом разделе или подписаться на новостную рассылку Рокси.

Программа лояльности Boardriders Club для постоянных клиентов

Для покупателей работает программа лояльности Boardriders Club. В ее рамках можно зарабатывать баллы, совершая покупки, а затем обменивать их на скидки. Первые 500 бонусов предоставляются новичкам автоматически после регистрации в программе. В дальнейшем за каждый потраченный рубль клиенту начисляется 1 бонус. Дополнительные баллы предоставляются в день рождения, годовщину вступления в клуб и в рамках акций. Участникам программы лояльности также доступны персональные дисконтные предложения, увеличенный срок возврата и другие привилегии.

5000 накопленных баллов можно обменять на ваучер со скидкой номиналом 500 рублей. По мере накопления бонусов сумма будет увеличиваться и достигать значений, кратных 500. Ваучерами можно оплачивать до 30 или 50% от стоимости заказа, в зависимости от категории товаров. Срок их действия составляет 4 месяца.

Методы оплаты в Roxy

Оплатить заказ на сайте можно банковской картой во время оформления, и наличными – при получении. Поддерживается онлайн-оплата карточками Visa и MasterCard. Возможность безналичного расчета с помощью карты необходимо уточнять при оформлении заявки, так как у курьера может не быть терминала. При онлайн-оплате после поступления денег заказ будет отправлен в обработку и передан выбранной транспортной компании после комплектации.

Доставка заказов в Roxy

Магазин осуществляет курьерскую доставку заказов, пересылку транспортными компаниями, а также предлагает самовывоз из пунктов выдачи и постаматов. Выбор вариантов зависит от габаритов посылки и адреса получателя. Стоимость доставки составляет 199 рублей, крупные заказы на сумму от 5000 рублей доставляются бесплатно.

Сроки пересылки зависят от удаленности клиента от склада и выбранного способа перевозки. Они составляют от 1 до 8 рабочих дней, не считая дня оформления заказа. В случае выбора курьерской доставки возможна примерка товара и частичный выкуп, на которые отводится до 15 минут времени. При этом действуют ограничения на количество товаров в одной посылке. Можно заказать не более 2 размеров одного продукта, 3 изделий одного типа и 10 позиций в заказе всего.

Условия обмена и возврата

В соответствии с законодательством о защите прав потребителей покупатель может отказаться от товара в любой момент до его получения. В дальнейшем вернуть качественный товар можно в течение 14 дней. Если покупка была получена в одном из магазинов компании, вернуть ее можно только там же. В случае дистанционной продажи нужно отправить товар на склад магазина через постамат, курьерскую доставку или Почтой России, приложив к посылке письменное заявление. Деньги возвращаются на счет покупателя в течение 10 рабочих дней.

Услуга возврата товара надлежащего качества курьером или почтой платная, ее стоимость — 300 рублей. Постоянным клиентам, участвующим в программе лояльности и имеющим серебряный или золотой статус, доступны льготные условия и продленные сроки возврата. При этом стоит учитывать, что некоторые категории товаров надлежащего качества по российскому законодательству не подлежат возврату.