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Сима Ленд — российский оптовый магазин, который предлагает клиентам различные товары для дома: мебель, текстиль, посуду и многое другое. Все это можно заказать на его официальном сайте. При покупке на определенную сумму действуют оптовые цены. Но в 2022 году есть и другие способы сэ ... кономить и получить скидку при оформлении заказа — это бесплатные купоны, промокоды, участие в акциях и программе лояльности интернет-магазина. Информация о выгодных предложениях ритейлера размещена на этой странице. Данные регулярно обновляются, поэтому тут только актуальные сведения. Если сделать заказ с их использованием, можно купить товары магазина с максимальной выгодой.
Юридический адрес:
Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8
Телефон:
+7 800 234 1000
Соц. сети:
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Sima Land — российская торговая компания, основанная в 2000 году. Изначально она специализировалась на оптовых поставках, но теперь продает товары и в розницу. Главный плюс магазина — в нем можно сделать покупку на выгодных условиях. Ведь стоимость большинства позиций каталога ниже среднерыночных, а при оформлении заказа на большую сумму действуют оптовые цены.
Экономить на покупках на официальном сайте оптовой компании можно с помощью бесплатных купонов и скидочных промокодов Sima Land. Все выгодные предложения интернет-магазина собраны на этой странице. Информация о кодах на скидку и акциях интернет-магазина регулярно обновляется, поэтому здесь только актуальные данные.
На официальном сайте интернет-магазина представлены различные товары для дома. Среди них мебель, текстиль, материалы для ремонта, детские игрушки. Каталог компании организован удобно, есть функция поиска вещи по названию. При оформлении заказа на любой товар можно использовать промокод магазина Сима Ленд для получения скидки. Все действующие на данный момент бонусные коды оптовой компании опубликованы на этой странице.
Есть несколько способов получить скидку на официальном сайте интернет-магазина. Самый простой — это покупка товаров на распродажах. На них цена вещи может снизиться на 30–40%. Акционные предложения отмечены синим прямоугольником, в котором указана скидка. Есть и другие варианты экономии в интернет-магазине:
Опт. При оформлении заказа на сумму от ₽30 000 действуют оптовые цены.
Суперцены. Это акция интернет-магазина, действие которой распространяется лишь на отдельные категории товаров. Аналог обычной скидки, но стоимость вещи уменьшается всего на 5–10%.
Специальные предложения. В рамках этой акции можно приобрести несколько товаров по цене одного. Например, в %year% году магазин предлагает 3 по стоимости 2.
Скидка за объем. Аналог опта, но с более мягкими условиями. Для уменьшения цены товара нужно оформить заказ на меньшую сумму (как правило, на ₽2000–3000, но условия могут отличаться).
Программа лояльности. По ней предусмотрена скидка 2% от розничных цен интернет-магазина и ряд других привилегий.
Все перечисленные акционные предложения не исключают использования купонов и промокодов оптовой компании. Благодаря этому цену заказа можно сделать еще меньше и совершить покупку с максимальной выгодой.
Также на официальном сайте магазина действуют 2 социальные акции, направленные на поддержку незащищенных слоев населения. Первая — «Большая семья», в ней могут участвовать те, у кого 3 и более детей. Для таких покупателей оптовые цены действуют на любые покупки на сумму до ₽20 000 (в месяц). Для оформления заказа на этих условиях в поддержку компании надо предоставить удостоверение многодетной семьи.
Вторая социальная акция интернет-магазина — «Мир добра». В ней могут участвовать те, у кого на воспитании находятся дети-инвалиды. Участникам предоставляют привилегии, аналогичные предусмотренным программой «Большая семья» (оптовые цены на любые заказы до ₽20 000 в месяц).
Чтобы активировать промокод и получить скидку в Сима Ленде, необходимо:
Ознакомиться с выгодными предложениями оптовой компании на этой странице.
Выбрать подходящий промокод и скопировать его.
Перейти на официальный сайт магазина.
Найти нужный товар и нажать на него, далее кликнуть «В корзину».
Щелкнуть по значку сумки вверху страницы, затем кнопку «Перейти к оформлению».
Ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».
Завершить покупку.
После этого к заказу будет применена скидка. Ее величина зависит от промокода магазина Sima Land, она определяется условиями акции и поэтому может отличаться. Важный момент: при совершении покупки разрешается активировать только один скидочный код.
Если делать заказ магазина Сима Ленд в мобильном приложении компании, активация происходит немного иначе. На странице оформления заказа отсутствует поле для кода. Чтобы оно появилось, необходимо нажать на кнопку «Промокод». Далее пользователь окажется на специальном экране, где нужно ввести код и подтвердить его активацию.
Некоторые купоны Сима Ленд активируются по-другому. Чтобы воспользоваться ими, надо выбрать подходящее выгодное предложение интернет-магазина с этой страницы, нажать на него, а после переадресации на официальный сайт компании оформить заказ. Вводить промокоды на скидку при этом не требуется — цена на товар уменьшится автоматически.
Все актуальные скидочные коды и бесплатные купоны магазина Сима Ленд собраны на этой странице. Здесь — только действующие специальные предложения оптовой компании, по которым можно получить выгодную скидку в 2022 году.
Оплата заказа возможна картой при оформлении, карточкой или наличными при получении, банковским переводом или в рассрочку.
После отправки заказа клиенту выдают трек-номер. Для отслеживания покупки его надо ввести на сайте транспортной компании (СДЭК, Почта России, BoxBerry, DPD, 5Post, Ozon).
Оформить заказ на сумму от ₽3000. Но даже в этом случае придется доплатить за вес и объем посылки, если она габаритная.
Для жителей Москвы она обойдется в ₽300, для покупателей из регионов условия могут отличаться.
Цена покупки на сайте интернет-магазина должна начинаться от ₽1000.
Ее можно заказать на официальном сайте екатеринбургского офлайн-гипермаркета компании.
|Тип купона
|Описание
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|не требуется
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|не требуется
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|Скидки до 20% на узбекскую посуду по купону Sima-land
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|Купи со скидкой до 30% товары для праздника промокоду Сима Ленд 2022
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|Товары для кондитеров с дисконтом 20%
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|Специальные цены на принадлежности для домашних заготовок и посуду - скидка 20%
|не требуется
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|Товары для аквариумистики с выгодой 20% по промокоду Сима Ленд
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