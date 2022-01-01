Акции и распродажи на официальном сайте интернет-магазина

Есть несколько способов получить скидку на официальном сайте интернет-магазина. Самый простой — это покупка товаров на распродажах. На них цена вещи может снизиться на 30–40%. Акционные предложения отмечены синим прямоугольником, в котором указана скидка. Есть и другие варианты экономии в интернет-магазине:

Опт. При оформлении заказа на сумму от ₽30 000 действуют оптовые цены.

Суперцены. Это акция интернет-магазина, действие которой распространяется лишь на отдельные категории товаров. Аналог обычной скидки, но стоимость вещи уменьшается всего на 5–10%.

Специальные предложения. В рамках этой акции можно приобрести несколько товаров по цене одного. Например, в %year% году магазин предлагает 3 по стоимости 2.

Скидка за объем. Аналог опта, но с более мягкими условиями. Для уменьшения цены товара нужно оформить заказ на меньшую сумму (как правило, на ₽2000–3000, но условия могут отличаться).

Программа лояльности. По ней предусмотрена скидка 2% от розничных цен интернет-магазина и ряд других привилегий.

Все перечисленные акционные предложения не исключают использования купонов и промокодов оптовой компании. Благодаря этому цену заказа можно сделать еще меньше и совершить покупку с максимальной выгодой.

Также на официальном сайте магазина действуют 2 социальные акции, направленные на поддержку незащищенных слоев населения. Первая — «Большая семья», в ней могут участвовать те, у кого 3 и более детей. Для таких покупателей оптовые цены действуют на любые покупки на сумму до ₽20 000 (в месяц). Для оформления заказа на этих условиях в поддержку компании надо предоставить удостоверение многодетной семьи.

Вторая социальная акция интернет-магазина — «Мир добра». В ней могут участвовать те, у кого на воспитании находятся дети-инвалиды. Участникам предоставляют привилегии, аналогичные предусмотренным программой «Большая семья» (оптовые цены на любые заказы до ₽20 000 в месяц).