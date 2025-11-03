Промокоды Simply Meal (Симпли Мил) на Февраль 2025
Список рабочих купонов и акций Simply Meal. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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Лучшие промокоды Simply Meal
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 15% на первую покупку!
|WLC***
|Промокод
|Скидка 10% для новых клиентов
|SIM***
|Скидка
|Четыре недели еды от 12 648 рублей
|не требуется
|Скидка
|Заменим блюда бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Меню от 513 рублей в день
|не требуется
|Скидка
|Базовое меню "Лайт": 3 приема в день - от 176 рублей/блюдо
|не требуется
|Скидка
|Раз в два дня бесплатная доставка утром и вечером
|не требуется
|Скидка
|Изменяй любое блюдо с помощью конструктора
|не требуется
|Скидка
|Дарим 1500 бонусов за привлечение друга
|не требуется
|Скидка
|Получи 500 бонусов за отзыв!
|не требуется