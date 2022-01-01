Стильная спортивная одежда и обувь от Street Beat

Стремительный ритм жизни диктует свои правила, и покупатель выбирает удобство и комфорт, отдавая предпочтение спортивному стилю в повседневной жизни. Street Beat – интернет-магазин по продаже спортивной обуви, одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Торговая сеть компании насчитывает в России более 25 розничных магазинов.

Представленный в Street Beat ассортимент включает в себя как классические модели, так и последние новинки. Выбрать товар в онлайн-шопе довольно легко. Система каталога разбита на категории: стиль и вид обуви или одежды, пол, цвет, сезон, бренд и коллекция, цена товара. Есть сортировка по размеру скидки и популярности модели.

Помимо широкого выбора, у компании есть и еще один плюс – скидки по промокодам, которые позволяют сэкономить при покупке качественной брендовой продукции. На этой странице представлены только актуальные дисконтные предложения.

Самые популярные товары онлайн-магазина Street Beat

С приближением холодного времени года среди посетителей Street Beat по традиции повышается спрос на качественную теплую обувь и верхнюю одежду. Например, особой популярностью среди женской аудитории интернет-магазина пользуются теплые, нескользкие и водонепроницаемые кожаные ботинки из коллекции Converse Lugged Winter, а также осенние и зимние женские ботинки Dr. Martens. Стабильно высокий спрос есть на верхнюю одежду и непромокаемые кроссовки брендов Nike и Jordan.

На эти и другие популярные товары Стрит Бит предлагает скидки по промокодам. Они представляют собой отличный способ экономии при покупке, который предполагает использование уникальной комбинации цифр и букв. Действующие промокоды компании представлены на этой странице. Их актуальность регулярно проверяется менеджерами портала.

Виртуальная бонусная карта Street Beat

Виртуальная бонусная карта позволяет экономить при покупке в интернет-магазине. Для того чтобы ее получить, покупателю необходимо зарегистрироваться на сайте Street Beat. Нажав «Активировать карту», клиент сможет получать и тратить накопленные бонусы по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом бонусами можно оплатить до 30% чека.

Виртуальная карта клиента действует во всей сети магазинов Street Beat, необходимо лишь назвать номер карты или номер телефона на кассе магазина при оплате товара офлайн.

Условия бонусной программы:

На карту возвращается кэшбэк в виде 3–7% стоимости покупки. Клиент получает бонусы на карту через две недели после покупки.

Срок действия бонуса – 365 дней с момента покупки.

Указав при регистрации свой день рождения, можно получить 1000 бонусных баллов. Они зачисляются на протяжении 7 дней и актуальны в течение двух недель.

По акции «Приведи друга» за каждого приведенного знакомого можно получить 300 бонусных баллов. Для этого нужно указать в офлайн-магазине в специальной анкете номер карты уже зарегистрированного друга, которому тоже будут зачислены те же 300 баллов.

Бонусы не распространяются на распродажные товары, продающиеся с акционной скидкой, а также на лимитированные и ретромодели Jordan.

Бонусы списываются только с карты владельца.

Доступные варианты оплаты

Онлайн-оплата покупки осуществляется с помощью интернет-банкинга, банковской карты, а также платежных систем Apple Pay и Google Pay.

При получении товара в офлайн-магазине или курьерской доставкой клиент может расплатиться наличными или банковской картой.

Подарочным сертификатом можно оплатить покупку в офлайн-магазине или при онлайн-оплате. При покупке сертификат полностью обнуляется.

Оплата бонусными баллами до 30% покупки доступна как офлайн, так и онлайн. При онлайн-оплате бонусная карта должна быть привязана к личному кабинету покупателя.

Все способы доставки

Клиентам интернет-магазина доступна курьерская доставка. Когда онлайн-заказ подтверждается клиентом, менеджер интернет-магазина связывается с ним и уточняет сроки. Покупатель может отследить свой заказ на сайте Стрит Бит, указав его номер и свой телефон в соответствующей графе.

Доступен и самовывоз товара из розничной точки брендового магазина. Оформив заказ на сайте магазина, клиенту необходимо указать, в каком магазине он его заберет. Получить свой заказ можно и через сервис доставки в постамат или пункт выдачи PickPoint, а также благодаря услугам Почты России в почтовом отделении любого региона РФ.

Условия возврата товара

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» покупатель имеет право вернуть товар, если он не подошел по размеру или цвету, в нем был обнаружен изъян или же клиенту по ошибке был доставлен не его заказ. Для возврата товара понадобится квитанция, гарантийный талон и сохранная упаковка.