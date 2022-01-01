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3500Р
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3500Р
купон
3000Р
купон
1645Р
купон
1545Р
купон
1195Р
купон
965Р
купон
695Р
купон
475Р
купон
399Р
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395Р
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395Р
купон
395Р
купон
345Р
купон
325Р
купон
319Р
купон
Нежный ролл с креветкой, свежим огурцом и сливочным сыром внутри. Шапочка из икры лосося ( имитацтя ) сделает вкус ярче.
269Р
купон
239Р
купон
190Р
купон
150Р
купон
89Р
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Твой лёгкий ролл для перекуса с кунжутом и свежим, хрусящим огурцом.
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689Р
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389Р
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349Р
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1 оценка поставлена средняя 5
Сеть ресторанов Суши Весла предлагает клиентам попробовать блюда азиатской и японской кухни. Доставка работает в более чем 20 городах страны, где получить скидку может новый и постоянный клиент. Есть промокод на первый заказ, доставку, отдельные категории товаров или блюда. Оформить ... покупку с вкусными роллами и суши можно через сайт или приложение компании. Чтобы клиенты могли получить скидку на самовывоз или доставку, купоны с дисконтом находятся здесь. Они помогут получить выгоду до 100% на вкусные блюда из меню при заказе в ресторане.
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Ресторан японской и азиатской кухни Суши Весла доставляет свою продукцию в более чем 20 городов: от Москвы и Саратова до Таганрога и Сочи. Компания ответственно относится к приготовлению блюд, поэтому использует только свежие сертифицированные ингредиенты. Клиенты могут оформить заказ на доставку в официальном мобильном приложении или на сайте.
Для пользователей регулярно предлагаются акции, где они могут получить выгоду до 20–100% на отдельные блюда или весь заказ. Актуальные предложения с промокодами и купонами находятся на этой странице сайте.
Основной упор в ресторане японской и азиатской кухни сделан на роллы. Есть классическая Филадельфия, Калифорния и нестандартные роллы с трюфелем. На них действуют скидки, которые можно получить при помощи активации промокодов. Некоторые добавляются к заказу в качестве подарка при заказе на энную сумму.
В ассортименте ресторанов с быстрой доставкой еды пользуются спросом воки. Клиентам доступна их самостоятельная сборка или готовые варианты блюд на выбор. Для них регулярно предлагаются новые скидочные купоны и начисляются икринки по программе с кэшбэком.
Каждый сезон на сайт ресторана вкусных роллов добавляются новые позиции. Например, летом в специальное меню входят донбури, зимой — супы. На них также распространяются дисконтные предложения, которые активируются при оформлении заказа на самовывоз или доставку.
На первый заказ для новых клиентов действует скидка до 20%. Работает только при приобретении блюд японской и азиатской кухни через официальный сайт ресторанов суши или приложение. В корзине нужно активировать уникальный набор символов и предварительно ввести действующий номер телефона.
Промокод на доставку также есть на нашем сайте. Он помогает получить услугу бесплатно или с дисконтом. Чтобы рассчитать ее стоимость, потребуется ввести точный адрес, куда курьер привезет еду. После применения кода купона произойдет перерасчет стоимости заказа с вкусными роллами.
На отдельные категории товаров есть купоны с дисконтом до 20% при покупке от конкретной суммы. Например, они доступны для фирменной минеральной воды, роллов, суши и супов. Может воспользоваться любой желающий, даже не зарегистрированный на сайте пользователь.
Для определенных роллов в федеральной сети ресторанов предлагается получить выгоду в n рублей. Акцией можно воспользоваться при покупке на определенную сумму. При переходе в корзину нужно вставить скопированный с этого сайта код, чтобы использовать предложение. Оно действует для новых и постоянных клиентов, но воспользоваться им можно только 1 раз.
Для постоянных клиентов сети ресторанов действует программа «СушиВесла кэшбэк». За каждый заказ на счет возвращается 5% от суммы, а при самовывозе — 10%. Дополнительно начисляются в рамках акций при покупке от определенной суммы. Двойной кэшбэк также начисляется при покупке роллов и других блюд утром.
Клиенты могут оплатить накопленными икринками до 100% покупки. 1 икринка равна 1 рублю. Кэшбэк на сайте ресторана нельзя списать, если был применен один из действующих промокодов, выбран подарок или не указан номер телефона. Также монеты сгорают, если не делать покупки по выгодной цене в течение полугода.
Перед активацией промокода его нужно скопировать с этого сайта. Нужно только нажать на один из купонов с уникальным кодом. После произойдет перенаправление на официальный сайт ресторана суши.
Далее для использования промокода для получения выгоды нужно выполнить действия:
Выбрать город проживания.
Под понравившейся позицией нажать на «В корзину».
Нажать на изображение корзины.
Пролистать вниз под список продуктов.
Найти строку «Промокод».
Вставить скопированный ранее код купона в отведенное поле.
Кликнуть на «Проверить».
Выбрать способ получения заказа с вкусными роллами.
Останется выбрать метод оплаты и авторизоваться в личном кабинете для отслеживания статуса доставки блюд от заведения Суши Весла.
В случаях, когда активировать уникальный набор символов в ресторане японской и азиатской кухни не нужно, достаточно кликнуть на действующий купон. Произойдет перенаправление на страницу с акционными предложениями. Для оформления заказа их останется добавить в корзину, а перерасчет стоимости продуктов произойдет автоматически. Отобразится размер выгоды и итоговая сумма на оплату.
Сеть мобильных ресторанов Суши Весла — это разнообразие блюд японской и азиатской кухни. Гастрономические изыски можно заказать в любом регионе России — достаточно оформить покупку на сайте или в мобильном приложении. При этом каждый покупатель может использовать скидку по промокоду или специальному предложению от компании. Уже десятки тысяч клиентов оценили высокий сервис, качество и разнообразие супов, роллов, суши и прочих блюд из мобильного ресторана.
Оформление и доставка заказов осуществляются через конструктор: вы самостоятельно составляете свое меню от соусов до ингредиентов вок. Каждое блюдо готовится профессиональными поварами из свежих натуральных продуктов.
Любой заказ можно оформить ежедневно с 10:00 до 23:00. В зависимости от зоны доставки ее стоимость стартует от 600 рублей, а срок подачи блюда — от 45 минут. Также заказы любых блюд по доступной цене можно оформить к самовывозу.
Меню мобильного ресторана Суши Весла включает несколько категорий блюд: сеты, роллы, вок-конструктор, супы, темпура и напитки.
В первом разделе «Сеты» два десятка любых наборов суши и роллов от 300 до 3500 рублей. Все они различаются по весу и наполнению наборов.
В категории «Роллы» и «Суши» огромный выбор азиатских блюд с креветками, тунцом, лососем, сливочным сыром, икрой тобико, морской капустой и т. д. Здесь можно выбрать не только классические, но и запеченные или жареные (во фритюре) роллы.
Вок-конструктор позволяет как заказать готовое блюдо, так и создать свой собственный азиатский суп из специального меню. В ассортименте мобильного ресторана самые вкусные воки с морепродуктами, курицей, говядиной, а также вегетарианские блюда.
В разделе «Супы» представлены классическая азиатская кухня: том-ям, мисо, рамэн с разнообразной начинкой.
«Темпура» — блюда японской кухни во фритюре: курица, морепродукты, картофель и т. д.
Дополнить свой заказ можно напитками из меню: газированной водой, соком, энергетиком, фантой, спрайтом или кока-колой.
Получить скидку на блюдо азиатской кухни в мобильном ресторане можно несколькими путями:
участвовать в акциях сети ресторанов и заказывать акционные сеты;
подписаться на новости компании и получить скидку;
использовать промокод на первый заказ, акционные сеты и другую продукцию ресторана;
подписаться на телеграм-канал ресторана и ловить дисконт дня;
зарабатывать кэшбэк на заказах;
заказывать еду ночью со скидкой на все меню;
воспользоваться бонусами в день рождения.
Чтобы активировать гарантированный дисконт на меню мобильного ресторана азиатской кухни Суши Весла, понадобится совершить следующие действия:
Из списка актуальных акций, опубликованных на этой странице, выбрать подходящую.
Скопировать промокод (клацнуть по нему мышью). Если не произойдет автоматической переадресации, вернуться на страницу ресторана.
Положить в корзину суши, роллы, супы, соответствующие условиям акции.
На странице оформления заказа вставить скопированный код купона в специальное поле. Нажать кнопку «Проверить».
После активации купона убедиться, что дисконт применен и сумма уменьшилась.
Закончить оформление заказа: указать адрес доставки и способ оплаты азиатского блюда.
Скидочные купоны — это реальная возможность получить дисконт на любое блюдо из меню ресторана. Скидка может быть выражена фиксированной суммой или в процентах от суммы заказа. Условия ее активации, срок действия и блюда, на которые может быть начислен дисконт, указаны в условиях акции.
Почему скидка по промокоду может не сработать? Во-первых, если хотя бы одно из блюд в корзине не попадает под действие специального предложения. Во-вторых, если скидочный купон уже был активирован. В-третьих, если срок акции истек. Если все условия выполнены, а дисконт не работает, советуем обратиться в службу поддержки мобильного ресторана.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 20% на первый заказ от 1000 рублей по промокоду Сушивесла
|STA***
|Промокод
|Скидка 10% на первый заказ от 800 рублей на самовывоз по купону Сушивесла
|TAK***
|Скидка
|Скидка 20% именинникам
|не требуется
|Скидка
|Брендированная минеральная вода с выгодой до 20% при покупке 2-х бутылок
|не требуется
|Скидка
|Кэшбэк до 10% от суммы заказа по программе лояльности
|не требуется
|Скидка
|Сет «E edition», обогащённый многообразием деликатесов за 3500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Вкуснейший сет «E edition» за 3500 рублей по купону СушиВёсла
|не требуется
|Скидка
|Деликатесный сет «X edition» за 3000 рублей по промокоду Сушивёсла
|не требуется
|Скидка
|Очень сытный сет «Чизи» за 1645 рублей по купону СушиВёсла
|не требуется
|Скидка
|Шедевральный сет «Хит» за 1545 рублей по купону СушиВёсла
|не требуется