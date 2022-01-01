Как оформить заказ со скидкой

На первый заказ для новых клиентов действует скидка до 20%. Работает только при приобретении блюд японской и азиатской кухни через официальный сайт ресторанов суши или приложение. В корзине нужно активировать уникальный набор символов и предварительно ввести действующий номер телефона.

Промокод на доставку также есть на нашем сайте. Он помогает получить услугу бесплатно или с дисконтом. Чтобы рассчитать ее стоимость, потребуется ввести точный адрес, куда курьер привезет еду. После применения кода купона произойдет перерасчет стоимости заказа с вкусными роллами.

На отдельные категории товаров есть купоны с дисконтом до 20% при покупке от конкретной суммы. Например, они доступны для фирменной минеральной воды, роллов, суши и супов. Может воспользоваться любой желающий, даже не зарегистрированный на сайте пользователь.

Для определенных роллов в федеральной сети ресторанов предлагается получить выгоду в n рублей. Акцией можно воспользоваться при покупке на определенную сумму. При переходе в корзину нужно вставить скопированный с этого сайта код, чтобы использовать предложение. Оно действует для новых и постоянных клиентов, но воспользоваться им можно только 1 раз.

Для постоянных клиентов сети ресторанов действует программа «СушиВесла кэшбэк». За каждый заказ на счет возвращается 5% от суммы, а при самовывозе — 10%. Дополнительно начисляются в рамках акций при покупке от определенной суммы. Двойной кэшбэк также начисляется при покупке роллов и других блюд утром.

Клиенты могут оплатить накопленными икринками до 100% покупки. 1 икринка равна 1 рублю. Кэшбэк на сайте ресторана нельзя списать, если был применен один из действующих промокодов, выбран подарок или не указан номер телефона. Также монеты сгорают, если не делать покупки по выгодной цене в течение полугода.