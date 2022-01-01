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Промокоды Сушивёсла Август 2022

Акции и купоны Сушивёсла на Август 2022

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3500Р
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3500Р
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1645Р
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Всего 695 рублей за вкуснейший «HOT» сет по промокоду СушиВёсла
Истекает через 1 день Открыть Акцию

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Истекает через 1 день Открыть Акцию

399Р
купон

Скидка
Аппетитный жареный ролл «Суши Вёсла» всего за 399 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

395Р
купон

Скидка
Сет «Креветка mini» в оригинальном исполнении всего за 395 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

395Р
купон

Скидка
Сет с изюминкой «Лосось mini» от СушиВёсла всего за 395 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

395Р
купон

Скидка
Деликатесный ролл «Атлантический» за 395 рублей по купону СушиВёсла
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

345Р
купон

Скидка
Жареный ролл «Сумо-Сан» за 345 рублей по промокоду Сушивёсла
Истекает через 10 дней Открыть Акцию

325Р
купон

Скидка
Вкуснейшая окрошка «Тай» за 325 рублей по купону Сушивёсла
Истекает сегодня Открыть Акцию

319Р
купон

Скидка
Нежный ролл «Рассвет» в оригинальном исполнении всего за 319 рублей по купону СушиВёсла

Нежный ролл с креветкой, свежим огурцом и сливочным сыром внутри. Шапочка из икры лосося ( имитацтя ) сделает вкус ярче.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

269Р
купон

Скидка
Классический ролл «Угорь» за 269 рублей по купону СушиВёсла
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

239Р
купон

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Запечённый ролл «Крейзи Чикен» всего за 239 рублей по промокоду Сушивёсла
Истекает сегодня Открыть Акцию

190Р
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Аппетитный ролл «Саваяки» всего за 190 рублей по купону СушиВёсла
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

150Р
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-150 рублей на ночные заказы
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Получи минимум калорий при покупке диетического ролла «Огурец» всего за 89 рублей от СушиВёсла

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20%
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10%
купон

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купон

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купон

Скидка
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1195Р
купон

Скидка
Вкуснейший сет «Тартар» всего за 1195 рублей по купону Сушивёсла
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

965Р
купон

Скидка
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Скидка
Всего 695 рублей за вкуснейший «HOT» сет по промокоду СушиВёсла
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475Р
купон

Скидка
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399Р
купон

Скидка
Аппетитный жареный ролл «Суши Вёсла» всего за 399 рублей
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395Р
купон

Скидка
Сет «Креветка mini» в оригинальном исполнении всего за 395 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

395Р
купон

Скидка
Сет с изюминкой «Лосось mini» от СушиВёсла всего за 395 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

395Р
купон

Скидка
Деликатесный ролл «Атлантический» за 395 рублей по купону СушиВёсла
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

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купон

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купон

Скидка
Вкуснейшая окрошка «Тай» за 325 рублей по купону Сушивёсла
Истекает сегодня Открыть Акцию

319Р
купон

Скидка
Нежный ролл «Рассвет» в оригинальном исполнении всего за 319 рублей по купону СушиВёсла

Нежный ролл с креветкой, свежим огурцом и сливочным сыром внутри. Шапочка из икры лосося ( имитацтя ) сделает вкус ярче.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

269Р
купон

Скидка
Классический ролл «Угорь» за 269 рублей по купону СушиВёсла
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

239Р
купон

Скидка
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Истекает сегодня Открыть Акцию

190Р
купон

Скидка
Аппетитный ролл «Саваяки» всего за 190 рублей по купону СушиВёсла
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

150Р
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Скидка
-150 рублей на ночные заказы
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

89Р
купон

Скидка
Получи минимум калорий при покупке диетического ролла «Огурец» всего за 89 рублей от СушиВёсла

Твой лёгкий ролл для перекуса с кунжутом и свежим, хрусящим огурцом.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

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Акционные предложения на сайте Суши Весла

Сеть ресторанов Суши Весла предлагает клиентам попробовать блюда азиатской и японской кухни. Доставка работает в более чем 20 городах страны, где получить скидку может новый и постоянный клиент. Есть промокод на первый заказ, доставку, отдельные категории товаров или блюда. Оформить ... покупку с вкусными роллами и суши можно через сайт или приложение компании. Чтобы клиенты могли получить скидку на самовывоз или доставку, купоны с дисконтом находятся здесь. Они помогут получить выгоду до 100% на вкусные блюда из меню при заказе в ресторане.


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Подробная информация о ресторане Суши Весла

Ресторан японской и азиатской кухни Суши Весла доставляет свою продукцию в более чем 20 городов: от Москвы и Саратова до Таганрога и Сочи. Компания ответственно относится к приготовлению блюд, поэтому использует только свежие сертифицированные ингредиенты. Клиенты могут оформить заказ на доставку в официальном мобильном приложении или на сайте.

Для пользователей регулярно предлагаются акции, где они могут получить выгоду до 20–100% на отдельные блюда или весь заказ. Актуальные предложения с промокодами и купонами находятся на этой странице сайте.

Ассортимент ресторана

Основной упор в ресторане японской и азиатской кухни сделан на роллы. Есть классическая Филадельфия, Калифорния и нестандартные роллы с трюфелем. На них действуют скидки, которые можно получить при помощи активации промокодов. Некоторые добавляются к заказу в качестве подарка при заказе на энную сумму.

В ассортименте ресторанов с быстрой доставкой еды пользуются спросом воки. Клиентам доступна их самостоятельная сборка или готовые варианты блюд на выбор. Для них регулярно предлагаются новые скидочные купоны и начисляются икринки по программе с кэшбэком. 

Каждый сезон на сайт ресторана вкусных роллов добавляются новые позиции. Например, летом в специальное меню входят донбури, зимой — супы. На них также распространяются дисконтные предложения, которые активируются при оформлении заказа на самовывоз или доставку.

Как оформить заказ со скидкой

На первый заказ для новых клиентов действует скидка до 20%. Работает только при приобретении блюд японской и азиатской кухни через официальный сайт ресторанов суши или приложение. В корзине нужно активировать уникальный набор символов и предварительно ввести действующий номер телефона.

Промокод на доставку также есть на нашем сайте. Он помогает получить услугу бесплатно или с дисконтом. Чтобы рассчитать ее стоимость, потребуется ввести точный адрес, куда курьер привезет еду. После применения кода купона произойдет перерасчет стоимости заказа с вкусными роллами.

На отдельные категории товаров есть купоны с дисконтом до 20% при покупке от конкретной суммы. Например, они доступны для фирменной минеральной воды, роллов, суши и супов. Может воспользоваться любой желающий, даже не зарегистрированный на сайте пользователь. 

Для определенных роллов в федеральной сети ресторанов предлагается получить выгоду в n рублей. Акцией можно воспользоваться при покупке на определенную сумму. При переходе в корзину нужно вставить скопированный с этого сайта код, чтобы использовать предложение. Оно действует для новых и постоянных клиентов, но воспользоваться им можно только 1 раз. 

Для постоянных клиентов сети ресторанов действует программа «СушиВесла кэшбэк». За каждый заказ на счет возвращается 5% от суммы, а при самовывозе — 10%. Дополнительно начисляются в рамках акций при покупке от определенной суммы. Двойной кэшбэк также начисляется при покупке роллов и других блюд утром. 

Клиенты могут оплатить накопленными икринками до 100% покупки. 1 икринка равна 1 рублю. Кэшбэк на сайте ресторана нельзя списать, если был применен один из действующих промокодов, выбран подарок или не указан номер телефона. Также монеты сгорают, если не делать покупки по выгодной цене в течение полугода.

Как активировать код купона на сайте

Перед активацией промокода его нужно скопировать с этого сайта. Нужно только нажать на один из купонов с уникальным кодом. После произойдет перенаправление на официальный сайт ресторана суши. 

Далее для использования промокода для получения выгоды нужно выполнить действия: 

  1. Выбрать город проживания. 

  2. Под понравившейся позицией нажать на «В корзину». 

  1. Нажать на изображение корзины. 

  2. Пролистать вниз под список продуктов.

  3. Найти строку «Промокод».

  4. Вставить скопированный ранее код купона в отведенное поле.

  5. Кликнуть на «Проверить». 

  1. Выбрать способ получения заказа с вкусными роллами. 

Останется выбрать метод оплаты и авторизоваться в личном кабинете для отслеживания статуса доставки блюд от заведения Суши Весла. 

В случаях, когда активировать уникальный набор символов в ресторане японской и азиатской кухни не нужно, достаточно кликнуть на действующий купон. Произойдет перенаправление на страницу с акционными предложениями. Для оформления заказа их останется добавить в корзину, а перерасчет стоимости продуктов произойдет автоматически. Отобразится размер выгоды и итоговая сумма на оплату.

Суши Весла — сеть мобильных ресторанов азиатской кухни

Сеть мобильных ресторанов Суши Весла — это разнообразие блюд японской и азиатской кухни. Гастрономические изыски можно заказать в любом регионе России — достаточно оформить покупку на сайте или в мобильном приложении. При этом каждый покупатель может использовать скидку по промокоду или специальному предложению от компании. Уже десятки тысяч клиентов оценили высокий сервис, качество и разнообразие супов, роллов, суши и прочих блюд из мобильного ресторана. 

Оформление и доставка заказов осуществляются через конструктор: вы самостоятельно составляете свое меню от соусов до ингредиентов вок. Каждое блюдо готовится профессиональными поварами из свежих натуральных продуктов.

Любой заказ можно оформить ежедневно с 10:00 до 23:00. В зависимости от зоны доставки ее стоимость стартует от 600 рублей, а срок подачи блюда — от 45 минут. Также заказы любых блюд по доступной цене можно оформить к самовывозу.

Что в меню

Меню мобильного ресторана Суши Весла включает несколько категорий блюд: сеты, роллы, вок-конструктор, супы, темпура и напитки. 

В первом разделе «Сеты» два десятка любых наборов суши и роллов от 300 до 3500 рублей. Все они различаются по весу и наполнению наборов.

В категории «Роллы» и «Суши» огромный выбор азиатских блюд с креветками, тунцом, лососем, сливочным сыром, икрой тобико, морской капустой и т. д. Здесь можно выбрать не только классические, но и запеченные или жареные (во фритюре) роллы.

Вок-конструктор позволяет как заказать готовое блюдо, так и создать свой собственный азиатский суп из специального меню. В ассортименте мобильного ресторана самые вкусные воки с морепродуктами, курицей, говядиной, а также вегетарианские блюда.

В разделе «Супы» представлены классическая азиатская кухня: том-ям, мисо, рамэн с разнообразной начинкой.

«Темпура» — блюда японской кухни во фритюре: курица, морепродукты, картофель и т. д.

Дополнить свой заказ можно напитками из меню: газированной водой, соком, энергетиком, фантой, спрайтом или кока-колой.

Как заказать суши со скидкой

Получить скидку на блюдо азиатской кухни в мобильном ресторане можно несколькими путями:

  • участвовать в акциях сети ресторанов и заказывать акционные сеты;

  • подписаться на новости компании и получить скидку;

  • использовать промокод на первый заказ, акционные сеты и другую продукцию ресторана;

  • подписаться на телеграм-канал ресторана и ловить дисконт дня;

  • зарабатывать кэшбэк на заказах;

  • заказывать еду ночью со скидкой на все меню;

  • воспользоваться бонусами в день рождения.

Как получить скидку по промокоду в Суши Весла

Чтобы активировать гарантированный дисконт на меню мобильного ресторана азиатской кухни Суши Весла, понадобится совершить следующие действия:

  1. Из списка актуальных акций, опубликованных на этой странице, выбрать подходящую.

  2. Скопировать промокод (клацнуть по нему мышью). Если не произойдет автоматической переадресации, вернуться на страницу ресторана.

  3. Положить в корзину суши, роллы, супы, соответствующие условиям акции.

  4. На странице оформления заказа вставить скопированный код купона в специальное поле. Нажать кнопку «Проверить».

  1. После активации купона убедиться, что дисконт применен и сумма уменьшилась.

  2. Закончить оформление заказа: указать адрес доставки и способ оплаты азиатского блюда.

Скидочные купоны — это реальная возможность получить дисконт на любое блюдо из меню ресторана. Скидка может быть выражена фиксированной суммой или в процентах от суммы заказа. Условия ее активации, срок действия и блюда, на которые может быть начислен дисконт, указаны в условиях акции.

Почему скидка по промокоду может не сработать? Во-первых, если хотя бы одно из блюд в корзине не попадает под действие специального предложения. Во-вторых, если скидочный купон уже был активирован. В-третьих, если срок акции истек. Если все условия выполнены, а дисконт не работает, советуем обратиться в службу поддержки мобильного ресторана.

Лучшие промокоды Сушивёсла

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСкидка 20% на первый заказ от 1000 рублей по промокоду СушивеслаSTA***
ПромокодСкидка 10% на первый заказ от 800 рублей на самовывоз по купону СушивеслаTAK***
СкидкаСкидка 20% именинникамне требуется
СкидкаБрендированная минеральная вода с выгодой до 20% при покупке 2-х бутылокне требуется
СкидкаКэшбэк до 10% от суммы заказа по программе лояльностине требуется
СкидкаСет «E edition», обогащённый многообразием деликатесов за 3500 рублейне требуется
СкидкаВкуснейший сет «E edition» за 3500 рублей по купону СушиВёслане требуется
СкидкаДеликатесный сет «X edition» за 3000 рублей по промокоду Сушивёслане требуется
СкидкаОчень сытный сет «Чизи» за 1645 рублей по купону СушиВёслане требуется
СкидкаШедевральный сет «Хит» за 1545 рублей по купону СушиВёслане требуется

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