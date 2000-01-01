Программы лояльности

Сэкономить на покупках в интернет-магазине можно не только используя бонусный купон и скидочный промокод Техпорт. Приобретать электронику и бытовую технику по выгодной цене поможет программа лояльности ритейлера. Она состоит из двух элементов: техбонусов и вознаграждений за привлечение новых клиентов (партнерство).

Техбонусы

Клиент магазина получает кэшбэк за каждый заказ. Величина вознаграждения отличается и зависит от конкретного товара. Когда пользователь наберет достаточное количество баллов, он получает скидку. Ее размер не может превышать 50% от общей стоимости покупки.

Техбонусы активируются при оформлении заказа на стадии оплаты. Их можно списывать не полностью: клиент сам указывает количество баллов, которое хочет израсходовать, в специальном поле в корзине. В Техпорте купоны и бонусные коды разрешается комбинировать с баллами лояльности. Это позволяет сделать скидку на покупку еще больше и добиться максимальной экономии.

Партнерская программа

Это специальная программа для вебмастеров и создателей контента. Для участия необходимо в ней зарегистрироваться в сети Admitad или Action Pay. Там можно найти баннеры и другие промоматериалы магазина. Их нужно разместить на сайте, в социальной сети, мессенджере или другом медиа. Если пользователь перейдет по ссылке и сделает покупку, партнер ритейлера получит определенный процент от суммы заказа. Он может быть разным и зависит от категории товара. Например, за комплектующие для ванн дают 9%, а за телевизоры — всего 1,7%.

Один из материалов, которые выдают партнерам в Техпорте, — купоны и бонусные коды. Вебмастер получает эксклюзивный промокод. Если клиент оформляет по нему заказ, ему предоставляется скидка, а партнеру начисляется процент от продажи.