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Промокоды Техпорт на Август

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Экономия на покупках в гипермаркете Техпорт

В крупном интернет-магазине продаются любые товары: от холодильника до макбука, от кровати до домашнего текстиля и от стройматериалов и инструментов до детских товаров. Здесь можно купить все, чтобы обустроить дом или офис, позаботиться о своей красоте и здоровье, приготовить еду, с ... обрать школьника, порадовать домашнее животное и даже отдохнуть на даче или в турпоходе. Чтобы покупать нужные товары дешевле, пользуйтесь разделами «Распродажа» и «Дисконт» на сайте гипермаркета. Еще сэкономить на покупках помогут промокоды Техпорт.


Посетить Техпорт
Контакты Техпорт

Юридический адрес:
м. Кантемировская, Москва, Кавказский б-р, 57, стр.7

Электронная почта:
zakaz@techport.ru

Телефон:
8 (495) 228-66-69, 8 (800) 555-87-78

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Техпорт

Подробнее об интернет-гипермаркете Техпорт

Официальный сайт магазина запустили в 2005 году. Изначально на нем можно было заказать бытовую технику и электронику. Сейчас ассортимент значительно расширился: в каталоге представлены также мебель, сантехника, предметы для туристов, игрушки.

интернет-магазин техпорт

Наибольшим спросом в магазине пользуются следующие категории товаров:

  • смартфоны;

  • телевизоры;

  • ноутбуки;

  • холодильники;

  • стиральные машины.

Сэкономить на покупках поможет промокод на скидку или бонусный купон. Информация обо всех выгодных предложениях магазина опубликована на этой странице. Она постоянно обновляется, поэтому здесь содержатся только актуальные данные об акциях ритейлера.

Как активировать в Техпорт код на скидку

Чтобы активировать в Техпорт промокод на скидку, необходимо:

  1. Изучить акционные предложения с этой страницы.

  2. Найти подходящий бонусный код и скопировать его.

  3. Открыть сайт магазина.

  4. Выбрать товар и щелкнуть по нему.

  5. Нажать «Купить», затем «Оформить заказ».

  6. На открывшейся странице ввести промокод в специальное поле и кликнуть «Применить».

  7. Закончить покупку.

активация промокода техпорт 

После этого стоимость техники уменьшится в соответствии со скидкой. Ее размер зависит от номинала кода: каждый промокод ресурса Техпорт имеет свою ценность, которая может отличаться.

Важная информация: на данный момент активация бонусного кода через официальное приложение магазина для смартфонов невозможна. Там отсутствует поле для его ввода. Если есть актуальный скидочный промокод онлайн-гипермаркета, его следует активировать на сайте компании.

Наибольшую скидку можно получить по бонусному коду Техпорт на первый заказ, который можно найти на этой странице. Экономия по условиям акции начинается от 20%. Это позволяет существенно уменьшить сумму заказа.

Некоторые купоны Техпорт активируются по-другому. Чтобы воспользоваться ими, нужно изучить акционные предложения ритейлера на этой странице и кликнуть по подходящему. Далее произойдет переход на сайт магазина. Там надо выбрать товар и оформить заказ. Его цена будет автоматически уменьшена в соответствии с размером скидки.

Программы лояльности

Сэкономить на покупках в интернет-магазине можно не только используя бонусный купон и скидочный промокод Техпорт. Приобретать электронику и бытовую технику по выгодной цене поможет программа лояльности ритейлера. Она состоит из двух элементов: техбонусов и вознаграждений за привлечение новых клиентов (партнерство).

Техбонусы

Клиент магазина получает кэшбэк за каждый заказ. Величина вознаграждения отличается и зависит от конкретного товара. Когда пользователь наберет достаточное количество баллов, он получает скидку. Ее размер не может превышать 50% от общей стоимости покупки.

Техбонусы активируются при оформлении заказа на стадии оплаты. Их можно списывать не полностью: клиент сам указывает количество баллов, которое хочет израсходовать, в специальном поле в корзине. В Техпорте купоны и бонусные коды разрешается комбинировать с баллами лояльности. Это позволяет сделать скидку на покупку еще больше и добиться максимальной экономии.

Партнерская программа

Это специальная программа для вебмастеров и создателей контента. Для участия необходимо в ней зарегистрироваться в сети Admitad или Action Pay. Там можно найти баннеры и другие промоматериалы магазина. Их нужно разместить на сайте, в социальной сети, мессенджере или другом медиа. Если пользователь перейдет по ссылке и сделает покупку, партнер ритейлера получит определенный процент от суммы заказа. Он может быть разным и зависит от категории товара. Например, за комплектующие для ванн дают 9%, а за телевизоры — всего 1,7%.

Один из материалов, которые выдают партнерам в Техпорте, — купоны и бонусные коды. Вебмастер получает эксклюзивный промокод. Если клиент оформляет по нему заказ, ему предоставляется скидка, а партнеру начисляется процент от продажи.

Сервисы и поддержка Техпорт

В Техпорте купоны и промокоды обеспечивают неплохую экономию, но есть и другие условия и опции, делающие сотрудничество с магазином максимально выгодным и комфортным. Это услуга установки, а также кредитование, рассрочка, дисконт и VIP-обслуживание.

Установка техники

Если покупатель не может сам установить технику, это сделает за него партнер магазина (в Москве — РемСервис). За услугу придется заплатить отдельно, в стоимость бытовой техники она не входит. При этом к цене монтажа автоматически применяется промокод Техпорт, предоставляющий скидку 10% (действует не во всех регионах).

Покупки в кредит

Возможна покупка бытовой техники в кредит на выгодных условиях. Кредитование осуществляют крупнейшие российские банки: ОТП, МТС, КредитЕвропаБанк и ряд других. Ставка начинается от 17%, а срок возврата денег может составлять до 36 месяцев. При покупке в кредит можно использовать купоны Техпорт.

Покупки в рассрочку

При оформлении заказа на сумму от 13 500 ₽ возможна беспроцентная рассрочка. Ее предоставляют на срок до 2 лет. Кредитование осуществляют те же самые банки. Точные условия определяются индивидуально для каждого покупателя. При покупке можно использовать промокод Техпорт.

VIP–обслуживание

За дополнительную плату можно подключить VIP–обслуживание техники. Оно предусматривает увеличенный гарантийный срок, ускоренный ремонт, возврат денег за нарушение сроков обслуживание. Стоимость опции зависит от конкретного товара и может отличаться.

Дисконт

 

Раздел «Дисконт» содержит товары, в отношении которых действуют эксклюзивные скидки магазина. Их размер может достигать 40–50% от первоначальной стоимости. Это позволяет делать покупки по максимально выгодным ценам. В разделе представлена не только бытовая техника, но и другие категории товаров.

Оплата и доставка в магазине Техпорт

Оплатить покупку можно несколькими способами: картой Мир, безналичным расчетом (для юрлиц и ИП), электронным кошельком Qiwi или ЮMoney, через интернет–банкинг, с помощью мобильной коммерции. Возможна оплата наличными при получении заказа.

 

В магазине действует бесплатная доставка, которая осуществляется с 12:00 до 00:00. Если клиент хочет получить заказ в другое время, ему придется доплатить 200 ₽. Если товар доставляется за МКАД, за каждый километр насчитают 25 ₽ (начиная с 11-го). Условия актуальны для Москвы, в других регионах они могут отличаться.

Часто задаваемые вопросы про Техпорт

★ Какие купоны на скидку бывают у гипермаркета?

Большинство спецпредложений магазина действуют на определенные категории, бренды и товары. Часто есть скидки на телевизоры, посудомоечные машины, сантехнику. Также бывают промокоды на ценные подарки за покупку.

★ На заказы от какой суммы действует бесплатная доставка?

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки зависит от вида товаров, однако транспортировка крупной техники, как правило, всегда платная. Для некоторых покупок бесплатен только подъем на этаж.

★ Что такое совместные покупки в гипермаркете Техпорт?

По условиям некоторых специальных предложений скидка на товар активируется в случае, если на него набирается определенное количество покупателей. Чаще всего достаточно пригласить одного друга.

★ Можно ли в Techport получить расширенную гарантию на технику?

Да, в гипермаркете можно купить сертификат на VIP-обслуживание, который предполагает увеличение срока гарантии на 1, 2 или 3 года, ускоренный ремонт, защиту от негарантийных поломок и доставку товара до сервиса и обратно.

★ Можно ли застраховать дорогостоящую покупку в Techport?

Да, магазин предлагает страхование купленного имущества от пожара, залива, стихийных бедствий, перепадов напряжения в сети и поломок.

Лучшие промокоды Техпорт

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод Техпорт: тотальная распродажа товаров с выгодой до 30%не требуется
СкидкаДо минус 50% на сантехнику по промокоду Техпорт на скидкуне требуется
СкидкаВстраиваемый холодильник Atlant дешевле на 15% с промокодом Техпорт на первый заказне требуется
СкидкаБлендер Scarlett с выгодой 1000 рублейне требуется
СкидкаСтиральная машина Schaub Lorenz с выгодой 2000 рублейне требуется
СкидкаПри покупке электрического духового шкафа Jacky's JO получи выгоду 30%не требуется
СкидкаМатрас Lonax Cocos с дисконтом 20%не требуется
СкидкаУспей купить встраиваемою микроволновую печь Bosch Serie 8 дешевле на 10%не требуется

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