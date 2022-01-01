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Промокоды Tefal на Август

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Актуальные скидки на посуду и технику Tefal

Акции и промокоды от Тефаль — это актуальные скидочные предложения на высококлассную посуду и технику от французского бренда. Купоны регулярно обновляются, поэтому заглядывайте сюда перед покупкой и копируйте подходящий промокод. Он может давать скидку в фиксированной сумме или в пр ... оцентах дисконта — все зависит от условий акции. Бренд Tefal — это огромная корпорация с миллионными заказами. За плечами компании — передовые наработки в сфере производства кухонных принадлежностей и домашней техники. Здесь можно найти уникальные антипригарные сковородки (бестселлеры на все времена), роботы-пылесосы, технику для климата и прочие товары для дома.


Посетить Tefal
Контакты Tefal

Юридический адрес:
127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 12 оф. 49

Телефон:
8 (800) 350-69-82

Соц. сети:

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Специальные предложения от Tefal

Как воспользоваться промокодом от Tefal

Получить скидку на первую покупку, доставку или определенный товар можно при помощи актуального промокода. На этой странице собраны все действующие акции от магазина Тефаль. Чтобы активировать код на скидку по одной из них, необходимо: 

  1. Выбрать из списка купонов подходящий по условиям и срокам акции.

  2. Скопировать код.

  3. Вернуться на страницу магазина Tefal и добавить в корзину товары.

  4. На странице корзины щелкнуть поле «У вас есть промокод?», чтобы открылось поле для ввода буквенно-цифрового значения.

  5. Вставить скопированный промокод и нажать кнопку «Применить».

  1. Убедиться, что скидка сработала и сумма в корзине уменьшилась на размер дисконта, указанный в скидочном купоне.

  2. Выбрать способ доставки и оплаты товара, чтобы завершить заказ.

Обратите внимание, что все промокоды ограничены сроками проведения акций и могут быть активированы только один раз. Заходите на эту страницу перед покупкой, чтобы подобрать купон на скидку, и экономьте правильно.

Tefal — интернет-магазин бытовой техники и посуды премиум-класса

Международная торговая марка Tefal впервые появилась на российском рынке в 1992 году, а уже спустя шесть лет на базе завода «Красный Выборжец» в Санкт-Петербурге было запущено совместное производство посуды. Сегодня спрос на продукцию Tefal достигает сотен тысяч запросов в месяц.

На протяжении всей своей истории французский бренд не стоял на месте: развивались технологии, внедрялись инновации, совершенствовались приборы. Среди передовых наработок компании — антипригарное покрытие, газовые зажигалки, первый утюг с электронным термостатом, посуда, устойчивая к деформации и царапинам, кухонный комбайн, весы с распределением жировой и мышечной массой и т. д. 

Официальный интернет-магазин Тефаль гарантирует своим покупателям круглосуточную онлайн-поддержку, возможность оформления рассрочки, беспроблемный обмен и возврат товаров, скидки по промокодам, акции и спецпредложения.

Что покупают в Tefal 

В ассортименте французского бренда — огромное количество посуды и домашней техники для организации максимально комфортного быта. Каталог товаров на сайте организован по функциональному принципу: 8 категорий охватывают все, от климат-контроля до приготовления пищи. Здесь можно найти не только посуду, но и наборы для завтрака, приготовления еды и подготовки продуктов, а также весы, пылесосы, товары для ухода за одеждой и пр.

В топе продаж — роботы-пылесосы, умные электрогрили, паровые гладильные доски, мультиварки-скороварки, парогенераторы, моющие пылесосы, сковороды с антипригарным покрытием. В отдельную категорию вынесены новинки бренда и акционные товары. Для постоянных клиентов и тех, кто не решается на первый заказ, работает круглосуточная техподдержка и создан YouTube-канал с полезными роликами о продукции компании.

Программа гарантий от Tefal 

Компания Tefal ценит своих клиентов и заботится об их комфорте, поэтому производит товары высокого качества и дает двухлетнюю гарантию от производственных дефектов на все, а также 10 лет гарантии на посуду из нержавеющей стали с двумя звездочками (**), выгравированными на дне, и 5 лет на посуду с одной звездочкой (*). При этом отдельная гарантия идет на ручки Ingenio: любые дефекты устраняются в течение 10 лет. Электротовары Тефаль имеют гарантийный срок 2 года.

Гарантия стартует с даты продажи, указанной в чеке и паспорте продукта. При обращении в фирменный сервисный центр необходимо предъявить гарантийный талон на продукт. Кроме того, чтобы иметь право на сервисное обслуживание, клиент должен неукоснительно соблюдать правила эксплуатации товаров.

Оплата заказа

Наличными оплатить заказанный товар можно при его получении от курьерской службы или самовывозе из розничных точек продаж. Банковской картой производится оплата на сайте, при получении товаров у курьера или в пункте самовывоза. В первом случае, оформляя покупку, необходимо указать «Оплата картой на сайте», после чего произойдет переадресация на платежный шлюз. Во втором случае следует выбрать оплату «Картой при получении». 

К оплате принимаются платежные карты Visa, MasterCard. На покупки от 3 тысяч рублей клиент может оформить кредит от Сбербанка, а от 10 тысяч рублей — рассрочку от Сбербанка и Tinkoff Bank.

Доставка товаров

Для отправки заказов по Москве и Санкт-Петербургу магазин использует собственную службу перевозки. Порог для бесплатного предоставления услуги — 5 тысяч рублей. Доставка осуществляется на следующий день после оформления покупки (для товаров, которые есть в наличии на складе).

В другие регионы России отправка посылки возможна через курьерские службы DPD, B2CPL, EMS и Почту России. Стоимость зависит от веса и габаритов товара, географии отправки и выбранного перевозчика — система автоматически производит расчет при оформлении заказа. При получении посылки клиент должен убедиться в комплектности товара и сохранении его целостности.

Возврат товаров

Вернуть товар, не бывший в употреблении, в заводской упаковке, с наклейкой производителя и комплектом товарно-транспортных документов клиент имеет право в течение 7 дней с даты получения посылки. Технически сложную продукцию принимают к возврату после дефектовки по акту сервисной службы.

Товары, подлежащие возврату, необходимо отправить в офис компании вместе с соответствующим заявлением, кассовыми документами и всеми прилагающимися подарками и бонусами (если они шли вместе с покупкой). Обработка заявления и зачисление средств на счет клиента происходит в течение 10 дней. Возмещению не подлежит стоимость доставки и обратной пересылки товара магазину.

Часто задаваемые вопросы про Tefal

★ Как вернуть деньги за отмененный заказ?

Если вы отменили заказ, а товар оплачен картой на сайте, необходимо отправить заявку в произвольной форме на электронную почту, указанную на сайте, и обозначить номер заказа.

★ Почему промокод не сработал?

Скидка не может быть применена к товарам, которые уже участвуют в распродажах и акциях, а также если истек срок акции или товар не соответствует требованиям промопредложения.

★ Как часто обновляются промокоды от Tefal ?

Новые скидочные предложения появляются на этой странице сразу, как только магазин-партнер объявляет о проведении акции или распродажи.

★ Где я могу получить гарантийное обслуживание изделий Тефаль?

Право на гарантийный ремонт и обслуживание товаров и техники Tefal имеют только авторизованные сервисные центры. Их перечень и расположение можно посмотреть на интерактивной карте, размещенной на сайте компании.

★ Как отменить оформленный заказ?

Отменить заказ можно по электронной почте или телефону, оставив обращение в службу по работе с клиентами. Также клиент имеет право не забирать товар у курьера и отказаться от посылки до ее получения.

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