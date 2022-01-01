Промокоды Timberland на Август

Подробнее о магазине бренда Timberland

История компании началась в 1973 году, когда семья Шварц произвела на рынке обуви настоящую революцию. Используя технику прямого литья, они сделали ботинки водонепроницаемыми. Носить такую обувь можно было и зимой, и летом. Так на свет появились фирменные желтые ботинки, и сегодня делающие бренд узнаваемым.

Если ранее семья Шварц производила обувь и для других компаний, то в 1978-м они основали собственный бренд, переименовав Abington Shoe Company в Timberland. Выбор товаров существенно расширился, в нем появились новые модели, а компания стала одним из ведущих игроков на рынке Северное Америки. Освоив родной рынок, в 1980-м компания переносит производство в Италию и становится международной организацией. Сегодня, спустя десятки лет, продукция бренда известна и популярна, а магазины открыты в десятках странах мира. Официальный сайт розничной торговли есть и в России. Здесь можно поучаствовать в программе лояльности, применить промокоды, чтобы покупать товары еще дешевле.

Самые популярные категории товаров в Timberland

Бренд производит одежду, обувь и аксессуары. В линейке товаров можно найти модели, выполненные в разных стилях — спортивном, повседневном и деловом. Чтобы покупатели могли быстро найти подходящую модель, все позиции отсортированы по категориям:

Мужчины — ботинки, кеды, мокасины, кроссовки, полуботинки, сандалии, одежда и аксессуары.

Женщины — верхняя одежда, футболки, свитера, брюки, обувь, сумки и другие элементы женского гардероба.

Дети — пока в линейке моделей для детей представлена только обувь.

Несмотря на большой выбор моделей, именно обувь пользуется здесь наибольшей популярностью. Она выполняется из прочной натуральной сыромятной кожи, а подошва — из износостойкого материала. Специальная технология герметичных швов и фирменные утеплители позволяют ногам оставаться сухими даже в дождливую погоду. Несмотря на свою водонепроницаемость, обувь отлично дышит, так что ногам будет комфортно при любой погоде.

Программа лояльности для постоянных клиентов Timberland

Своим постоянным покупателям магазин предлагает вступить в клуб Тимберленд. Начать экономить можно уже с первой покупки. Для этого достаточно выбрать товары и оформить заказ, а вместе с посылкой получить клубную карту, дающую ряд преимуществ. Став членом клуба, покупатель начинает накапливать бонусы.

Для того чтобы бонусы за покупку начислялись на счет аккаунта, нужно оформлять заказы с авторизацией на сайте. В таком случае клиент получает 5% цены товаров в виде бонусов. Каждый балл равен 1 рублю. Их можно тратить сразу после получения, оплачивая часть стоимости новых покупок. Даже при первом заказе пользователь получает приветственные баллы, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и ввести при заказе номер своей виртуальной карты.

Участники клуба могут пользоваться эксклюзивными сервисами, недоступными простым покупателям. По мере того как меняется статус клиента в программе лояльности и сумма его накоплений, он получает все больше преимуществ от магазина. Посмотреть количество доступных бонусов можно в личном кабинете или нажав на кнопку «Проверить баланс бонусной карты», находящуюся в нижней части сайта.

Как в Timberland можно оплатить покупки

К онлайн-оплате в магазине принимаются банковские карты Халва, Мир, Visa и MasterCard. Для проведения платежа и ввода реквизитов пользователя перенаправляют на платежный шлюз Сбербанка. Этот платежный инструмент соответствует международным требованиям и обеспечивает безопасность операции. Оплатить покупки можно и при получении — наличными или картой.

Как получить посылку от магазина Timberland

Покупатели могут забрать покупки в пунктах самовывоза, фирменных магазинах, офисах транспортных компаний или выбрать адресную доставку. Транспортировка отнимает от 1 дня в Москве и Санкт-Петербурге до нескольких дней во всех остальных регионах РФ.

Возврат и частичный выкуп товара Timberland

Если покупателю не подошли некоторые или все вещи, он может отказаться от их получения. Вернуть покупки можно в течение 14 дней с момента получения. Для этого покупатель должен предъявить чек и отправить товары по указанному на сайте адресу.